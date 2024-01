Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (12)

ALFREDO HOFFMANN JUNIOR, 95 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARGARIDA MARIA BRASIL HOFFMANN. Filiação: ALFREDO HOFFMANN e HILDA ALICE IMTHON HOFFMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de janeiro de 2024.

ALTIVIR NUNES FERREIRA, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO NUNES FERREIRA e OTILIA PADILHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 13:00h.

AMADEU MACHADO DE FARIA, 83 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: AVELINA ROCHEL DE FARIA. Filiação: BENTO MACHADO DE FARIA e DURVALINA ROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024.

AMANDA SPISILA ARAUJO, 27 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: HENRIQUE GUEBUR ARAUJO e BLANCA SPISILA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 19:00h.

AMELIA DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: MANOEL FRANCISCO DA SILVA e ANGELICA FERREIRA DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BARRO PRETO, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ANA KULA HOMAN, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BOLOSSOAVO HOMAN. Filiação: JOSE KULA e ROSALIA KULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ANTONIO CARLOS KORMANN, 76 ano(s). Profissão: RADIALISTA. Cônjuge: MARILENE. Filiação: EWALDO KORMANN e ROSA KORMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 15:30h.

APPARECIDA CANDIDA DA SILVA KINASZ, 101 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MIGUEL KINACH. Filiação: JOAO CANDIDO DA SILVA e ANNA LEOPOLDINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024.

AURORA DE SOUZA JORDAO, 41 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OTAVIANO JORDAO e ELENA DE SOUZA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 14:00h.

CELSO ANTONIO CONCEICAO DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JANET ZANETTI SILVA. Filiação: CELSO SILVA e CECY CONCEICAO DA SILVA. Sepultamento: MMUNICIPAL DE ARAUCARIA, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024.

DELTON ANACLETO DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TEREZA DOS SANTOS. Filiação: DURVAL DOS SANTOS e HILDA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 14:00h.

EMILIA MARIA MARTINS SCHWAB, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ADOLFO SCHWAB. Filiação: PEDRO MAIA MARTINS e ARMINDA CLARA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 09:00h.

EUGENIA MATIOSKI IVANKIO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO IVANKIO. Filiação: e DORIA MATIOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 12 de janeiro de 2024.

EVERSON CARLOS GONCALVES, 55 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: ANTONIO OLEINIKA GONCALVES e JORQUIA MORAIS GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 09:00h.

FAUSTINO ROSA, 86 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: HELENA ROSA. Filiação: JOAO ROSA e NISTARDA DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 16:30h.

FLORENCIO BARRETO, 92 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA YOLANDA DE PAULA. Filiação: e ANICETA BARRETO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 14:00h.

GENTILIA SUTTIER BOSI, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: NELSON JOSE BOSI. Filiação: JOSE LUIZ SUTTIER e ZOE CECILIA SUTTIER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 16:00h.

HAMILTON RIBEIRO DE LIMA, 65 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: WALDEMAR RIBEIRO DE LIMA e MADALENA KOZLOWSKI DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 11:00h.

HELVECIO LOPES DE RESENDE, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CONCEICAO DE PAULA RESENDE. Filiação: SEVERINO FURTADO DE RESENDE e ELVIRA LOPES DE RESENDE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024.

HYGINO ANTONIO DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: THEREZINHA DOS SANTOS SILVA. Filiação: ANTONIO HYGINO DA SILVA e DINALIA TEIXEIRA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 15:00h.

IRACEMA DE FREITAS CHEK, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: FRANCISCO CHEK. Filiação: MANOEL FERREIRA DE FREITAS e GUILHERMINA FERREIRA DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 10:30h.

IZOLINA SOARES KUSTER, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO FERRAZ DAS CHAGAS e CENIRA SOARES DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024.

JANDYRA GASPARIN ALBIZU, 98 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: ROBERT WILLIAM ALBIZU. Filiação: RAYMUNDO GASPARIN e GERTRUDES MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOAO BABICZ, 92 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: ANA CORDEIRO BABICZ. Filiação: JOSE BABICZ e ANGELICA BABICZ. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 11:30h.

JOARI JOSE FERREIRA, 88 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ELIZABETH MEDEIROS FERREIRA. Filiação: TRAJANO JOSE FERREIRA e BRASILINA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 14:00h.

JOSE CARLOS KOEHLER, 79 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. Cônjuge: ELIANE REAL KOEHLER. Filiação: NELSON TAVARES KOEHLER e NAIR RAMOS KOEHLER. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024.

JOSE PIVOVAR, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ZENI TEREZA PIVOVAR. Filiação: ANTONIO PIVOVAR e ANA NEISTER PIVOVAR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JUVENIRA XAVIER FERREIRA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA FERREIRA. Filiação: JUVENTINO XAVIER e PAULINA TEIXEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (12)

LAERCIO RAPOSO DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: CLEUSA DE JESUS OLIVEIRA RAPOSO. Filiação: ALCIDES RAPOSO DA SILVA e DURCELINA LOURENCO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LEN HAO SWITTA, 83 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: HUMANO FON SWITTA. Filiação: AH WAH e CHEE SAJOO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 16:00h.

LIZETE JOUKOVSKI, 75 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: FELIX JOUKOVSKI e SOFIA JOUKOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 09:00h.

MARIA BERNARDETE DE AQUINO PEREIRA, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JULIO CEZAR PEREIRA. Filiação: QUINCIANO DE AQUINO ALBUQUERQUE e ELZA CARNEIRO DE AQUINO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE JACAREZINHO/PR, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 16:00h.

MARIA DO CARMO CAMARA PAULO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURI MATIAS PAULO. Filiação: JOAO BATISTA CAMARA e ARACI MARTINS CAMARA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 13:00h.

MATHEUS DA SILVA SOUZA, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOAO JOSE DE SOUZA e MARIA ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: CEMITERIO BARUERI, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024.

NORBERTO BONNET, 55 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ALINE CRISTINA DE SENA BONNET. Filiação: ULISSES BONNET e MARGARIDA DA SILVA BONNET. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 15:00h.

PAULO DIRCEU GOMES DE LIMA, 55 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: JOSE GOMES DE LIMA e JANUARIA MARIA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ALAGOINHAS (AGUDOS DO SUL), sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 11:00h.

PAULO ROBERTO RODRIGUES DE BOMFIM, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: DIRCE BARBOSA DE BOMFIM. Filiação: JOSE RODRIGUES DE BOMFIM e SEBASTIANA RODRIGUES DE BOMFIM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ROSICLEIA CAMPESTRINI COOPER, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAO ALFREDO COOPER. Filiação: EMIDIO AMADIER COOPER e ELYDIA MASSOLIN CAMPESTRINI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 10:00h.

SEBASTIANA BATISTA DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: LIVIR GONCALVES BATISTA. Filiação: ERNESTO FRANCO DE OLIVEIRA e ROSA CORDEIRO BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 15:00h.

SENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: ZILMA TEREZINHA DOS SANTOS. Filiação: GERALDINO PEDROSO e BENEDITA TAVARES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 10:00h.

SONIA DO ROCIO ANDRADE PILOTTO, 56 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: OSMARIO DE SOUZA ANDRADE e VALCILIA DE LOURDES ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 16:00h.

SUZANA SCHENFERT, 46 ano(s). Profissão: FATURISTA. Cônjuge: NILSON JOSE DE ARAUJO. Filiação: PEDRO SCHENFERT SOBRINHO e MADALENA SCHENFERT. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 14:30h.

TERESA TOLENTINO PENNA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO PENNA. Filiação: MANOEL FERNANDES TOLENTINO e MARIA MANHA TOLENTINO. Sepultamento: CEMITÉRIO GIRASSOIS – SÃO PAULO – SP, sábado, 13 de janeiro de 2024.

TEREZA DOMINGUES DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM DE SOUZA. Filiação: GERALDO PAULINO DOMINGUES e MARIA JOSE DE AZEVEDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 15:00h.

TEREZINHA SANTOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIR SANTOS. Filiação: ALBERTO CIRIACO e COLETA NASCIMENTO CIRIACO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 10:00h.

WILSON SANTOS FERREIRA, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARLY LEAL FERREIRA. Filiação: WALDOMIRO SANTOS FERREIRA e MARTA LEMOS FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 10:00h.

YDSMIN EMIRY NAGAO, 28 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: AUGUSTO ITIRO NAGAO e ANIFE MARA CHALES NAGAO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 20:00h.

ZILDA RODRIGUES DE ALMEIDA BERLANDA, 64 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA e ALICE VITAL DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (12)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!