Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (23)

ABNER VITOR ROSA FONSECA, 24 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: REGINALDO ALVES DA SILVA FONSECA e ROSANGELA MARIA DE PONTES ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 17:00h.

ALCIDES TOUZI, 83 ano(s). Filiação: ABEL TOUZI e GENOEFA MAREGA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 15:00h.

ALTIVIR ANTONIO MACIOSKI, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: SONIA MARISE MACIOSKI. Filiação: ANTONIO MACIOSKI e HELENA MACIOSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 22 de setembro de 2024 às 16:30h.

ALZI KER DOS SANTOS, 75 ano(s). Cônjuge: SEBASTIAO ALIR SANTOS. Filiação: COLANTINO OSCAR KER e PALMIRA CESAR KER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 14:00h.

ARGEU MEDEIROS DO AMARAL, 95 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ALICE TERESINHA ROCHA MOREIRA. Filiação: JOSE BRANCO DO AMARAL e CELESTINA MEDEIROS DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 22 de setembro de 2024.

BRAULIO APARECIDO DE MORAES, 90 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: JOSE MORAES e BENEDITA A DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 10:00h.

CARLOS TADASHI KONO, 75 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: TAMESABURO KONO e SHIGUEKO KONO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 23 de setembro de 2024.

CECILIA ARAUJO DE ANDRADE, 76 ano(s). Profissão: ATENDENTE COMERCIAL. Cônjuge: CARLOS ROBERTO BAPTISTA DE ANDRADE. Filiação: FLORESTAO BASILIO DE ARAUJO e DURVALINA LIMA DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 09:00h.

CLAUDIO BRUNO WERNER DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: VILMA IVONE ROCHA. Filiação: ANTENOR LOURENCO DA SILVA e ERLITA DE OLIVEIRA WERNER. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 22 de setembro de 2024 às 16:30h.

DALVA CABRAL, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ALFRESDO CABRAL. Filiação: AFOMSO ALVES DE ALMEIDA e JOANA DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 17:30h.

DEJANIRA NICOLA BASSO PICIN, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARISTIDES PICIN. Filiação: SANTO NICOLA BASSO e MARIA GOMES BASSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 15:30h.

EDILSON MOREIRA DA LUZ, 32 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO GONCALVES DA LUZ e ANA ILDA MOREIRA DA LUZ. Sepultamento: PONTA GROSSA/PR, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 15:00h.

EDSON SANTANA RIBEIRO, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR DE MANUTENÇAO. Cônjuge: RAQUEL VIANA RIBEIRO. Filiação: EDENILSON ROQUE RIBEIRO e LINDENAURA SANTANA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 14:00h.

ELIZIA WALTER, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ADICANOR WLTER e AUREA DE RAMOS WALTER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 23 de setembro de 2024.

ERNA FALK, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WIGAND FALK. Filiação: RODOLFO FRANZ e ANA FRANZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de setembro de 2024 às 16:00h.

EVANIR PEREIRA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EURIDES PEREIRA DA SILVA e ANAIR XAVIER DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 15:00h.

EWERTON HENRIQUE CHAMORRO, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CELSO LUIZ CHAMORRO e NEUSA DOS SANTOS GARCIA CHIMORRO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 11:30h.

FERNANDO DA SILVA PERES, 27 ano(s). Filiação: DIRCEU PERES e VALDELICE APARECIDA DA SILVA PERES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 23 de setembro de 2024.

GILBERTO LUIZ DE LIMA, 47 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA SILVIA DE SOUZA LIMA. Filiação: FRANCISCO AGILDO DE LIMA e ORLANDINA APARECIDA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 23 de setembro de 2024.

GODART YOSHIHIRO KINOSHITA, 70 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: KIYOSHI KINOSHITA e YOSHIE TAKARA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 17:00h.

HILDA DE OLIVEIRA SOUZA, 70 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ATANAGILDO ANTONIO DE SOUZA e VERGILINA DE OLIVEIRA SOUZA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 17:00h.

IRACI CARLOS RIBEIRO, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO CARLOS RIBEIRO e MARIA CASTILHO RIBEIRO. Sepultamento: DIRTO, segunda-feira, 23 de setembro de 2024.

IVAN ZULIAN, 89 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Cônjuge: SIRLEI IVONE ZULIAN. Filiação: HUMBERTO ZULIAN e THEREZA RODRIGUES ZULIAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 11:00h.

JADSON BASCKIERA, 38 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JACOMO BASCKIERA e MARIA DE FATIMA CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 10:00h.

JOSE MATOSO DE BARROS SOBRINHO, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: LUCI CORDEIRO DE ALMEIDA DE BARROS. Filiação: HERONDINA MATOSO DE BARROS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 15:00h.

JOSEFINA MOREIRA LEAL, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMADEUS LEAL. Filiação: ANTONIO TEREZIO MOREIRA e GERALDINA MOREIRA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 16:00h.

JULIA OLIVEIRA DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO DA SILVA. Filiação: FAUSTA BATISTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 10:00h.

LAURI SILVERIO MIGUEL, 59 ano(s). Cônjuge: CLARICE DOLINSCK MIGUEL. Filiação: JOAQUIM RICARDO MIGUEL e ANA RICARDO MIGUEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 11:00h.

LOURDES APARECIDA CORREA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AIRTON CORREA. Filiação: LIBERALINO CORDOVA e MARIA GONCALVES PADILHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 12:00h.

LUIMAR NOTO CASTANHO, 85 ano(s). Profissão: PERITO(A). Cônjuge: BERENICE ERTHAL CASTANHO. Filiação: NELSON NOTO CASTANHO e FLORA NOTO CASTANHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 15:00h.

MARIA DOMACOSKI SANTOS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAUL SANTOS. Filiação: ALEXANDRE DOMACOSKI e ANNA DOMACOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 15:00h.

MARILHA IUBEL, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FRANCISCO IUBEL. Filiação: CARLOS OTTO HERZER e TARGINA OLIVEIRA HERZER. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 23 de setembro de 2024.

MILTON BENASSI, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: NAO CONSTA e MARIA BENASSI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 22 de setembro de 2024 às 17:00h.

NEI OLIVEIRA VIANNA, 79 ano(s). Profissão: MUSICO. Cônjuge: ANA TEREZA VIANNA. Filiação: OSCAR GOMES VIANNA e CARMEN OLIVEIRA VIANNA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 14:00h.

OSIL NEIVERTH, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: EZONI DALZOTO NEIVERTH. Filiação: GUSTAVO ADOLFO NEIVERTH e CLAIR HECKE NEIVERTH. Sepultamento: CEMITÉRIO LUTERANO DE IVAI, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 17:00h.

ROSELI PEREIRA DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: LEONILTON GARCIA. Filiação: JOSE MARIA PEREIRA DA COSTA e HERMINIA ANDRADE DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 16:00h.

SEBASTIAO GABRIEL AMARO, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PERCILIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 16:30h.

SERGIO ZIBIKOSKI, 56 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: REGIANE APARECIDA SILVA. Filiação: GUILHERME ZIBIKOSKI e AUREA LEAL ZIBIKOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 23 de setembro de 2024.

VICENTE COSTA PIMENTEL, 39 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: WALTER GUILHERME PIMENTEL e MARIBEL COSTA PIMENTEL. Sepultamento: CEMITERIO SAO BENEDITO PARANAGUA, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 16:00h.

WILSON WINTER, 58 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: ELIZA LEIKO TONEGAWA. Filiação: HORST WINTER e IRENE LOEFFLER WINTER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 10:00h.

ZELIA LUCIA DARIN, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANGELO DARIN e VERGINIA VALERIO DARIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 22 de setembro de 2024 às 16:00h.

ZELINDA DOS SANTOS ULLER, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARMELINO ULLER. Filiação: ALCIDES LUIZ DOS SANTOS e MARIA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 14:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (23)