Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (28)

ADEMAR BORDIN CHAURAIS, 85 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: VERA LUCIA ARTIGAS AHAURAIS. Filiação: LAERTES DE FREITAS CHAURAIS e ERCIA BORDIN CHAURAIS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 17:00h.

ADEMIR SIMIONE, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: REGINA SAO THIAGO DE MELO SIMIONE. Filiação: PLACIDO SIMIONE e ADELIA SIMIONE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:00h.

ADINAR DE OLIVEIRA ROSA, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AIRES JOSE ROSA. Filiação: OCTAVIO DE OLIVEIRA e HELENA ANDRETTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 27 de novembro de 2024 às 15:00h.

ANGELA DO ROCIO GOMES, 57 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: WALDOMIRO GOMES e MARIA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 27 de novembro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO HNEDA, 82 ano(s). Filiação: ALEXANDRE HNEDA e QUITERIA HNEDA. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 28 de novembro de 2024.

ARLINDO PEREIRA, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALTIVA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 13:00h.

BENITO DAVID SOUTO, 75 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: NADIA MARA KALLUF SOUTO. Filiação: JOSE DAVID SOUTO e CLARINDA GOMES SOUTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:00h.

BERNADETE MONTEIRO SOLA, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MESSIAS BATISTA SOLA. Filiação: JOSE PEDRO MONTEIRO e MARIA DO CARMO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 10:00h.

CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA, 96 ano(s). Cônjuge: MARIA ELZA DE SOUZA SILVA. Filiação: JOVENTINA SOUZA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:00h.

CECILIA ABRAHAO CERCAL, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ABRAHAO e THEREZA MOCELLIN ABRAHAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quarta-feira, 27 de novembro de 2024 às 16:00h.

DIRLENE DE JESUS WALVY, 84 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: DJALMA DE CASTRO WALVY e SETEMBRINA DE ALBUQUERQUE WALVY. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 28 de novembro de 2024.

EDITH BIORA NOVAKOSKI, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OSMAR NOVAKOSKI. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS e JOANA BIORA SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:00h.

GEFERINO CASANOVA, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANGELO CASANOVA e IDA CHIAPARINI CASANOVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 27 de novembro de 2024 às 17:30h.

JOAO ATALIBA DE OLIVEIRA SELLEIRO, 77 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA DE LOURDES MACIEL SELLEIRO. Filiação: ALBERTO ANTUNES SELLEIRO e MARIA JOSE DE OLIVEIRA SELLEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 15:30h.

JOAO HOELZL NETO, 63 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: SIMONE CORREIA DA SILVA. Filiação: RAIMAR GOES HOELZL e ROSINHA ROSAS HOELZL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 27 de novembro de 2024 às 11:30h.

JOSE BENEDITO TEIXEIRA, 78 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JOAO TEIXEIRA e IRENE TEIXEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 11:30h.

JULIA MASSUCHETTO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO KICHIL e CECILIA KICHIL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 14:00h.

LEONIR MARIA SANTOS, 75 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE CARDOSO e ADELINA CARDOSO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 27 de novembro de 2024 às 18:30h.

LIDIA CAVESKI DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ILTO ALEXANDRE DOS SANTOS. Filiação: MIRO CAVESKI e ANA CAVESKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:00h.

LIDIANE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: HAMILTON MARTINS DE OLIVEIRA e LEONICE NEVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 27 de novembro de 2024 às 16:30h.

LOUIZE BERGER DOS SANTOS, 44 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS e WILMA DE FATIMA RAMOS BERGER DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 17:00h.

MARLY LIMA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAGIB LIMA e ADELAIDE SANTIAGO LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 15:00h.

MARLY MACHADO PIRES DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARLY MACHADO PIRES DA SILVA. Filiação: VALDEMIRO RIBEIRO e MARIA MACHADO PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:30h.

MAURICIO AFFONSO DA CONCEICAO, 20 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: MAURI RIBEIRO DA CONCEICAO e MARLI DO ROCIO AFFONSO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 10:00h.

NILSON FREIRE CORREIA ANDRADE, 62 ano(s). Profissão: TECNÓLOGO. Cônjuge: ELZA FATIMA DA SILVA DE ANDRADE. Filiação: ERONIDES FREIRE DE ANDRADE e AURORA CORREIA DE ANDRADE. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 17:00h.

NOELI DO PRADO GEBARA, 67 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: OMAR MARCOSS GOMES GABARA. Filiação: OSIR DOMINGUES DO PRADO e CARLINDA FERREIRA DO PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 10:00h.

NOEMI DE MEIRA GONCALVES, 88 ano(s). Cônjuge: TORQUATO GONCALVES. Filiação: ANTENOR ALVES MEIRA e MARIA AMALIA ALBACH DE MEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 17:00h.

REGINA PENSAK DE PAULA, 86 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: PEDRO FRANCISCO DE PAULA. Filiação: LEONARDO PENSAK e ANGELICA PENSAK. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:00h.

ROBERTO TAVARES, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ANOELY COSTA TAVARES. Filiação: ALBERTO RAPHAEL TAVARES e HERIQUIETA ROMARIA TAVARES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 11:00h.

ROSANGELA SERVELO, 61 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: RAFAEL BRENNER E SILVA. Filiação: SILVIO SERVELO e ROSILDA QUELLA SERVELO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 11:30h.

RUI CARLOS STRADIOTO, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARCIA CRISTINA STRADIOTO. Filiação: NATAL STRADIOTO e MARIA TEREZA JEZ STRADIOTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 17:00h.

SADY SIMONATO, 93 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: THEREZINHA MARIA SIMONATO. Filiação: VALENTIM SIMONATO e ALBINA SIMONATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:30h.

SOLANGE APARECIDA MONTEMEZZO SCHAUFFLER, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOANIN ROSALINO MONTEMEZZO e HILDA CECCONELLO MONTEMEZZO. Sepultamento: CEMITERIO CRUZ DAS ALMAS, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 17:00h.

ZILDA CAROLINO, 63 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO FRANCISCO CAROLINO e TEREZA SEBASTIANA CAROLINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 12:00h.

