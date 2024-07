Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (15)

ANTONIO LOURENCO CHEPLUKI, 77 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JOAO CHEPLUKI e BARBARA HAVUCIEC. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA PAZ – IRATI – PR, segunda-feira, 15 de julho de 2024.

BENEDITO FERREIRA LEAL, 97 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ETELVINA PIMENTEL LEAL. Filiação: ANTONIO LEAL e DELFINA FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 14 de julho de 2024 às 19:30h.

DILMA RODRIGUES ALMEIDA, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JULIAO LUIZ ALMEIDA e BRANDINA RODRIGUES ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 14 de julho de 2024 às 17:00h.

DINORA GOULART LOBO, 64 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: ALVARO MACHADO LOBO e HELENA GOULART LOBO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 17:00h.

ELVIRA VIEIRA DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: FLORENCIO VIEIRA DA SILVA e BALZARINA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 17:00h.

ELYDIA MASSOLIN CAMPESTRINI, 93 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LUIZ CAMPESTRINI. Filiação: JOSE MASSOLIN e MARIA MASSOLIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 19:30h.

ERNO RENATO HOFFMANN, 66 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA. Filiação: WILLY HOFFMANN e EMA HOFFMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 19:00h.

ERON XAVIER FITZ, 24 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: VALTEMIR FITZ e DEBORA XAVIER FITZ. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, segunda-feira, 15 de julho de 2024.

EVARISTO DA SILVA SALDANHA, 63 ano(s). Cônjuge: ZILDA STEFANI SALDANHA. Filiação: JOANA DA SILVA SALDANHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 15 de julho de 2024.

FABIO MINORU HASEGAWA, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LUIZA KIYOKO HASEGAWA. Filiação: OSAMU HASEGAWA e HATUE HASEGAWA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 20:00h.

GIOVANE JOSE DOS SANTOS FERNANDES, 23 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GIVALDO JOSE FERNANDES e ANDREIA ORBEN DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 15 de julho de 2024.

IRILENE VANGE, 69 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: OSUINO VANGE e ANA VANGE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 17:00h.

IZEL FARIA SOBRINHO, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: IASSIL FARIA e GERTRUDES FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 16:30h.

JOAO DA MATTA BRANDAO CORREIA LIMA, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OCTAVIO CORREIA LIMA e MERCEDES BRANDAO CORREIA LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 17:00h.

JOSE PAULINO DE ALMEIDA, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LUZIA DOS SANTOS ALMEIDA. Filiação: JOSE PAULINO DE ALMEIDA e MARIA ANTONIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 14:00h.

JOSE SEBASTIAO RIBEIRO, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR FÁRMACIA. Cônjuge: MARGARETH MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO. Filiação: JOVELINO JOSE RIBEIRO e TEREZINHA CANDIDA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ PR, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 17:00h.

JOSELIANE KELI DOS SANTOS, 34 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: JOSE ALBERTO DOS SANTOS e NORLI APARECIDA DONATO DOS SANTOS. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 10:00h.

LINDOMAR DE SOUZA ARAUJO, 59 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ADAUTO FERREIRA DE ARAUJO e ENEDINA DE SOUZA ARAUJO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 11:00h.

LUCIA BEIGROWICZ TIEMPFEN, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTEVAO BEIGROWICZ e NINA BEIGROWICZ. Sepultamento: SAO MIGUEL DO ROSARIO SÃO MATEUS DO SUL PR, segunda-feira, 15 de julho de 2024.

LUCILA WENDT, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ARNALDO WENDT e ETELVINA WENDT. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de julho de 2024.

LUCIO CARLOS COUTINHO BARBOZA, 63 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: RITA CASSIA DE FREITAS BARBOZA. Filiação: CARLITO RUFINO BARBOZA e MARISA COUTINHO BARBOZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 15 de julho de 2024.

LUIZ ALBERTO AMORIM, 68 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: PEDRO DE AMORIM e CATARINA DA ROSA AMORIM. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 17:00h.

MARIA DA PIEDADE FIUZA DE ALMEIDA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO CORREA DE ALMEIDA. Filiação: ALCIDES FIUZA DE ALMEIDA e CARMELINA RAMOS DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 16:00h.

MARIA DO SOCORRO PEREIRA ELIAS, 63 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: EDERALDO JOSE DA SILVA OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO JOSE BEZERRA ELIAS e MARIA RAIMUNDA PEREIRA ELIAS. Sepultamento: SÃO JOAO BATISTA MANUS AMAZONS, segunda-feira, 15 de julho de 2024.

MARIA ISRAEL DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOEL BRUNO DA SILVA. Filiação: LAZARO ISRAEL DIAS e MARIA DIOGO DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 10:00h.

NELICIA LOSSO DE LORENZI, 82 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ACIR DE LORENZI. Filiação: EUGENIO LOSSO e LYDIA PERICO LOSSO. Sepultamento: CEMITERIO MUN. NA CIDADE DE TREVISO – SC, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 17:00h.

NELSON ARANTES MARTINS, 83 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS SANT ANA ARANTES MARTINS. Filiação: JOAO ARANTES DA SILVA e ADELAIDE MARTINS GARCIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 15 de julho de 2024.

NELSON KULKA POLATO, 45 ano(s). Cônjuge: MARIA BENEDITA PINTO POLATO. Filiação: ROSA KULKA POLATO. Sepultamento: JOHANNESDARF, segunda-feira, 15 de julho de 2024.

PEDRO ARAMIS PELANDA, 70 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: ELIANE DO ROCIO LOTH PELANDA. Filiação: VITALINO DOMINGOS PELANDA e IRENE THEREZA GAI PELANDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 14:30h.

RAFAELLA DIAS BERTAO, 12 ano(s). Filiação: EVANDRO DOS SANTOS BERTAO e ELISANE DIAS. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM PARAISO, segunda-feira, 15 de julho de 2024.

ROBERTO BOCHEKO, 77 ano(s). Profissão: PROGRAMADOR(A). Cônjuge: MARISA COSTA BOCHEKO. Filiação: ALEIXO BOCHEKO e VITORIA BOCHEKO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 14 de julho de 2024 às 19:00h.

ROSANGELA SOUZA DE OLIVEIRA, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIS CARLOS ORCHESKI DE OLIVEIRA e DENISE DE SOUZA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 10:00h.

ROSEMARY ABREU DE CAMARGO, 42 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: MARCOS VINICIUS RAIMUNDO COELHO. Filiação: ARIOVALDO CAMARGO e MARIA PROTSKI DE ABREU CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 15:00h.

SANDRA DALILA SERVILHANO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO VAZ CORDEIRO e DURVALINA R V CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 15 de julho de 2024.

SERGIO LUIZ SOARES, 52 ano(s). Profissão: PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Cônjuge: SANDRA TEREZINHA FERREIRA VIEIRA SOARES. Filiação: JOAO MARIA SOPARES e LUCIA SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 09:00h.

SIOMARA DO ROCIO DE LIMA BOENOS, 54 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANTONIO DIVO BOENOS. Filiação: ANTONIO NELSON DE LIMA e ORACI DA SILVA LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, segunda-feira, 15 de julho de 2024.

TEREZINHA PEREIRA, 73 ano(s). Profissão: LAVADEIRA. Filiação: PEDRO MANOEL PEREIRA e ANA DA SILVA LISBOA PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 09:00h.

URSULINA SCOTA GUZELLA, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CLEMENTE SCOTA e MARIA MERLO SCOTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 15:00h.

ZENIR MORAIS, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CESARIO MORAIS e ERMINIA MORAIS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 14 de julho de 2024.

