Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (18)

Alessandro Mello Powrosnek, 44 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Powrosnek e Fátima Zair Mello Powrosnek. Sepultamento ontem.

Altamiro Domingues Nunes, 65 anos. Profissão: mecanico montador. Filiação: Antônio Gomes Nunes e Nair Domingues Nunes. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo (PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Amâncio Inêz Dias, 83 anos. Profissão: ascensorista. Filiação: Izidorio Inêz Dias e Dominga Arcangela dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Amélia Zanca Moreira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Zanca e Ana Zanca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Ana Carolina da Silva, 28 anos. Filiação: Maria Aparecida da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Antônio Carlos Buski, 55 anos. Filiação: Augusto Buski e Divahir Budki. Sepultamento ontem.

Antônio Garcia da Luz, 81 anos. Filiação: Antônio da Luz e Antônia Garcia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Sabara, Curitiba(PR).

Antônio Moreira de Andrade, 101 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: João Moreira de Andrade e Gertrudes Moreira de Andrade. Sepultamento ontem.

Arlete Cecília Hammerschmidt, 70 anos. Filiação: Antônio Nadolny e Maria Nadolny. Sepultamento ontem.

Arthur Pietro Skrzek, 4 anos. Filiação: Thiago Skrzek e Xaiane Cristina de Souza Machado Skrzek. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda, saindo de Cemitério Municipal de Contenda -PR.

Benedito Grimm, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Grimm Meier e Maria da Conceição Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Moema de Itaiopolis, saindo da Capela Luto Curitiba.

Benjamim Teixeira, 91 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Batista Teixeira e Blandina Maria Teixeira. Sepultamento ontem.

Corina Coradin, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Natal Coradin e Paschoa Schena Coradin. Sepultamento ontem.

Damião Elias Salvador, 80 anos. Filiação: Elias Gregório Salvador e Maria Rita Salvador. Sepultamento ontem.

Daniel Teixeira da Silva, 35 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Pedro Claudino Teixeira e Andréa Melo da Silva. Sepultamento ontem.

Edmar do Rocio Cardozo, 72 anos. Profissão: madeireiro. Filiação: João Rodrigues Cardozo e Eleonor Gancalves. Sepultamento ontem.

Edna Gusmao Ds Santos, 78 anos. Filiação: Eduardo Gusmao dos Santos e Margarida Macedo Gusmao dos Anjos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eliezer de Lira e Silva, 78 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: José Felismino da Silva e Maria José de Lira e Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Igreaja Central Assembleia de Deus CuritibaPR.

Elizabete dos Santos de Souza, 49 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José dos Santos e Alice Matoso Jaques. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ercília Ribeiro da Silva, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gezuino Ribeiro da Cruz e Benedita Souza da Cruz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – 01 Boqueirão.

Eva Conde da Silva, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Cezario da Silva e Maria da Conceição Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Fabiano Gomes da Silva, 28 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Gomes da Silva e Josefa Gomes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hamilton José Becker, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Hamilton Olívio Becker e Olivia Marchesini Becker. Sepultamento ontem.

Inês Joay, 64 anos. Filiação: Jaoquim Ferreira de Freitas e Maria Gabriela de Freitas. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Irena dos Santos Negozzeck, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Ferreira dos Santos Filho e Clara Mister. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Ivaldir Martinez, 69 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Francisco Martinez Martinez e Onofra de Campos Martinez. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

João Batista da Silva, 70 anos. Filiação: Pedro Paulo da Silva e Maria Pereira de Souza. Sepultamento domingo, 20 de agosto de 2023, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

José Carlos Bisiewicz, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alexandre Bisiewicz e Lúcia Bisiewicz. Sepultamento ontem.

José Divino de Melo, 65 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Manoel de Melo e Ana do Espírito de Mello. Sepultamento ontem.

José Mário Santiago de Oliveira, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Mário de Oliveira e Mirian Munhoz Santiago de Oliveira. Sepultamento ontem.

Juares Antônio Martins, 70 anos. Filiação: José Martins e Maria de Lourdes Martins. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Juventino Andrade, 79 anos. Filiação: Salvador Luiz de Andrade e Maria Aldemiria de Andrade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ledival Dutra, 74 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Izabel Dutra. Sepultamento ontem.

Lenito da Costa Souza, 82 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Benedito Alves de Souza e Filomena da Costa Souza. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

Licia Aparecida Lemes, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Sepastiao Lemes e Olinda da Luz Lemes. Sepultamento ontem.

Margarida do Carmo Costa Maciel, 71 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: José Costa e Maria Anunciação Costa. Sepultamento ontem.

Margarida do Carmo Dutra, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Galdino Filho e Ana Lúcia dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Célia Prus, 66 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Antenor Prus e Dorothea Kubrack Prus. Sepultamento ontem.

Maria Daluz Rodrigues, 66 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Guilherme Bordin e Ana Lopes Bordin. Sepultamento ontem.

Maria Kochan Zawierucha, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bazilio Kochan e Ana Kochan. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Ucraniana do Xaxim.

Maria da Luz Pereira, 91 anos. Filiação: João Pereira e Josefa da Luz. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Adriana.

Mário Sérgio Tarniowicz, 65 anos. Profissão: técnico manutenção. Filiação: Mariano Tarniowicz e Diomar Lima Tarniowicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Marlene Antunes dos Santos Floriano, 49 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: João de Oliveira Santos e Laudelina Antunes dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nailda do Nascimento Gonçalves, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito do Nascimento e Francisca de Oliveira do Nascimento. Sepultamento ontem.

Neusa Becher, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Marmachuk e Joana Neves Marmachuk. Sepultamento ontem.

Patrik Luís Burbella, 43 anos. Profissão: supervisor(a) logística. Filiação: Luiz Fernando Burbella e Salete Velozo Burbella. Sepultamento ontem.

Pedro Cordeiro Neto, 42 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Sílvio Cordeiro e Leontina Cordeiro. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Quin Va, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Lee Shing Tai e How Pack. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Rute Pereira da Rosa, 72 anos. Filiação: Benicio Pereira e Helena Gomes Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Assembleia de Deus – Capão da Imbuia.

Ruthe Rosalha de Souza, 70 anos. Profissão: diarista. Filiação: Lidio Cândido Guimarães e Olinda Rosalha de Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo de Igreja Evangélica Piraquara//jd Holandes.

Samuel Otto de Macedo, 51 anos. Filiação: Rubens Otto de Macedo e Elizabeth Tavares de Macedo. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Suili Maria Lissa Blum, 61 anos. Filiação: Pedro Lissa e Leoni Joucoski Lissa. Sepultamento ontem.

Telma de Oliveira, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Carlos de Oliveira e Marfisa Moraes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Terezinha Ferreira de Campos, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Horokoski e Dinorah Horokoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Memorial Luto Curtiba Sala Manaca Curitiba.

Vanessa Machado de Oliveira, 33 anos. Profissão: designer. Filiação: Luir José de Oliveira e Jociliane Aparecida Machado de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Braga – São José dos Pinhais, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 – Municipal Boqueirão.

Você já viu essas??

APAGÃO!! Apagão? Moradores de bairros de Curitiba e diversas cidades do Brasil sem energia CUIDADO!!! Planta venenosa em calçada de Curitiba é um PERIGO!!! Passe longe! NOVIDADE!! Nova unidade de panificadora tradicional de Curitiba em setembro!!!