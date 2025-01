Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (03)

ADAILDA LIMA AMORIM, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA. Filiação: FELIPE AMERICO DE LIMA e MARIA NUNES DO AMORIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 16:00h.

ALTAIR RALDI, 77 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARCIA REGINA SOUZA RALDI. Filiação: PEDRO RALDI e LAURA FLORIANO RALDI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 20:00h.

ANTONIO DEVECHI, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: VERA LUCIA CRAVEIRO FILHO. Filiação: ALECIO DEVECHI e LUCINDA DUARTE. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MANDAGUARI, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

ANTONIO KUCEK, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: BRONISLAU KUCEK e ANNA SCHWONKA KUCEK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS, 1 ano(s). Filiação: GILBERTO DOS SANTOS e ANA PAULA LOURENCO DA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 10:30h.

ARI DIRCEU MALAQUIAS, 62 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: DILCEIA MORAES MALAQUIAS. Filiação: ELIZEU MALAQUIAS e GENI FURQUIM MALAQUIAS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 15:30h.

ARIEL DE CASTRO BACH, 75 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: OSCAR ARTHUR BACH e ARICLE DE CASTRO BACH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 16:00h.

ARINDA DO PRADO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIVINO JOSE DA SILVA. Filiação: ANTONIO DO PRADO e ROSALINDA ESTEVAO DO PRADO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 16:30h.

CATARINA DO CARMO CAMARGO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL PINTO RIBEIRO e AMELIA DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

ELYZEU MIKOLLAIOW, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR CONTABILIDADE. Cônjuge: VERENICE MARIA MIKOLLAIOW. Filiação: IGNACIO MIKOLLAIOW e OLGA SALKI MIKOLLAIOW. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 11:30h.

FABIO ROBERTO ROCHA, 55 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ CARLOS ROCHA e ADALGIZA FERREIRA DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 15:00h.

GERALDO DA CRUZ DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSELIA DE ARAUJO MACIEL DA CRUZ DOS SANTOS. Filiação: OLIVEIRA DA CRUZ DIOS SANTOS e ALBERTINA FABIANA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

IRENE RODRIGUES DE SOUZA, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARIEL BARBOSA DE SOUZA. Filiação: JOAO RODRIGUES DE SOUZA e MIZIR MARIA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

JHONATAN FOGACA DE ALMEIDA, 39 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SAULO FOGACA DE ALMEIDA e VILMA APARECIDA DA ROSA ALMEIDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 14:00h.

JOAO ALVES DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ELIFA ROSA ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA e MARIA DOS PRAZERES FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 16:30h.

JONES FERREIRA DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: TEREZA APARECIDA MARIANO DA SILVA. Filiação: VICENTE ANTONIO DA SILVA e LUISA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 10:30h.

JOSEFA IRINEU DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO IRINEU DA SILVA e JOSEFA MARIA CONCEICAO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 16:30h.

LEONILDO TIBURCIO MACHADO, 71 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Filiação: OLEGARIO TIBURCIO MACHADO e ANTONIA ALBERTINA. Sepultamento: MUNICIPAL, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

LIDIA BORGES DS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALEXANDRE BORGES e NATALINA DE PAULA BORGES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

LIDIA ROMEIRO MACHADO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANGELO PEREIRA DE SOUZA e BRASILIA ROMERO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 17:00h.

LORENA DE LIMA DA SILVA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: THIAGO MARQUES DA SILVA e YASMIN DE JESUS LIMA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SANTIAGO, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

LUCI WEINERT DE LIMA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HERCULANO DIAS DE LIMA e MARIA DA LUZ WEINERT DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 10:00h.

MARIA DA LUZ MOCELIN, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Cônjuge: JOSE DE OLIVEIRA SANTOS. Filiação: JOSE MOCELIN e CAROLINA CECCON MOCELIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 10:30h.

MARIA DO PILAR KOSLOSKI, 85 ano(s). Filiação: PAULO PAULO SOLESKI e BERNADETE RAMOS PINTO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

MARIA LUIZA DE MORAES, 77 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: MARIO TOME DE MORAES. Filiação: BONIFACIO DA CRUZ e ANGELINA STIVAL DA CRUZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 17:00h.

MARIA QUINTILHANO, 81 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: BENEDITO QUINTILHANO e ERCILIA BARROSO QUINTILHANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 11:00h.

MARILENE STORGATTO NIEDERAUER, 76 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ROQUE ANTONIO STORGATTO e ESTELA AVINIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 18:00h.

NERCINDA DE OLIVEIRA SOUZA, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: TRAJANO DE OLIVEIRA e EROTIDES NEVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 11:00h.

NOEMY OLIVEIRA CARVALHO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NATANAEL CARVALHO. Filiação: FLORENTINO ALVES DE OLIVEIRA e TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 17:00h.

OLGA FURLAN CERIZZA, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AURELIO FURLAN e MARIA MASCHIO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 10:00h.

REGINALDO DO NASCIMENTO NUNES, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: FRANCISCO NUNES DO CARMO e CARMELITA VARGAS DO NASCIMENTO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 17:00h.

ROSELI GONCALVES DE OLIVEIRA SORA, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON SORA. Filiação: MISSIAS GONCALVES DE OLIVEIRA e SONIA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 16:30h.

RYAN FERRANTE DA SILVA, 21 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOEL PASSOS DA SILVA e LUZIA APARECIDA FERRANTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 16:30h.

SELVINA DOS SANTOS, 103 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: BENTA PEREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 11:30h.

TEREZINHA PIVOVAR ESCOLARO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO ESCOLARO. Filiação: GREGORIO PIVOVAR e MARTA WALOSKY PIVOVAR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 10:00h.

VALDIVINO FERREIRA DA LUZ, 52 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: LUCINDO FERREIRA DA LUZ e IOLANDA DE JESUS FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 12:00h.

VANDA APARECIDA DE PAULA, 68 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOSE MARIA DE PAULA e ELIDIA MARIA DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 16:30h.

