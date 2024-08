Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (1º)

ADEMIR EMILIO RINALDI SANCHES, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MIRIAM BAPTISTA SANCHES. Filiação: MANOEL SANCHES GONCALVES e IZAURA RINALDI SANCHES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 10:00h.

ALCIDES RODRIGUES DOS SANTOS, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ELYESITA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL LEITE RODRIGUES e ALEXANDRINA MARIA DOS PRAZERES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 15:30h.

ALVINO FERNANDES DOURADO, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CAMILO FERNANDES DOURADO e ERMINIA GIL FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 1 de agosto de 2024.

ANTONIO JULIANO DE MORAIS GUREK, 64 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: HILDA YUKYKO KAMIUNTEN GUREK. Filiação: PEDRO GUREK e JOVELINA DE MORAIS GUREK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:00h.

ANTONIO LITWIN, 97 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: IANINA LITWIN. Filiação: ESTANISLAU LITWIN e MARIA LITWIN. Sepultamento: CEM. MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 17:00h.

BEATRIZ SOLANGE JENSCHEWITZ, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: KURT JENSCHEWITZ e URSULA EVA JENSCHEWITZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 10:00h.

CECILIA NIEDZIELSKI CHAMBERG, 69 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ADOLFO NIEDZIELSKI e GENOVEVA NIEDZIELSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 15:00h.

DANIEL MOREIRA DE CARVALHO, 88 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA JOSE DE SOUSA CARVALHO. Filiação: MANOEL RAMOS DE CARVALHO e MARIA MOREIRA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 15:00h.

EDI TEREZINHA GONCALVES DE LIMA, 70 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: CLAUDIOMIR GONCALVES DE LIMA. Filiação: IGINO DAL MAGRO e ANGELICA CORTI DAL MAGRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 17:00h.

EDINA APARECIDA DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: OLIVIO PEREIRA DE OLIVEIRA e MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:00h.

ELCIO JOSE BIM, 68 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: SUELI TEREZINHA DE AGOSTINHO MACHADO BIM. Filiação: CATARIN BIM e MARIA TEREZA ZARAMELA BIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 11:00h.

EVA ALVES, 90 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ANTENOR DOS SANTOS ALVES. Filiação: QUERINO MOREIRA DOS SANTOS e LUIZA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:00h.

EVA NECKEL MACIEL, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVESTRE SCWEDE RAMBO. Filiação: PEDRO NASCIMENTO MACIEL e ANA NECKEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:00h.

GENEZIA LUCIANO DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: EMIDIO LOURENCO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO LUCIANO PEREIRA e ANATALIA PEREIRA DE GODOI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 14:00h.

HELOISA VICTORIA DA SILVA ALMEIDA, 6 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: WALDIR DA SILVA ALMEIDA e HERICA DA SILVA ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:30h.

ISABEL BUTKOWSKI LESNIOWSKI, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO LESNIOWSKI. Filiação: FRANCISCO BUTKOWSKI e VERONICA BUTKOWSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 17:00h.

ISOLA CONSANI LUZZI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDO LUZZI NETO. Filiação: ORLANDO CONSANI e VENERANDA BAZILIO CONSANI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:00h.

JANETE MARI CORDEIRO, 80 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: SILVIO CORDEIRO. Filiação: HENRIQUE MARCHIORI e FRIDA MARCHIORI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 11:00h.

JEHAN PAULO RAMOS, 48 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: NAO CONSTA e TEREZINHA MARLENE RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:30h.

JOAO PEITZ, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CLEMILDA PEITZ. Filiação: ELEA PEITZ. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 14:00h.

JOCELIANE RODRIGUES DOS SANTOS, 47 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: PRAXEDES RODRIGUES DOS SANTOS e MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:15h.

JOSE LEONILDO DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: CARREGADOR(A). Cônjuge: SANDRA MARA DE CORDOVA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO LEONILDO DOS SANTOS e MARINA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:30h.

JOSE LOPES DE CAMARGO FILHO, 54 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE LOPES DE CAMARGO e ANA GONCALVES DE CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:30h.

JOSE MANOEL DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Filiação: MANOEL JOAO DE SOUZA e MARIA ANA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 10:00h.

JOSE MAURO DA COSTA, 61 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: ESTER ALVES DA COSTA. Filiação: BENEDITO PEDRO DA COSTA e JOANA GONCALVES DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

JOSE RAUL DE PAULA FAGUNDES, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: OLIVINA MARTINS FAGUNDES. Filiação: ERNESTO DE PAULA FAGUNDES e CINELIA ROSA DE MATOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 13:00h.

JUDITE DA SILVA DO ROSARIO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIVONSIR PEDRO DO ROSARIO. Filiação: ARTHUR MORAIS DA SILVA e CANDIDA MORAIS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 1 de agosto de 2024.

KURT MAX RODOLFO GORMANNS, 84 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: HELENA SILVA GORMANNS. Filiação: REINALDO GORMANNS e GUILHERMINA GORMANNS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 11:00h.

LAURO NUNES, 84 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) MANUTENÇÃO. Cônjuge: ESTELITA NUNES. Filiação: JOAO NUNES FILHO e NATALIA AMALIA NUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 1 de agosto de 2024.

LUZINETE ALVES DE LIMA, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUIZ GOMES DE LIMA. Filiação: FRANCISCO ASSIS ALVES e MARIA APARECIDA ALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 09:30h.

MARIA CANDIDA FARIA DE SOUZA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL PAULO DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO DOMINGOS DE FARIA e LEONIRA MARIA DE RAMOS. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS PR, quinta-feira, 1 de agosto de 2024.

MARIA JULIA DE CARVALHO OLIVEIRA, 95 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO FERNANDES DE CARVALHO e JULIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:00h.

MARILDA DE PAULA CUNHA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERINEU JOAO STRAPASSON. Filiação: NELSON DE PAULA CUNHA e MARIA DA LUZ FOSQUERAU CUNHA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:00h.

MARLENE LUIZA FERREIRA, 63 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: PAULO CAETANO NETO. Filiação: MANOEL LUIZ RAIMUNDO e MARIA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:00h.

NELSON JUSTINO DA FONSECA, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLAUDIANE CIDRAL MACHADO. Filiação: MESSIAS JUSTINO DA FONSECA e OLINDA VICENTE CALIXTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 14:00h.

NEUZETE MARIA APARECIDA PAULA MAX, 71 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: HORACIO DE PAULA MAX e GUILHERMINA CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 11:00h.

ORIDIA TEREZINHA DA LUZ ANDRADE, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO JOSE DA LUZ e MARIA FERREIRA DA LUZ. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quinta-feira, 1 de agosto de 2024.

PAULO BRAND FERREIRA, 86 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: SONIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA. Filiação: ANTONIO PAULINO FERREIRA e MARIA BRAND FERREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 31 de julho de 2024.

PEDRO GIROLAMO MACARINI, 88 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: HELENA WOJCIECHOWSKI MACARINI. Filiação: ANONIO MACARINI e GENOEFA MACARINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:00h.

PEDRO ROMANO, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ESTANISLAU ROMANO e MARIA KOZLOSKI ROMANO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:00h.

RODRIGO BRANDAO MARQUES, 46 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CLEONIR MARQUES e JUCIREMA BRANDAO MARQUES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:00h.

RUTH GARCIA VANNI BUTIERI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENTIL JOAQUIM. Filiação: PEDRO GARCIA FRANCO e ANTONIETA ALZIRA VANNI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 14:00h.

SALVADOR BARBOSA E SILVA, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ZELIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA E SILVA. Filiação: MANOEL BARBOSA E SILVA e JANDIRA DE ALMEIDA E SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:30h.

SERSINA SEBASTIANA CORTES SIEWSEN, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GILBERTO SIEWSEN. Filiação: FRANCISCO PAULO DE SIQUEIRA CORTES e JORGINA SOARES DE SIQUEIRA CORTES. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 1 de agosto de 2024.

TANIA NUNES PEREIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMAR BELARMINO PEREIRA. Filiação: JUDITH BORGES NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 10:00h.

VALENTINA ALCANTARA, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: KEITY KARIN ALCANTARA ZEFERINO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 09:00h.

VANDA LUCI POLETTO CABRAL, 69 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: LUIZ FERNANDO CABRAL. Filiação: HONORIO POLETTO e NAIR LEONEL POOLETTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:00h.

VICENTE ALVES DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS e FLORINDA ALVES DE MACEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 16:30h.

VICTORIA NASSER, 104 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: HABIB KALIL e SULTANA MATTAR KALIL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 16:00h.

WALSIR SCHIONATO, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SILVANA DEMENZUK SCHIONATO. Filiação: CARLOS SCHIONATO e ADELIA DE SOUZA SCHIONATO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 10:00h.

