Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (02)

ADEMIR CIT, 67 ano(s). Filiação: ORLANDO CIT e ANNA DE GOES CIT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 11:00h.

ALBA REGINA RIBAS DE PAULA, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ALIPIO DE PAULA e LEONOR RIBAS DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 10:00h.

ALCIONE DA APARECIDA RIBEIRO, 60 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: LAURINDO RIBEIRO NETO e IVONE BOMFIM RIBEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 17:00h.

AROLDO BERNARDINO MARCHALEK, 83 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Filiação: VALENTIN MARCHALEK e VERONICA MARCHALEK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 15:00h.

AUGUSTO ALESSI, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANGELA ZANIN ALESSI. Filiação: BORTOLO ALESSI e TEREZA CAVALIM ALESSI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO PAROQUIAL DA RONDINHA, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 17:00h.

CARLOS DONALD ANEZ URGEL, 78 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: DANIELLA CRISTINA GORTE. Filiação: OSVALDO ANEZ VACA e CECILIA URGEL LIGERON. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 17:00h.

CELIA DO ROCIO DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANGELO DOS SANTOS. Filiação: BERNARDO PALKOSKI e SOPHIA SEMICEK PALCOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 16:30h.

CLAUDETE CECILIA BOZZI MACIEL, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OCTAVIO RAUL BOZZI e JOSEPHA BORDIGNON BOZZI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 2 de agosto de 2024.

EDSON NUNES BORGES, 87 ano(s). Cônjuge: ELZA GAZOLA BORGES. Filiação: ANTONIO NUNES BORGES e ORSOLINA DE OLIVEIRA BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 14:00h.

FRANCISCA SIMPLICIO DE SOUZA, 66 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: RAIMUNDO SIMPLICIO TARGINO e SEVERINA SIMPLICIO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 10:00h.

GILZA CARLA LOVATO, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARMANDO PIO ELI LOVATO e THEREZINHA QUISKER LOVATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 2 de agosto de 2024.

GUSTAVO PEREIRA SCHARNOVEBER, 14 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: LUIS CLAUDIO LOURENCO SCHARNOVEBER e XAVANA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 17:00h.

IDIR TELLES DE LIMA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCI DOS SANTOS LIMA. Filiação: ALFREDO TELLES e MARIA LUIZA DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 15:00h.

IGNEZ VERNISI ENEAS DA CRUZ, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ENNIO VERNISI e MARIA VERNISI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 10:00h.

ILDEU ESSENFELDER HINTZ, 80 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: MILTON SOARES HINTZ e NELLY ESSENFELDER HINTZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOSE LEMES DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ALIPIO LEMES DA SILVA e AUREA ANTONIA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOSE MARTINS FERREIRA, 85 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: DELZUITA FRANCISCA FERREIRA. Filiação: JOAO MARTINS FERREIRA e FRANCISCA DA SILVEIRA MIRANDA. Sepultamento: CEMITERIO CAMPESTRE DOS PAULOS – MANDIRITUBA, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 17:00h.

LEONILDA LINDNER SPHAIR, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO DIRCEU SPHAIR. Filiação: ARNO ARTHUR LINDNER e LEONOR KAMINSKI LINDNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 16:30h.

LEONIRDA DE LIMA, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: ILDEFONSO DE LIMA e ANA TIBURSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 15:30h.

LEVI FELIX JARDIM, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA GONCALVES DE JESUS JARDIM. Filiação: ANTONIO FELIX JARDIM e TERESA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 13:30h.

LILIAN DE FATIMA SKROCH DE OLIVEIRA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA. Filiação: LEONARDO SKROCH e DIRCE CAETANO SKROCH. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 16:30h.

LILIAN STEIGLEDER DE ALMEIDA COELHO, 93 ano(s). Profissão: DECORAÇÃO – DESIGN DE INTERIORES. Cônjuge: ADERBAL DE ALMEIDA COELHO. Filiação: ADAO LEO STEIGLEDER e GUILHERMINA CAROLINA STEIGLEDER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 10:00h.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS CALDEIRA, 72 ano(s). Filiação: LUIZ DOS SANTOS CALDEIRA e WEADISLAVA DOS SANTOS CALDEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 14:00h.

LUIZ SANT ANA FILHO, 81 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: JUAREZA DE JESUS SANTANA. Filiação: LUIZ SANT ANA e ANTONIA MARIA DO VALE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 13:00h.

MARCIA ADRIANA DE LIMA, 53 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OTAVIO DE LIMA e JOSEFINA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de agosto de 2024.

MARCIA ROMUALDO DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: VIRGILIO ROMUALDO DA SILVA e MARIA DE LOURDES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 14:00h.

MARIA ALICE FERNANDES FERREIRA, 6 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: TARCISIO FERNANDES FERREIRA e LIDIA MARIA FERREIRA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 3 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARIA DA LUZ LOPES FERREIRA, 85 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MIGUEL FERREIRA. Filiação: JOSE DE SOUZA LOPES e ANALIA ROSA FERREIRA LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 16:30h.

MARIA DO PILAR DO NASCIMENTO KREUTZER, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: AURORA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 09:00h.

MARIA FERNANDES MOREIRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VICENTE MOREIRA. Filiação: ANTONIO FERNANDES e MARIA CANDIDA DO COUTO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 2 de agosto de 2024.

MARIA IZOLITA DE SOUSA MILITAO, 91 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: OZEZO MILITAO. Filiação: ANTONIO MARQUES DE SOUSA e FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 10:00h.

NIRIA MARTINS DA SILVEIRA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: LAURINDO ISIDORO DA SILVEIRA e MARIA MARTINS DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 09:00h.

OLINDA MARGARIDA VENTURIN, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ACHILES LUIZ VENTURIN e MARIA TONIAL VENTURIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 14:30h.

OSORIO FELICIANO DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: NEIDE DE ALMEIDA SANTOS. Filiação: FRANCISCO FELICIANO DOS SANTOS e MARIA AMBROSINA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 17:00h.

PAULO DANIEL BOIARSKI GARCIA, 22 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: PAULO ROBERTO GARCIA e PATRICIA ELIS BOIARSKI DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 18:00h.

RICARDO AURELIO BRAUZA RIBEIRO, 36 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ANGELA CRISTINA DE CAMARGO FILA RIBEIRO. Filiação: AROLDO RIBEIRO e SILVANA DA CONCEICAO BRAUZA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 2 de agosto de 2024.

RUTE SALGADO BASILIO, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: NICOLAU BASILIO e ALCIDIA SALGADO BASILIO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 17:00h.

SANDRA LUCIA MESQUITA PACHECO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TOMAZ PACHECO e ARCELINA MESQUITA PACHECO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MATINHOS PR, sexta-feira, 2 de agosto de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (02)

SONIA MARIA ASSIS VIEIRA DA ROSA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LUIZ VIEIRA DA ROSA. Filiação: LICINIO ASSIS e HELENA ASSIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 15:00h.

SONIA RODRIGUES DE FREITAS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO ACIR TEIXEIRA DE FREITAS. Filiação: FREDERICO RODRIGUES e ANALIA FERREIRA RODRIGUES. Sepultamento: CEMITRIO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS PR, sexta-feira, 2 de agosto de 2024.

TAMMY LARA MASUKO DE SENE, 45 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: RAFAEL ALEXANDRE SIQUEIRA DE SENE. Filiação: MARIO CHUNHETE MASUKO e MARIA DA GRACA MARTINS MASUKO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 16:00h.

THEO FERNANDES LONGO, 7 mes(es). Filiação: JOAO CARLOS LONGO e JULIANA FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 02:00h.

THIAGO RIVANI, 45 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARCOS SILVA RIVANI e ZULEMAR RIVANI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 2 de agosto de 2024.

TONI MUSUMECI, 84 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: MARIA EDNA MUSUMECI. Filiação: PAULINO MUSUMECI e JULIANA MUSUMECI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 16:00h.

WALFRIDO JOSE CUNICO, 74 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: LUCIA MARIA MEGER CUNICO. Filiação: DOMINGOS CUNICO e IDALINA DE SANTA CUNICO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 17:00h.

WANDERLEY JOSE PILAT, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JULIA PILAT. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 17:00h.

ZEFERINO DALLAGNOL, 83 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: CLARINDA CATARINA GIRARDI DALLAGNOL. Filiação: SIPRIANO DALLAGNOL e GENEROSA GOMES DALLAGNOL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (02)

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Caos no Barigui Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem