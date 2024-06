Falecimentos em Curitiba. Obituário desta terça-feira (11).

ADAIR WECKERLIN AYRES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REINOLDO AYRES. Filiação: SEBASTIAO WECKERLIN e FELICIDADE VEIGA WECKERLIN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 15:00h.

ALCIMAR LAURENTINO DA ROSA, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LOIVA TERESINHA GOMES DA ROSA. Filiação: HERMNCIO LAURENTINO DA ROSA e MARIA JOSE RODRIGUES DA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 11:00h.

ALISON BERTICELI DE OLIVEIRA, 24 ano(s). Profissão: CHAPEIRO. Filiação: AIRTON JAMBISKI DE OLIVEIRA FILHO e ROSIMERI BERTICELI DAS NEVES. Sepultamento: CEMITERIO JAGUATIRICA CAMP. GRANDE DO SUL PR, terça-feira, 11 de junho de 2024.

ALVINA CIDRAL DALBERTO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL CIDRAL DA COSTA e ISAURA CIDRAL DA COSTA. Sepultamento: CREMATORIO VERTICAL, terça-feira, 11 de junho de 2024.

ANTONIA PIRES DE SOUZA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PLINIO PIRES DA SILVA e IDA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 16:00h.

ANTONIO CARLOS KARWOWSKI, 82 ano(s). Filiação: ESTANISLAU KARWOWSKI e ROSALINA DOS SANTOS KARWOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 09:00h.

ASSIS DE MIRANDA ARRUDA, 82 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JOSE SATURNINO ARRUDA e MARIA RITA DE MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 10:00h.

AUREO PEREIRA NASCIMENTO, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIO COSTORINO NASCIMENTO e ELAIDE PEREIRA NASCIMENTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 17:00h.

BELWAN BERTOLUCI, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: HERMINDO BERTOLUCI e DEOLINDA ROSA BERTOLUCI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 11 de junho de 2024.

CARLOS OSNI GONCALVES, 68 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: EUCLIDES GONCALVES e MARIA EDUVIRGES GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 15:00h.

CLEMENTE FIRAKOSKI, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: TECLA FIRAKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

DEIR DE SOUZA BARROS, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADEMAR DE SOUZA BARROS e EROTIDES TEODORA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 15:00h.

DULCIMAR LIANE DA SILVA S, 52 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: ANTONIO LEANDRO DA SILVA e MARIA DILCE DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 11 de junho de 2024.

EDITH PEREIRA DE ARAUJO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO STOLF e AMABILE STOLF. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

EDUARDO RIBA, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CECILIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA RIBA. Filiação: JACO RIBA e ROSA RIBA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TIETE, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 16:30h.

ELIANE REGINA DE OLIVEIRA, 52 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO JUSTINO DE OLIVEIRA FILHO e ANA MONTEIRO OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 11 de junho de 2024 às 15:00h.

ELISETE PASQUALIM CARDOSO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RICARDO ALVES CARDOSO. Filiação: AFFONSO PASQUALIM e TEREZA ZANCHETTA PASQUALIM. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA ZACARIAS, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 16:00h.

ENNES DE FARIA COUTINHO BUTCHER, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FREDERICO BUTCHER NETO. Filiação: AUGUSTO CECILIO COUTINHO e SIDALIA DE FARIA COUTINHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 16:00h.

ERALDO JOSE SALDANHA, 60 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: JOSIANE. Filiação: JOAO SALDANHA e MARIA DE LOURDES SALDANHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 11 de junho de 2024.

FRANCISCA CECILIA LACERDA DO AMARAL, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BLEY DO AMARAL. Filiação: ARTHUR SUPLICY DE LACERDA e LEONIDIA MUNHOZ PEREIRA DE LACERDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 11 de junho de 2024 às 11:30h.

FRANCISCO LOURENCO DE SOUZA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERICA DOS SANTOS LOURENCO. Filiação: EMILIO LOURENCO DE SOUZA e ELIZIA MARIA DA TRINDADE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 11 de junho de 2024.

FRANCISCO NADIR KUREKI GREGORIO, 67 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS GREGORIO. Filiação: MANOEL CANDIDO GREGORIO e OTILIA KUREKI. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 11 de junho de 2024.

GILBERTO LUIZ DE ARAUJO, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ENEDINA HASS ARAUJO. Filiação: LEAO LUIZ DE ARAUJO e MARIA DOMINGUES DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 11:30h.

GUIOMAR RIBAS DE PAULA TECHULUKA, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DURVAL TECHULUKA. Filiação: DURVAL ALVES DE PAULA e OLIVIA RIBAS DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 11 de junho de 2024 às 14:30h.

HANI MOHAMAD HANDAR, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: FAUZIE HAMDAR. Filiação: MOHAMAD HAMDAR e SOPHIA HAMDAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, segunda-feira, 10 de junho de 2024.

HELENA TOLER SITARZ, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONARDO SITARZ. Filiação: JACINTHO TOLER e IZABEL SANCHES TOLER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 09:00h.

JAIRO DONATO DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: TALITA DOS SANTOS DE LIMA. Filiação: CICERO DONATO DOS SANTOS e IZABEL DA SILVA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS PR, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 17:00h.

JOAO LUCAS DE FREITAS, 93 ano(s). Filiação: JOSE LUCAS DE FREITAS e MARIA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 11:00h.

JOAO MARIA PADILHA, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JESUS PADILHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 11 de junho de 2024.

JOSE LOPES DA SILVA, 58 ano(s). Cônjuge: MARIA APARECIDA PEREIRA DE ANDRADE DA SILVA. Filiação: NICOLAU BARBOSA DA SILVA e MARIA LOPES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 11 de junho de 2024.

JURACI DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOAO ALEIXO DE OLIVEIRA e FRANCISCA SIQUEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 16:00h.

LIVERCINO RODRIGUES DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IZA CANTUARIA DA SILVA. Filiação: JOAO RODRIGUES FILHO e MARIA APARECIDA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 11 de junho de 2024.

LUZIA DE BARROS NOGUEIRA, 71 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: BENEDITO NOGUEIRA. Filiação: JOSE AVELINO DE BARROS e MARIA RIBEIRO DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 16:30h.

MARIA DE LOURDES BERGAMINI BAGLIOLI, 104 ano(s). Cônjuge: RAUL BAGLIOLI FILHO. Filiação: LOURENCO JOSE BERGAMINI e LYCIA CORDEIRO BERGAMINI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 11 de junho de 2024.

MARIA HELENA AIELLO, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: SILVANIR GOMES. Filiação: PEDRO AIELLO e APARECIDA GALHARDI AIELLO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 16:00h.

MARIA THEREZA ERTHAL, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO LABERTO HERTAL. Filiação: JOSE TRENTIN e LUCIA TRENTIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 16:00h.

ORLEY JOSE CLASS, 51 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ONEI CLASS e CONCEICAO CLASS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, terça-feira, 11 de junho de 2024.

OTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, 31 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: EDISON LUIZ DE OLIVEIRA e HELENA APARECIDA FONSECA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, terça-feira, 11 de junho de 2024.

PEDRO LUIZ DE LIMA, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: TEREZINHA MARIA DE LIMA. Filiação: BENEDITO LUIZ DE LIMA e EMILIA CONCEICAO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 16:00h.

ROSI DA CONSEICAO DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: WALTER CORDEIRO DA SILVA e ANALIA DE SIQUEIRA CORDEIRO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 16:30h.

SALVINO DE PAULA, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ORDALIA CARNEIRO LOBO. Filiação: FRANCISCO DE PAULA e FILOMENA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 16:30h.

SEMILDA MARIA ROHLING, 83 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE GUILHERME ROHLING. Filiação: ALOISIO WOMMER e ELSA WOMMER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 11:00h.

SIDNEY KLUGE JUNIOR, 34 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: PATRICIA DE SOUZA IRINEU KLUGE. Filiação: SIDNEY KLUGE e SANDRA RODRIGUES DE SIQUEIRA KLUGE. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 11 de junho de 2024.

TIRZA FANINI, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: TAGO FANINI e LUIZA BORGES FANINI. Sepultamento: CREMATORIO VERTICAL, terça-feira, 11 de junho de 2024.

VALDIR CERINO DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAQUIM CERINO DA SILVA e DARCI DINIZ DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 17:00h.

Fogo! Incêndio na Ceasa em Curitiba provoca destruição: veja como ficou Parque África Novo parque em Curitiba! Saiba em qual bairro será construído Professores Ratinho Jr explica pedido de prisão de sindicalista