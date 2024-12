Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 02/12/2024

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ADAIR DA SILVA COSTA, 85 ano(s). Cônjuge: JOSECLER ARAUJO COSTA. Filiação: ANGELO DA SILVA e RITTA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

ALCEU ELEOTERIO DA LUZ DE PAULA, 56 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: GUIOMAR CAVALHEIRO DA MOTA. Filiação: JOAO DE PAULA e EDITH ELEOTERIO DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 10:00h.

ANDERSON LUIZ FONSECA, 30 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: ALAM LUIZ FONSECA e JOANA DE JESUS ANDRADE PAIS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 17:00h.

CARMELA TREVISAN, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANSELMO TREVISAN. Filiação: CARLOS FOGACA e LAVINA RIBEIRO FOGACA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 3 de dezembro de 2024 às 10:00h.

CLEUZA GIRARDI SARRUF, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALTER SARRUF. Filiação: OTAVIO GIRARDI e DELINDA BERLANDA GIRARDI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 16:30h.

CRISTIANO DA SILVA FELIPPE, 33 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JOAO CARLOS FELIPPE e CRISTIANE ROCIO DDA SILVA FELIPPE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 1 de dezembro de 2024 às 16:30h.

DENISE MARTINS RAMOS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVAN RAMOS. Filiação: LUIZ MARTINS e MARIA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 10:00h.

DIEGO FERREIRA DA SILVA, 31 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: DANIELE DA SILVA FERREIRA. Filiação: CLEBIO FERREIRA DA SILVA e ROSANGELA DE SOUZA BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024.

DINACIR DE OLIVEIRA BOAVA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALBERTO DE OLIVEIRA e IZABEL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 13:30h.

EMILIA KAIBAVA, 87 ano(s). Cônjuge: TSUIYOSHI KAIBAVA. Filiação: GUISIKI UMAMOTO e MARIA UMAMOTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de dezembro de 2024.

ERMINDA TONINI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON TONINI. Filiação: LEONIDA KEHL. Sepultamento: DA VILA PROGRESSO – PEROLA D’OESTE PR, terça-feira, 3 de dezembro de 2024.

EULINA MENDONCA GOIS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAMASIO JOVIANO GOIS. Filiação: FORTUNATO MACHADO DE MENDONCA e MARIA JUVINA MENDONCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 14:00h.

GENOVEVA SYDORAK, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SYDORAK. Filiação: JOSE GOMULSKI e JOSEFA GOMULSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 16:30h.

GERALDO SCHLOTTAG, 84 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: PAULINA SCHLOTAG. Filiação: JOAO SCHLOTTAG e CLARA HARTMANN SCHLOTTAG. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 16:00h.

HAMILTON ROBERTO MENDES, 72 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: LEONIDIA RODRIGUES. Filiação: SEBASTIAO MENDES e LIA MENDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 09:00h.

HELIA ALVES MACIEL, 42 ano(s). Cônjuge: JULIO CESAR DA ROCHA. Filiação: NEIDE ALVES MACIEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 09:00h.

HENRIQUE MOREIRA CURTIUS, 34 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: JAIME ANTONIO CURTIUS e JOELI DE FATIMA MOREIRA CURTIUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 11:30h.

HIDEKO YAMANOUCHI GOVEA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANEZIO GOVEA. Filiação: SEISHIN YAMANOUCHI e HARU YAMANOUCHI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 14:00h.

ISMAEL DE MELO SOUZA, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA DE LOURDES SOUZA. Filiação: PEDRO GONCALVES DE SOUZA e AMELIA DE SOUZA MELO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 17:30h.

JACY MASSAKO SAKAMOTO, 81 ano(s). Filiação: ISAO SAKAMOOTO e YOSHINO SAKAMOTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 1 de dezembro de 2024 às 16:30h.

JOAO DEODORO DE QUADROS, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DE QUADROS. Filiação: ALBIMO FELIX DE QUADROS e DELAIR SILVA DE QUADROS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 17:00h.

JOAQUIM ELEUTERIO MEDEIROS, 85 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARIA DA PAIXAO MEDEIROS. Filiação: SILVADAVIO ALMEIDA MEDEIROS e MARIA DA LUZ DE PAULA MEDEIROS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 08:00h.

JOSE ROBERTO SCACCHETTI, 77 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: BENEDITA MARCIA DONARIA DE MELO SCACCHETTI. Filiação: EDMUNDO ALBERTO SCACCHETTI e MERCEDES PINTO SCACCHETTI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 17:00h.

JOSEFA WILKE GRASSI, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE GRASSI. Filiação: FRANCISCO VILKE e CATARINA VENSKE VILKE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 12:00h.

MARIA DA LUZ GUSSO SOUZA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS DE LIMA SOUZA. Filiação: MUSSOLINE GUSSO e TERESINHA JAMBISKI GUSSO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 17:00h.

NELSON MARTINS, 50 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: HENRIQUE MARTINS e MARIA DOS ANJOS FARIA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 09:00h.

NEWTON JOSE DE SISTI, 95 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA LUIZA AMARAL DE SISTI. Filiação: ROMEU DE SISTI e CELESTINA DE SISTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 2 de dezembro de 2024.

OTAVIO PORTES PILAR, 90 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: DALILA CRUZ PILAR. Filiação: JOAO PILAR e TIBURCIA PORTES. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 08:00h.

REINALDO JOSE BUCARITO, 74 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA ELENA SMEJA DE BUCARITO. Filiação: CARMEN LUCIA BUCARITO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 13:00h.

REYNALDO DE CASTRO FILHO, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: REYNALDO DE CASTRO e DIRCE ANDRETTA DE CASTRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 10:30h.

VILLI TEODORO MAYER, 84 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: DELAIR MAYER. Filiação: SILVINO HUGO MAYER e MARIA SOFIA MAYER. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 14:00h.

VOLNEI ANTONIO GIROTTO, 68 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARLY PIRES DE SOUZA GIROTTO. Filiação: AFFONSO GIROTTO e ERNESTA AMABILE ZATTA GITOTTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 17:00h.

VORNI JOAO BENTO, 61 ano(s). Profissão: DIRETOR(A) GERAL. Cônjuge: NEUSA THOMAZ BENTO. Filiação: NASCIMENTO JOAO BENTO e ELVIRA BENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 16:00h.