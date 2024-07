Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (19)

ADELAIDE THEREZA BUDEL STELA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEVERINO STELA. Filiação: AGABITO CARLOS BUDEL e SANDRA BUDAL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 16:00h.

ADEMIR CARDOSO, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SUELI SCHEIFER CARDOSO. Filiação: WILSON CARDOSO e IDALINA VIANA CARDOSO. Sepultamento: CAMPOS GERAIS PONTA GROSSA PR, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

ALCEU PASSERINO, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DINACIR MARTINS DE LIMA. Filiação: FRANCISCA LUZIA PASSERINO. Sepultamento: MUNICIPAL DE MAFRA, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

ALIPIO BORGES DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: APARECIDA CECILIO DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO JOSE BORGES e MARIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 13:00h.

ANAIR BATISTA DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ADELINO NERIS DA SILVA. Filiação: JOAO GREGORIO BATISTA e GUILHERMINA KUSTLER BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 20 de julho de 2024 às 10:00h.

ANTENOR JACOB DE PAULI, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO DE PAULI e MADALENA ZEM DE PAULI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 16:00h.

APARECIDA MESSIAS DA TRINDADE, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GERALDO MESSIAS e URDE FEMISTOCLES MESSIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 16:00h.

ARLINDO ALVES DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Filiação: ARLINDO DOS SANTOS e ADELZIRA PEREIRA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

CATARINA ZELLA, 85 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: CARLOS ZELLA e ANTONIA ZELLA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 09:00h.

CONCEICAO DA CRUZ MEDEIROS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PAULO DA CRUZ MEDEIROS. Filiação: GERALDO PEREIRA DA CRUZ e ARGEMIRA JORGE DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 17:00h.

DARCY JOAO ANTONELLI, 93 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LIBERA GIRARDI ANTONELLI. Filiação: ANSELMO ANTONELLI e ROSA ALESSIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

DECIO DA ROCHA, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MIRIAM DAVET DA ROCHA. Filiação: CANDIDO ALVES DA ROCHA e JULIA GATARDO DA ROCHA. Sepultamento: CREMATORIO EM CAÇADOR, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 17:00h.

ERNESTINA DA CRUZ BASTOS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ALVES DE BASTOS. Filiação: JOSE MARTINS DA CRUZ e OLIMPIA ALVES DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 15:00h.

EROTIDES MATHEUS DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO PASQUAL DA SILVA. Filiação: ATILIO MATHEUS e OLIVIA BERNADINELLI MATHEUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

EURICO ELOI FERREIRA, 93 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: EDUARDO FERREIRA e ANTONIA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 16:30h.

FABIO LUIZ LIPSKI, 44 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: LEILA FABIANE VOLF LIPSKI. Filiação: LEOCADIO ECELSON LIPSKI e SONIA MARLI DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 10:30h.

FILOMENA JASZKZERSK, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALOIZE JASZKZERSK HOHMANN. Filiação: ROBERTO FILA e ELENA BARVIK FILA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:00h.

FRANCISCO CARLOS MULINARI, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELIANE GUSINKI MULINARI. Filiação: LEOCADIA MULINARI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 16:00h.

GENI COUTINHO, 85 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: EUCLIDES DOS SANTOS COUTINHO. Filiação: JOVINO SEPULVIDA DOS SANTOS e AMBROZINA EVANGELISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:30h.

HILDA CORDEIRO DE ARAUJO PEREIRA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVENAL PEREIRA. Filiação: MANOEL CORDEIRO DE ANDRADE e FRANCELINA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 16:00h.

ILDEBRANDO LEAL REINERT, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ILDEBRANDO REINAERT e DEA LEAL REINERT. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 17:00h.

ISABEL WERLANG DE SOUZA, 5 dia(s). Filiação: DANIEL JACCOUD RIBEIRO DE SOUZA e ELIZA CRISTINA WERLANG DE SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

IVALINO DOS SANTOS, 80 ano(s). Cônjuge: TEREZINHA VICINI. Filiação: OSORIO ELEUTERIO DOS SANTOS e MARIA LEONILDA DE SOUZA. Sepultamento: COMUNIDADE SAO SALVADOR, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

JACIRA MATEUS DE JESUS DE AQUINO, 76 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: CELSO FRANCISCO DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS e ANTONINHA MATEUS DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 17:00h.

JANDYRA GONCALVES, 97 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: EDUARDO GONCALVES. Filiação: BASILIO VERBOSKI e IZIDIA FERREIRA VERBOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 13:00h.

JOAO MACHADO DE ANDRADE, 96 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: RICARDO MACHADO DE ANDRADE e MARIA DA LUZ COLLACO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

JOSE DO CARMO, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ARACI DE CAMPOS GOULART. Filiação: MARIA FRANCISCA DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 14:00h.

JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE INACIO DE OLIVEIRA e MARIA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 20 de julho de 2024 às 17:00h.

JOSEFA DE FATIMA PAULOWSKI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDRE PAULOWSKI. Filiação: FRANCISCO CLIMACHESKI e MARIA ANGELICA CLIMACHESKI. Sepultamento: CEMITERIO EM GUARAPUAVA – PR, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 17:00h.

LEOBINO JOSE DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOSE JOAQUIM SILVA e ORMINDA MARIA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 10:00h.

LEOCADIO HENRIQUE, 82 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: LIUZA MARI DOS SANTOS HENRIQUE. Filiação: MANOEL HENRIQUE JUNIOR e LUIZA NASCIMENTO HENRIQUE. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO BENEDITO EM PARANAGUÁ – PR, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 16:00h.

LORISVALDO DA COSTA, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ZENIRA FABRI DA COSTA. Filiação: JOVINO JOSE DA COSTA e AUTA BARBOSA DOS SANTOS COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:00h.

LUCELIA REGINA FREI LEANDRO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO JOSE LEANDRO. Filiação: ARTHUR FREI e ANNA MIBACH FREI. Sepultamento: CEMITERIO LOCAL DE PORTO UNIAO, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VILMAR DA SILVA. Filiação: ANTONIO MACHADO ANTUNES e MARIA DE LURDES ANTUNES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 17:15h.

MARIA ELIZABETH LEITE, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE APARECIDO LEITE. Filiação: ANTONIO MORENO CARRIL e ANA LOTE MORENO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 16:00h.

MARIA EVA FLORES, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: BRAZ OVIDIO MOREIRA e MINERVINA GUIMARAES MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 19 de julho de 2024.

MARIA JORGE DE SOUZA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMAZONAS JORGE DE SOUZA e ANGELICA DE SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

MARIA LUCIA JULIATTO DA ROCHA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIR FURTADO DA ROCHA. Filiação: ALCIDIO JULLIATTO e ERMINIA VALLENGA JULIATTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

MARIA ROSA DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOAO MATOZO e MARIA DA CONCEICAO FREITAS. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

MARIZE FROMMHOLZ PORN, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RUBENS PORN. Filiação: ARNO WILLY FROMMHOLZ e MARTA FROMMHOLZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

MARLY SELENE ADAO, 83 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: LINDIOMAR ADAO. Filiação: JULIO MARIA e MARIA JALESKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 18 de julho de 2024.

MASANOBU MATSUMOTO, 73 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: AEDNA MATSUMOTO. Filiação: WATARU MATSUMOTO e TIYONO MATSUMOTO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 19 de julho de 2024.

NAIR SILVA DE ALMEIDA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: THEODORO ANTONIO DA SILVA FILHO e IRANY TANADINI DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

ODILIO GOMES MEYER, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JUPIRANDY TEIXEIRA MEYER e MARIA GOMES MEYER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

OLALIA DE BRITO ZAKOVICZ, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: AGUILAR ALVES DE BRITO e JULIETA TEIXEIRA DE BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 17:00h.

OLIVIA FARIAS DA ROCHA, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Cônjuge: SILVERIO BARBOSA DA ROCHA. Filiação: ERNESTO ALVES DA ROCHA e ROSA FARIAS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:00h.

ORLANDA SAGAZ DE CAMARGO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABILIO SAGAZ DE CAMARGO. Filiação: OLIMPIO GARCIA e AURORA GARCIA BRASIL. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 16:00h.

OSWALDO BORSATO, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARGARIDA APARAECIDA JARDIM BORSATO. Filiação: AUGUSTO BORSATO e HELENA DONATONI BORSATO. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 11:00h.

OTILIA SOUZA CORDEIRO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PORPORATO FLOR DE SOUZA e ROSALINA REBELLO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

PALMIRA ROSELI CARDOSO DA CRUZ, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOSE CARLOS CARDOSO DA CRUZ. Filiação: ALEXANDRE AUGUSTO e ALZENIDES MARIA PISSAIA AUGUSTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

ROBERTO ROMEDIO DORIGO, 75 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: TEREZA RENALDIN DORIGO. Filiação: GREGORIO DORIGO e JUDITH DISSENHA DORIGO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 17:00h.

SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MARIA CARDOSO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 13:00h.

SEBASTIAO CELITO AFONSO, 76 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: EVA IOLANDA SILVEIRA AFONSO. Filiação: TEODORO AFONSO FERREIRA e FRANCISCA DE MEIRA FERREIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 14:30h.

SERGIO UMBERLINO BACH, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ADELINO BACH e MATHILDE VIEZZER BACH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 16:00h.

SIDNEY DE SOUZA CORREA, 48 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: SIMONE SANTANA CORREA. Filiação: JOSE CORREA FILHO e ARMEZINDA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 16:00h.

SOPHIA CZAIA DEDA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DEDA. Filiação: JOAO CZAIA e MARIA CZAIA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 17:00h.

TEREZA DE OLIVEIRA FARIAS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PORFIRIO DE OLIVEIRA e NADIL GODOY DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

WANDA AZEVEDO DA SILVEIRA, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: HELENO AZEVEDO DA SILVEIRA e OFELIA MEDEIROS DA SILVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 20 de julho de 2024 às 17:00h.

