Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (26)

ADEMAR ALVES DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARLENE DE JESUS DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO ALVES DOS SANTOS e MARIA OTILIA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 17:00h.

ADILSON DA SILVA MELO, 57 ano(s). Profissão: INSTRUTOR(A). Filiação: JACIR PAULINO DE MELO e ANIZIA DA SILVA MELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 26 de julho de 2024.

ALICE NUNES PEREIRA WINKLER, 65 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: DOMINGUES NUNES PEREIRA e MARIA CONCEICAO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 16:00h.

ANTONIO GUILHERME THOMAZINI, 90 ano(s). Profissão: ECONOMIA. Cônjuge: MARILENA LUIZA THOMAZINI. Filiação: FRANCISCO THOMAZINI e ELIZA PIRES THOMAZINI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 17:00h.

AUREA BERGE DE LARA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BERGE DE LARA e ROSA BERGE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 16:00h.

BENEDITA DA SILVA VIEIRA, 80 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANISIO RODRIGUES VIEIRA. Filiação: PAULINO SILVERIO DA SILVA e ANA LEOPOLDINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 15:30h.

CARLOS ROBERTO DE SOUSA JUNIOR, 31 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: CARLOS ROBERTO DE SOUSA e MARLI MASCHIO DE SOUSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 17:00h.

CESAR AUGUSTO KLAUMANN MARTINEZ, 44 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: PANFILO MARTINEZ AREVALOS e LOLITA KLAUMANN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 15:00h.

CICERO DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EUGENIO DE OLIVEIRA e IRENE PIRES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 11:00h.

CLAUDIO GOBETTI, 78 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: CLARICE DORNELLAS GOBETTI. Filiação: JOAO GOBETTI e APPARECIDA ZARAMELA GOBETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 12:30h.

CLERIO BARAO, 84 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ZILDA MARIA TAVARES BARAO. Filiação: FRANCISCO BARAO e MARIA MALASPINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 16:00h.

DUILIO DOS PRAZERES, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: REGINA CELIA COLOGI. Filiação: JOSE FRANCISCO DOS PRAZERES e LOURDES IGUEL DOS PRAZERES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 11:00h.

EDSON ADIR KLASS, 91 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: OLANDINA DA SILVA AGUIAR. Filiação: ANISIO KLASS e EMA KLASS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 17:00h.

ERIKA BERNSTORFF ULANDOWSKI, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: VENICIO ULANDOWSKI. Filiação: JOAQUIM BERNSTORFF e MARIA AUGUSTA PEREIRA BERNSTORFF. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 18:00h.

IRACEMA DANIEL DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE DANIEL DOS SANTOS e CEZARINA DE LIMA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 10:30h.

IVANILDE LIMA ROSA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO SATURNINO ROSA e LIMA HEIDEN ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 11:00h.

JEFERSON HORST, 28 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: IVO HORST e ROSILDA GARRET HORST. Sepultamento: CEMITERIO QUEIMADOS, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 17:00h.

JORGE ARGEMIRO DIAS, 74 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: LUCIANA SOLIS. Filiação: ARGEMIRO BATISTA DIAS e JOVENTINA GUEDES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

JOSE DE CASSIO SCHITTINI, 60 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: SUELI APARECIDA KAMINSKI SCHITTINI. Filiação: MANOEL CUPERNICO SCHITTINI e GEYSA VIANA SCHITTINI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 26 de julho de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (26)

JOSE DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARILDA DE ROSSO DE SOUZA. Filiação: ANTONIO DE SOUZA e MARIA STORFI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 10:00h.

LEONTINA LEANDRO DE BOMFIM MONTEIRO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO MARIO MONTEIRO. Filiação: CRISTINA LEANDRO DE BOMFIM. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sexta-feira, 26 de julho de 2024.

LOIZA DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO MENDES DE OLIVEIRA. Filiação: ARISTIDES FRANCISCO DE OLIVEIRA e FLORENTINA MARTINS DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 16:30h.

LUIZ PINTO, 76 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOAQUIM PINTO e ESTEVA AUGUSTIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 16:30h.

MANOEL MARCOS ILHESCA, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: MATILDE DE CARVALHO ILHESCA. Filiação: CLAUDIO ILHESCA e HIPOLITA RASSO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 14:00h.

MARCOS ANTONIO BIZONI FURTADO, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SUELI COUTINHO FURTADO. Filiação: IVO DE SOUZA FURTADO e IRACY BIZONI FURTADO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 17:00h.

MARCOS ANTONIO DOS ANJOS, 68 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: SUELY BERTHA BRASIL DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de julho de 2024.

MARIA CRISTINA DE ARAUJO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DE ARAUJO e MARIA RITTA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 09:00h.

MARIA INES DE LIMA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SAMUEL PIRES DE LIMA. Filiação: AGENOR CORREA DE OLIVEIRA e FRANCISCA LIMA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 17:00h.

MARIA LUIZA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE OLIVEIRA. Filiação: WENCESLAU LOURENCO e IOLANDA MARIA ROSALINA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 11:00h.

MARINA KUSHIMA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AKIO KUSHIMA. Filiação: MASSAGI SEKI e CIKANO SEKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 17:00h.

MURILO DO NASCIMENTO ALFANIO, 25 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAREZ JOSE ALFANIO e JANETE DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 17:00h.

NELSON DA GRACA, 92 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: ELSA DA GRACA. Filiação: VERGINIO SERGIO DA GRACA e CELINA RAQUEL DA GRACA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 17:30h.

PAULO MAURICIO TEDESCO, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: NIVALDO LUCIANO TEDESCO e DIAIR MUNHOZ TEDESCO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 16:00h.

PEDRO DARCI STRAPASSON, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: REGINA STRAPASSON. Filiação: AFONSO CLEMENTE STRAPASSON e ROSA EMA CAVASSIN STRAPASSON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 26 de julho de 2024.

RACHEL DE SOUZA VITOLA, 103 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FELIPPE VITOLA JUNIOR. Filiação: THEOBALDO SOUZA e LAURA PEIXOTO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 17:00h.

RAUL SIMAO, 87 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JUREMA TEREZINHA SIMAO. Filiação: PEDRO SIMAO e ALVINA SIMAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 15:30h.

REINALDO RODRIGUES DE SOUZA, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SANTA NUNES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 09:00h.

RELINDES ELIZABETH FUCK, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IVO FERREIRA DE OLIVEIRA. Filiação: PAULO JOAO FUCK e ELA ELZA GROTH FUCK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ROCHA, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: IRANI SPIACCI ROCHA. Filiação: SALOMINO ROCHA e BERNARDA LOPES ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 10:30h.

ROSICLER KAPLUN, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE ACIR KAPLUN. Filiação: VIRGILIO GABARDO e LAURA GABARDO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 26 de julho de 2024.

SERGIO GOMES DE OLIVEIRA, 93 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: IRACY FERNANDES DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE SECUNDINO DE OLIVEIRA e AURORA GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 16:00h.

THIAGO DOS SANTOS PORTES, 37 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: CARLOS BENEDITO PORTES e MARINA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 10:00h.

VILMA PADILHA NEU, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CELSO NEU. Filiação: IVO BECKER e ANA PADILHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 26 de julho de 2024.

