Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (22)

AMADEU FERREIRA DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: JOEGETE FATIMA DE PAULA DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS e DOSANJOS MARIA DO CARMO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ANTONIA MARILETE VIEIRA NUNES, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: OSMAIR CAMAROTO NUNES. Filiação: LEO SOELI VIEIRA e ZENITA MARQUES VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 14:00h.

APARECIDA PIRES DA COSTA, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: SEBASTIAO PIRES e HELENA ALONSO PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 11:00h.

CARLINDA SANTOS GOMES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMIR GOMES. Filiação: ADOLFO OLIVEIRA SANTOS e NATALIA RAIMUNDO ROSA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 11:00h.

CARLOS RICHARD ALVES PORTELLA LEGOWSKI, 24 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO CARLOS PORTELLA LEGOWSKI e CLAUDIA MARIA ALVES SANTANA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024.

CLAUDETE BURATTO, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: DIONIZIO BURATTO e JURACY BURATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 09:30h.

ELIEGE MARY PEREIRA DA CRUZ, 65 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: e IVANIR PEREIRA DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 15:30h.

FABIO ALEXANDRE TOME DOS SANTOS, 34 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: REINALDO APARECIDO DOS SANTOS e BEATRIZ DUQUE TOME DOS SANTOS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 16:30h.

GENI RIBEIRO BATISTA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEOCLIDES RIBEIRO BATISTA. Filiação: SERTORIO PEREIRA GOMES e MARIA JOSE ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 16:00h.

IVAN ZANONI KIRCHNER, 85 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: JOSEFA DE MATOS KIRCHNER. Filiação: PEDRO KIRCHNER FILHO e ARIMLUZ DE MIRANDA KIRCHNER. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 13:00h.

JHONATA CAVALI, 39 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: RENATO CAVALI e SONIA MARGARIDA DEONISIO CAVALI. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 14:00h.

JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ROSIMAR OLIMPIO DE SOUZA. Filiação: HERCULANO BEZERRA DA SILVA e MARIA ANA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 13:00h.

JOSE CELIO MAGNO DE ARAUJO, 51 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CATARINA EDME KAISER. Filiação: RAIMUNDO MAGNO DE ARAUJO e MARIA DE SOUZA ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 13:00h.

JOSE FERREIRA DE MATOS, 87 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: NAIR SILVANA GONCALVES DE MATOS. Filiação: AVELINO COLACO DE MATOS e ANA FERREIRA DE MATOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 14:30h.

LAUDEMIRO SEMCHECHEM, 89 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ANA TUVARDOSKI SEMCHECHEM. Filiação: VASSILIO SEMCHECHEM e MARIA SEMCHECHEM. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 11:00h.

LENI FERREIRA, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: LENI FERREIRA. Filiação: TEREZIO DE JESUS CORDEIRO e MARIA CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 09:00h.

LUIZ ANTONIO ROCHA PEDROSO, 84 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ANA MARIA CASSANHO PEDROSO. Filiação: IRACEU PEDROSO DE ALMEIDA e MARIA LOURDES ROCHA PEDROSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 16:30h.

MARIA DE AZEVEDO PALAURO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FIDELIS MARCILIO PALAURO. Filiação: JOAO FELIPE DE AZEVEDO e MARIA ANTONIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 21 de janeiro de 2024 às 11:00h.

MARIA ROSA ZERBINATO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO ZERBINATO. Filiação: MARCOS PEDRO BOM e CLOTILDE PEDRO BOM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 11:30h.

MIGUEL DE LIMA CORREIA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELIZABETE DE JESUS CORREIA. Filiação: JOSE BELARMINO FILHO e JULIA ANDRE DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 11:00h.

NARCIZO CARDOSO DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALIPIO CARDOSO DE OLIVEIRA e IZAURI CARDOSOE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 21 de janeiro de 2024 às 17:00h.

NILSON DE OLIVEIRA MENDES, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TEREZINHA SIKOSKI GUERRA. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES e DELFINA DE OLIVEIRA MENDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 21 de janeiro de 2024 às 17:00h.

PERCIO DA SILVA FELIX, 68 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOSE ANTONIO FELIX e ANALIA DA SILVA FELIX. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 14:00h.

RENY WEIGERT STRADIOTO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO STRADIOTO. Filiação: GERRIANO CARLOS WEIGERT e MARIA LUIZA WEIGERT. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 21 de janeiro de 2024.

ROSANE APARECIDA ANDREATTA BUENO, 57 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: ADEMIR JOSE DE SOUZA BUENO. Filiação: ANTONIO CARLOS ANDREATTA e LIDIA FERRARINI ANDREATA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 13:30h.

SUELI DE FATIMA CAETANO, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ANTONIO CAETANO e MATILDE DA SILVEIRA CAETANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 17:00h.

TEODORO FRIDRYSCEVSKI NETO, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FERRUMINO SALATERSKI FRIDRYSCEVSKI e CATARINA SALATERSKI FRIDRYSCEVSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 10:00h.

THAMAR KELLER, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO KELLER. Filiação: ALVIM THOMAS DA SILVA e MARIA ADELINA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), domingo, 21 de janeiro de 2024 às 17:00h.

VALDEMAR RICHARTZ, 54 ano(s). Profissão: GRAFICO. Filiação: ADOLINO RICHARTS e MARIA GORGES RICHARTZ. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 09:00h.

VICTORIA SUSZEK VIEIRA CRUZ, 1 ano(s). Filiação: DAVID IESUS CRUZ e JESSICA SUZANA SUSZEK VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 13:00h.

YEDA ROTENBERG, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LEIB ROTENBERG e MARIA ROTENBERG. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 18:00h.

