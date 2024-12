Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 12/12/2024

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ACIONYR MARIA QUIRINO DE ABREU, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: DURVAL QUIRINO DE ABREL e MARIA BERTA DROBINHESKI DE ABREU. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ADELINO ZANCANELLA, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA DAS DORES ZANCANELLA. Filiação: JOSE ZANCANELLA e ROSA LUIZARI ZANCANELLA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 16:00h.

ADRIANA REGINA FEITOSA DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO HENRIQUE DA SILVA. Filiação: LUIZ CLERIO DE ASSIS FEITOSA e MARIA DE LOURDES PADILHA FEITOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 15:30h.

AGENOR DALLAGNOL, 81 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Cônjuge: VILSE SALETE MARTINAZZO DALLAGNOL. Filiação: SABINO DALLAGNOL e MATILDE ROVANI DALLAGNOL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 11 de dezembro de 2024.

ALCIDIO DA CONCEICAO FELIX, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VERA LUCIA ALVE FFELIX. Filiação: MANOEL FELIX e MARIA DA CONCEICAO FELIX. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 14:00h.

ALMIRA MOURA BUNESE, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO FLORENCIO BUNESE. Filiação: TRAJANO MOURA e EROTIDES MOURA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ANNE ELOISA DE LIMA ROMAO, 38 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DORIVAL DE LIMA SOBRINHO e ARANILDA VELLOZO DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 11 de dezembro de 2024.

ANTONIO JOSE DE SOUZA, 76 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: JUSTIMIANO ALVES E SOUZA e MARIA BROCHONSKI DE SOUZA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024.

ANTONIO LINDACIR DEDESKI, 85 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ISAIDE GOMES DEDESKI. Filiação: JORGE DEDESKI e ANISIA DE MATOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

BEATRIZ CARVALHAL SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIVALCARVALHAL SANTOS. Filiação: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA e MARIA EMILIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 15:00h.

BENEDITO CAMARGO DE MORAIS, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: FATIMA APARECIDA DE MORAIS. Filiação: ELPIDIO CAMARGO DE MORAES e ISABEL MORAES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL NA CIDADE DE PEABIRU – PR, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

CLAUDEMIR CARDOSO BUENO, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: KATIA REGINA BORGES. Filiação: BALDUINA CARDOSO BUENO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 10:30h.

EWERTON RAMOS JUNIOR, 71 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: EWERTON RAMOS e ANTONIA WERZBITZKI RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024.

FRANCISCA RIBEIRO MACIEL, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO BELCINO MACIEL. Filiação: ANTONIO BIBIANO RIBEIRO e DORVALINA CARVALHO RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 10:30h.

FRANCISCO NOVACK, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELZA ODETE NOVACK. Filiação: BOLESLAU NOVACK e PAULINA GOLON. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

INDIA O HARA FRANCA, 69 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: MOZART TABORDA STOCKLER FRANCA e MARILENA DE AMORIM FRANCA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 14:30h.

IVANILDE TOTI BODNAR, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO BODNAR. Filiação: FRANCISCO TOTI e GELDELINA TOTI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 11:30h.

IZABEL LAVERDE AGOSTINI, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAUDELINO AGOTINI. Filiação: ANEZIO LAVERDE e JOANA GONCALVES LAVERDE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 09:30h.

JOSE PEREIRA DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ADAO SIMAO DA SILVA e SEBASTIANA TEREZA PEREIRA. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

JULIO CESAR ABELARDINO DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ALCIMARA DE FATIMA ALVES SILVA. Filiação: EDSON ABERLADINO DA SILVA e ROSA DIRCE FONTANA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

LEONIDAS MARTINS, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSELI NEVES MARTINS. Filiação: LAURO PINTO MARTINS e ARACI PINTO MARTINS. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO – PARANAGUA – PR, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

LUIZ CARLOS DINIZ, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ANTONIO FERREIRA DINIZ e MARIA DA CONCEICAO SOARES. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024.

MARCOS GRUDTNER SILVEIRA, 58 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: LINDALVA MENEZES SILVEIRA. Filiação: JOAO ADOLFO DO A SILVEIRA e HILDA GRUDTNER SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARIA DA CONSOLACAO DE MATOS SILVA, 65 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ARAO DA SILVA. Filiação: JOAO DE MATOS CAMPOS e LUIZA DE MATOS CAMPOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 16:00h.

MARIA DA LUZ SAPORITI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDRE LUIZ SAPORITI. Filiação: ALEXANDRE MACHADO e ANTONIA SAMPAIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 15:00h.

MARIA DO ROCIO DA SILVA BARBOZA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LEITE BARBOZA. Filiação: LOURIVAL FERREIRA DA SILVA e MARIA ROSI PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARIA HELENA PINHEIRO LIMA, 82 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: RUI PINHEIRO LIMA FILHO. Filiação: BELARMINO ALVES FAGUNDES e JUBEA PIMPAO FAGUNDES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 16:00h.

MARIA JOSE FRITZ MAYER FERNANDES ROCHA, 85 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: DIRCEU FERNANDES ROCHA. Filiação: ALOYSIO MAYER e BELISA FRITZ MAYER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARIA JOSE MARQUES BONFIM, 71 ano(s). Cônjuge: ORLANDO GOMES BONFIM. Filiação: JOSE MARQUES e MARIA JOSE MARQUES. Sepultamento: quinta-feira, 12 de dezembro de 2024.

MARIZA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SALDANHA, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ALVARO DE PAULA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e RACHEL DE FARIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 18:00h.

MARTIANY REIS FERREIRA COUTINHO, 33 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SALOMAO FERREIRA COUTINHO e MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024.

NELSON FELICIANO DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: FRANCISCO FELICIANO DE OLIVEIRA e JOAQUINA CORREIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 10:00h.

NEUZA APARECIDA CHAIBEN CASTELLON, 63 ano(s). Cônjuge: VANDERLEI CASTELLON. Filiação: NELSON LOPES CHAIBEN e IDA MARIA QUADROS CHAIBEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 13:30h.

OLGA KOSSAK WALESKI, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERNESTO WALESKI. Filiação: FELIPPE KOSSAK e HELENA KOSSAK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 11:00h.

OTAVIO RIBAS DE MOURA, 94 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ERONDINA G DE MOURA. Filiação: THOME VIEIRA DE MOURA e DOTALINA RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 11:00h.

PATRICK RIBEIRO MARCELINO, 35 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Filiação: GERALDINO MARCELINO e NEUZA ANTUNES RIBEIRO MARCELINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 16:30h.

RENATO CESAR SCARANTE, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: AIRTON SCARANTE e HELIA BERTINATTO SCARANTE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ROSALINA BAIDA SOARES, 89 ano(s). Filiação: FRANCISCO BAIDA e HELENA BAIDA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024.

ROSALINA LUSTOSA DE JESUS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE JESUS. Filiação: JOAQUIM ARAUJO e NELY LUSTOSA ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 10:00h.

ROSARI CARMEN DIDONE, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMAR DIDONE. Filiação: ARSENIO PADILHA e MARIA DA SILVA PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 11:00h.

ROSELIS SERTORIO LITVIN, 87 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: JOSAFAT LITVIN. Filiação: JAVERT SERTORIO e MARIA CONCEICAO RIBAS SERTORIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 10:00h.

SAULO VERNECK DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: NILCINEIA BUENO DA SILVA. Filiação: JAIR MARTINS DA SILVA e INES VERNECK DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

SEMIRAMIS FRANCO BETTEGA, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MARCIO DE AZEVEDO FRANCO e ELORA COSTA DE AZEVEDO FRANCO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 09:00h.

SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA RITA TAVARES DOS SANTOS. Filiação: JOSE JOAQUIM DO SANTOS e SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024.

SIVIRINO DE SOUZA BERNARDINO, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: FRANCISCO VICENTE BERNARDINO e JOSEFA ALVES DE SOUZA BERNANRDINO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

TERESINHA RAZZOTTO DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO ATAIR DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO RAZZOTTO e ANGELINA MACHIO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 10:00h.