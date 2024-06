Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (26)

ADEMIR DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA LEONEL. Filiação: JOSE CLARO DE OLIVEIRA e SILVINA MARIA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 16:30h.

ANA GONCALVES, 92 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: JOSE LINDO GONCALVES e EUGENIA BATISTA DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 17:00h.

ANGELA MARIA GONCALVES DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: GENESIO BRABOSA DA SILVA. Filiação: JOAO BATISTA GONCALVES e MARIA APARECIDA HONORIO GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 26 de junho de 2024.

ANTONIA FERREIRA DA LUZ, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO FERREIRA DA LUZ. Filiação: ANTONIO BIBIANO DA SILVA e IZAURA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:30h.

ASSIS RIBEIRO, 82 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ARTUR RIBEIRO e MARCILIA RIBEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 09:00h.

BERNARDO CAPRARO ALCANTARA, 36 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: LUIZ ANTONIO ALCANTARA e SONIA MARIA CAPRARO ALCANTARA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 26 de junho de 2024.

BETTY ANTUNES DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ALBERICO ANTUNES DE OLIVEIRA e BETTY ANTUNES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 25 de junho de 2024 às 13:00h.

BRENDA DA SILVA, 14 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: NELSON FELISBERTO DA SILVA e SONIA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 26 de junho de 2024.

DANIEL VEIGA FLASMO DE OLIVEIRA, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: DIONISIO FLASMO DE OLIVEIRA JUNIOR e ELIANE DOS SANTOS VEIGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 11:30h.

DELICIA MARIA ZANLUCA, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MANOEL ANTONIO COELHO e MARIA CUSTODIA FELICIANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 10:30h.

DJALMA ANTONIO DE ANDRADE, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CREMILDA COELHO DE ANDRADE. Filiação: BRASILIO ANDRADE e ROSA ANTONIO DE ANDRADE. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 26 de junho de 2024.

DOMINGA SIMIAO MILANI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GABRIEL MILANI. Filiação: JOAO SIMIAO e JOANA ZARAMELLA SIMIAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 17:00h.

ELIANISE PAUL, 51 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: SERGIO DECAT. Filiação: BRENORD PAUL e MARGELA RAYMON. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 10:00h.

EULALIA CASTRO FRAGOSO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SELSON FRAGOSO. Filiação: LAURIANO CASTRO e ELISA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 14:00h.

FABIANO BARBOSA ELIAS, 48 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JOSE PEDRO BARBOSA e TONIA MARA ELIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 09:00h.

FABIANO CAMPOS DE SANTANA, 96 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: IODETE RIJO DE MORAIS SANTANA. Filiação: ARISTIDES CAMPOS DE SANTANA e CLARICE FELIS DE SANTANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 15:00h.

FELIPPE WISNIESKI, 25 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: WALMIR ANTONIO WISNIESKI e MARLENE RODRIGUES WISNIESKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO VILA ANGELICA, quarta-feira, 26 de junho de 2024.

GUINARTE DE OLIVEIRA PONTES, 87 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ALVIRA VERONICA DE OLIVEIRA PONTES. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA PONTES e CRESPINA FABRICIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 15:00h.

HILDEBRANDO DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA HELENA DOS SANTOS. Filiação: CLEMENTE LUIZ DOS SANTOS e TERCILIA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 16:30h.

IVONNE BECHTINGER SIMON, 97 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ROLAND COURTNAY SIMON. Filiação: EMIL EDWARD BECHTINGER e HILDA CELESTINO BECHTINGER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 11:00h.

IZAURA PEREIRA DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: OSMAR MARQUES DOS SANTOS. Filiação: JOSE MARTINS PEREIRA FILHO e MARIA MARTINS PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 26 de junho de 2024.

JAIRO GONCALVES DE OLIVEIRA, 92 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: HERMELINO GANCALVES DE FARIAS e CARLOTA TABORDA RIBAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 17:00h.

JOAO MARIA DE PAULA, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: EVANIR PEREIRA DE PAULA. Filiação: RENATO LIMA DE PAULA e DONATILIA FERNANDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 16:00h.

JOSE APARECIDO ALVES, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSANA DO ROCIO PRADO ALVES. Filiação: PAULO ALVES e SEBASTIANA RAIMUNDA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 10:30h.

JOSE FERREIRA GUEDES, 96 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA CACILDA FERNANDES CORDEIRO. Filiação: LINDOLFO FERREIRA GUEDES e MARIA LUIZA PEGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 17:00h.

JOSE MATIAS DE ARAUJO, 91 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: HELENA SOARES DA SILVA. Filiação: GERONIMO MATIAS DA SILVA e PETRONILHA MARIA ALVES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, quarta-feira, 26 de junho de 2024.

JOSE RODRIGUES DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA BORGES DA SILVA. Filiação: JESUINO RODRIGUES e ANA ANGELINA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de junho de 2024.

JUCARA RIBEIRO GARCIA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDMUNDO OLIVEIRA GARCIA. Filiação: ELIA RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:30h.

JULIO CEZAR DE ALMEIDA, 45 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOSE ROBERTO DE ALMEIDA e TEREZA PEREIRA DA CRUZ DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 26 de junho de 2024.

LEONARDO HENRIQUE MARTINS SIQUEIRA, 23 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: MARCELO SIQUEIRA e THAYANE MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 11:00h.

LOURIVAL LEITE BASTOS, 89 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A). Cônjuge: EDNA PEREIRA LEITE BASTOS. Filiação: ANTONIO LEITE BASTOS e MARIA LUIZA STEPHANE BASTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 26 de junho de 2024.

LUIZ GASTAO RODRIGUES, 86 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: VERA LUCIA DE ARAUJO RODRIGUES. Filiação: NAO CONSTA e NARY RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 15:30h.

MARCELO RICARDO ROSSA, 31 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALCEU ROSSA e SIRLENE MARLI ROSSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 17:00h.

MARCIO DIAS SILVA, 53 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CELINA DA SILVA. Filiação: MACLINO SILVA e CLEUZA DIAS SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 26 de junho de 2024.

MARCOS ROBERTO CARDOSO, 54 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: MARIO ACIR CARDOSO e ERVANI DOS SANTOS CARDOSO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 26 de junho de 2024.

MARIA DE FATIMA PORTELA DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: RAIMUNDO RAMOS DA SILVA e MARIA PORTELA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 16:00h.

MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE PAULA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA DE PAULA. Filiação: JOSE BUENO DE OLIVEIRA e MARIA JOANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 16:30h.

MARIA MARLENE DA SILVA PEREIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARI PEREIRA. Filiação: JOSE ALCIDES DA SILVA e DAUTINA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 11:00h.

MARLENE ILIZIA SCHLISCHTING, 84 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: JOSE DOUTEL SCHLISCHTING. Filiação: ANTONIO SEBASTIAO VASCO e ILIZIA DA CONCEICAO VASCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 11:00h.

NADYR ZANON, 86 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: RAUL ZANON e GENY ZANON. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 12:00h.

NEDIR AMORIM BOROWSKI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALDELIRIO AMORIM e CELINA AMORIM. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 11:30h.

NIVALDO CLEMENTE, 67 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: AIDA ACRISTINA DE MORAIS LOPES CLEMENTE. Filiação: SANO CLEMENTE e DOZOLINA GUERRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 17:00h.

ORLANDO STACHUK, 78 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Cônjuge: JOSEMERI SONAMIN STACHUK. Filiação: JOSE STACHUK e ROSA STACHUK. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 17:00h.

SEBASTIAO DE RAMOS, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALCIDES PEREIRA DE RAMOS e MARIA DE JESUS RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 16:00h.

SILVANE CAVALHEIRO SKODOSKI BRONISLAVSKI, 54 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARCOS CESAR BRONISLAVSKI. Filiação: SYLVESTRE SKODOSKI e ENEDINA CAVALHEIRO SKODOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 26 de junho de 2024.

SILVIA SANTOS DE FRANCA, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO SANTOS DE FRANCA e ILDA DOS SANTOS DE FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 17:00h.

THEREZA MAFRA BRAGA, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO ROCHA BRAGA. Filiação: LIONCIO DA SILVA MAFRA e MARIA MIRANDA MAFRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 18:00h.

VALDECIR JOSE DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ORIBES JOSE DOS SANTOS e CLEUSA DE OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 10:00h.

ZORAIDE MARQUESINE, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BAPTISTA MARQUESINI. Filiação: JOSE ROSSETIN e LUCIA ROSSETIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 13:00h.

