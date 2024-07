Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (12)

ADERBAL PEDROSO DE MEIRA, 80 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: LIRIA REGINA DE MEIRA. Filiação: ABILIO PEDROSO DE MEIRA e LEONILDA DE MOURA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 17:00h.

ALISSON ROBERTO BASI, 34 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: VITELMO BASI e MIRIAM SCHELBAUER BASI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 12 de julho de 2024.

ALTEVIR JOSE BARBIK, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCIMARA WISINIESKI BARBIK. Filiação: INACIO BARBIK e MERCEDES BARBIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 14:00h.

ALZIRA MOREIRA RODRIGUES, 81 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: VICENTE RODRIGUES. Filiação: ALEY MOREIRA e VITORIA CECON MOREIRA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sexta-feira, 12 de julho de 2024.

ANTONIO NUNES ROCHA, 89 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MIRIAM CAPP ROCHA. Filiação: ALCIDES DA SILVA ROCHA e ANNA RITA NUNES DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 11:30h.

APARECIDA SILVA MOREIRA CARNEIRO, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OROMAR GONCALVES FREITAS CARNEIRO. Filiação: PEDRO ANTONIO MOREIRA e ONDINA DE CASTRO SILVA MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 12 de julho de 2024.

CACILDA WINCKLER RODRIGUES, 84 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: SANDRO ALCIDES RODRIGUES. Filiação: JORGE PAULO WINCKLER e MELDA SCHROEDER WINCKLER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 16:30h.

CARMEM MESQUITA SANTANA CORDEIRO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE FREITAS CORDEIRO. Filiação: JOSE MESQUITA e ANA LOPES PERES. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO – PARANAGUA/PR, quinta-feira, 11 de julho de 2024.

CARMEN MARIA FERNANDES DE SOUZA KOBLINSKI, 72 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: REINALDO FERNANDES DE SOUZA e MERCEDES FERNANDES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 10:30h.

CLEUDETE APARECIDA MARCELINO AMARO DA LUZ, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO FRANCISCO MARCELINO e TEREZA CAETANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 17:00h.

DULCINEIA CORREIA DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: VALDECIR CLAUDINO DA SILVA. Filiação: GERALDO CORREIRA DA SILVA e FLAUSINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 11:30h.

DURVALINA DE MEDEIROS MADEIRA, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SEBASTIAO GOMES DE MADEIRA. Filiação: JOAO PEREIRA DE MEDEIROS e CECILIA BERNERDO PACHECO DE MEDEIROS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 17:00h.

EDER LUIZ MAZAROTTO HARO, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HERCENEU HARO e ROZI AMALIA MAZAROTTO HARO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 13:00h.

EDSON GONCALVES DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: EDNA MARIA MENEZES DA SILVA. Filiação: JOSE GONCALVES DA SILVA e LUIZA ALVES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 17:00h.

ELENA CHAERKI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NADIM CHAERKI. Filiação: ANTONIO BUASQUEVSCZ e CATARINA BUCH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 16:00h.

ELIZ REGINA DA COSTA, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SERGIO RIBEIRO DA COSTA e MARIA DE FATIMA COSTA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 14:00h.

ELIZEU SERGIO DA SILVA, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUZ SERGIO DA SILVA e LORAIR DO ROCIO BORGES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 18:00h.

EUGENIO BUNDZA, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IVANETE CATARINA VITTO BUNDZA. Filiação: JAN BUNDZA e KATARZYNA BUNDZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 15:00h.

EVA JOELMA BARREIROS, 55 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Filiação: JOSE CARLOS BARREIROS e TEREZINHA DE JEUS LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 10:00h.

GILBERTO DO NASCIMENTO, 82 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: SILMARA MARIA CORDEIRO. Filiação: GERALDO DO NSCIMENTO e HILDEBRANDA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sexta-feira, 12 de julho de 2024.

GILMAR QUINTILHANO, 48 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JOSE CALIXTO QUINTILHANO e ALICE DOS SANTOS QUINTILHANO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 17:00h.

HENRIQUE SANTIAGO GOMES SILVA, 25 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: RONALDO EDUARDO DA SILVA e SILVANA VIEIRA GOMES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 17:00h.

HUGO GELAIN, 88 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: RAYMUNDO GELAIN e ANGELA GALIOTTO. Sepultamento: CEMITERIO SANTISSIMO SACRAMENTO – SUMARE / SP, sábado, 13 de julho de 2024 às 09:30h.

JOAQUIM APARECIDO BONFIM, 64 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: CAROLINA FARIA BONFIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 11:00h.

JONATA GONCALVES, 77 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: CELIA GONCALVES. Filiação: HORACIO GONCALVES e EVA GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 17:40h.

JOON KUHL LEE, 95 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MYUNG HI LEE. Filiação: DONG SOO LEE e MUNG JA KIM. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 12 de julho de 2024.

JOSUE PEREIRA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SILVIO PEREIRA DOS SANTOS e ANTONIA SILVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 12 de julho de 2024.

LAUDINA CARDOSO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO DUARTE. Filiação: ARMINDO CARDOSO e ROSA CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 11:00h.

LOURIVAL SOARES DA CRUZ, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARINETE DA CONCEICAO DA CRUZ. Filiação: JOSE SOARES DA CRUZ e ANGELINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 09:00h.

LUCIA CATEREUCIUC DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA DA SILVA. Filiação: MIGUEL CATEREUCIUC e EDITH PEREIRA DE ANDRADE CATEREUCIUC. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sexta-feira, 12 de julho de 2024.

MARCIO FERREIRA DE VILHENA, 44 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: RAQUEL BUENO DE VILHENA. Filiação: SEBASTIAO FERREIRA DE VILHENA e GESSI ALZIRA DE VILHENA. Sepultamento: CEMITÉRIO HORTO SÃO DIMAS SAO JOSE DOS CAMPOS SP, sexta-feira, 12 de julho de 2024.

MARIA APARECIDA MARTINS, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERNESTO MARTINS. Filiação: JOAQUIM VICENTE MENDES e BENEDITA CANDIDA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 12 de julho de 2024.

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MEDINO FRANCA MENDES e BENEDITA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL DE REGISTRO, sexta-feira, 12 de julho de 2024.

MARIA DA LUZ AMERICO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE AMILTON AMERICO. Filiação: GALDINO GOMES e MARIA GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 12 de julho de 2024.

MARIA DA SILVEIRA DEDA, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JORGE DEDA. Filiação: ZACARIAS PRESTES COLLACO e ROSA MARIA DA SILVEIRA. Sepultamento: CERRO VERDE, sexta-feira, 12 de julho de 2024.

MARIA PEREIRA, 75 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: FRANCISCO PEREIRA e ALVINA NASCIMENTO COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 12 de julho de 2024.

MARIA ROSA MESSIAS GIACCIO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GIUSEPPE GIACCIO. Filiação: JOAO MESSIAS e ANNA ORTIZ GOMES. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 12 de julho de 2024.

MARISE DO CARMO KLINGELFUS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ OSNI KLINGELFUS e ADELINA FALCAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 14:00h.

MARTA KUTCZMA SZPAK, 92 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MIGUEL SZPAK. Filiação: TEODORO KUTCZMA e PETRONELA KUTCZMA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 17:00h.

OSMARINA HENRIQUE PEREIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO ACELON PEREIRA. Filiação: ANTONIO HENRIQUE CIDADE e BRIGIDA MACIEL HENRIQUE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 13 de julho de 2024 às 09:00h.

PAULO CESAR HUNGERBUHLER, 55 ano(s). Profissão: PROJETISTA. Cônjuge: RAFAELLA ANDRASKI HUNGERBUHLER. Filiação: JOSE AUGUSTO HUNGERBUHLER e VERA REGINA SAMPAIO HUNGERBUHLER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 12 de julho de 2024.

RAIMUNDA ALVES MARTINS, 86 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: HILARIO VIEIRA LIMA. Filiação: FRANCISCO ALVES DE SOUZA e MARIA ALVES MARTINS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 17:00h.

ROSA MARIA IANCZYK, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CASEMIRO IANCZYK. Filiação: FAUSTO CASAGRANDE e OLGA BIZINELLI CASAGRANDE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 11:00h.

ROSINHA ALVES DE CAMPOS, 58 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: DORALINO RODRIGUES DE CAMPOS e JUVENTINA ALVES DE CAMPOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 16:30h.

SUELI DE CARVALHO PAULA, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLEB ANDERSON DA SILVA STELLA. Filiação: ADAO FERREIRA DE PAULA e ROSA AMELIA DE CARVALHO PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 10:00h.

TERESA CRISTINA DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: EVACI PEDRO DOS SANTOS e JOSEFA MATIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 12 de julho de 2024.

TERESA DE LOURDES DA SILVA ROCHA, 75 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ADIRSON DE JESUS CORREIA DA ROCHA. Filiação: MANOEL VIEIRA DA SILVA e MARIA VIEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 17:00h.

VALCEMIR TEIXEIRA, 63 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: WALDEMIRO TEIXEIRA e LEA NOVAES TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 17:00h.

VALDECI DOS SANTOS VALE, 49 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: VANDERLEIA DE MATOS VALE. Filiação: PEDRO JOSE VALE e ANA ROSA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 10:00h.

VALDIVINO BACELLAR DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ROZELI LITZ BACELLAR DA SILVA. Filiação: ABELARDO BACELLAR DA SILVA e ROSA BACELLAR DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 17:00h.

