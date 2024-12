Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (18)

ACIRLAN SILVA, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ORLANDO NOGUEIRA DA SILVA e ADALI RAMOS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 09:00h.

AMILTON BERNARDO HESS, 89 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: MARLENE DO NASCIMENTO HESS. Filiação: ARNOLDO HESS e LYDIA MARIA WUST HESS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 09:30h.

ANTONIO GONCALVES DE AMORIN, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JACINTO GONCALVES DE AMORIN e ENEDINA FLORENCIA DE AMORIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 10:00h.

CELIA REGINA GEMBAROWSKI, 69 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ROQUE GEMBAROWSKI e LEOCY LUIZA GEMBAROWSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 16:30h.

CLARA CASADEI GONCALVES, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AQUILINO CASADEI e MARIA DE JESUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 14:00h.

DIONILA VARELLA PORTO ALEGRE, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANTONIO JAIRO PORTO ALEGRE. Filiação: ISMAEL VARELLA e IVONE MAFALDA MENEGHETTI VARELA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 16:30h.

DORIS HEDDY SWAIN HERDERICO, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ALTAMIRO NEVES HERDERICO e HEDDY SWAIN HERDERICO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 16:00h.

DULCE MARIA CATANI, 67 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOAO CATANI e CATHARINA GUERRA CATANI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 16:00h.

GELSON ALVES DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO ALVES DA SILVA e ANTONIA DE MATOS SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024.

GLEBERSON BAHIA MANGGER, 55 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: NORILDO MANGGER e ROSELI BAHIA MANGGER. Sepultamento: A DEFINIR CREMATORIO, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 16:00h.

ILVANI GLERIA RANSAN ZANFONATO, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ANTONIO PEDRO RANSAN e ODITH HEMINIA RANSAN. Sepultamento: MUNICIPAL, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024.

IRENE TEODORO DE LIMA, 68 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: VALDOMIRO TEODORO e IOLANDA DA SILVA TEODORO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024.

JOAO ABEL GONCALVES, 82 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ANA MARTINS GONCALVES. Filiação: JOSE FERREIRA GONCALVES e MARIA FRANCISCA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 17:00h.

JOAO JOSE DA SILVEIRA, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IOLANDA FERREIRA DA SILVEIRA. Filiação: SEBASTIAO JOSE DA SILVEIRA e MARIA DA LUZ SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de dezembro de 2024 às 16:00h.

JORGE MOREIRA DA CRUZ, 79 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA DIRCE DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO MOREIRA DA CRUZ e MARIA DE DEUS MOREIRA DA CRUZ. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024.

JOSE AMILTON DE LIMA, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO CARLOS DE LIMA e MARIA JOANITA DE LIMA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 16:30h.

JOSE DA ROSA, 58 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VIVALDINA DE JESUS DE OLIVEIRA DA ROSA. Filiação: OLIVIA DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 14:00h.

LEONOR STANISLOVICZ, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANDRE STANISLOVICZ e ANGELICA STANISLOVICZ. Sepultamento: SERRINHA, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 09:30h.

LUCIA LUKASINSKI, 72 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: ESTANISLAU LUKASINSKI e ROSA LUKASINSKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 09:00h.

LUIZ DURVAL DO AMARAL NETO, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SONIA SSCHOLLES DO AMARAL. Filiação: LUIZ DURVAL DO AMARAL FILHO e ANA SYDOR DO AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 15:00h.

MARIA PAULINA DE SOUZA PARIZE, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ALBERTO PARIZE. Filiação: IZALINO ALVES DE SOUZA e SEBASTIANA LAURA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 16:30h.

MARIA RIBEIRO DE LIMA, 70 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: HERCILIO FERREIRA DE LIMA. Filiação: QUINTILIANO RIBEIRO DE LIMA e MARGARIDA ALVES DA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 16:30h.

MARIA TERESINHA CORTIANO, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: EUCLIDES CORTIANO e JULIA COUTO CORTIANO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 16:00h.

MARILIA LENZ FONTOURA, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO ALVARES FONTOURA e LIGIA LENS FONTOURA. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024.

MARLI DE FATIMA MATOS, 70 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: JOAO MARIA MATOS e MARIA DA LUZ OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARTA REJANE RODRIGUES DE SOUZA WEIHERMANN, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BAPTISTA MARTINS DE SOUZA e ELISA RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024.

NADIR DE PAULA SOARES, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIR SOARES. Filiação: BENEDITO FELIPE e MARGARIDA DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024.

ORIZAIDE RIBEIRO PAGANO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAMIRO PAGANO. Filiação: ARGEMIRO INACIO RIBEIRO e MARIA JOSE RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 17:00h.

PALMIRA ANTONIETA FAGUNDES, 66 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOAO LUIZ FAGUNDES. Filiação: JOANA NOVAKI. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024.

RAQUEL SCHNEIDER, 54 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ARNO SCHNEIDER e LUCIA LUIZA SCHEIDT SCHNEIDER. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 17:00h.

RAUL FERNANDES, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ISAURA FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 13:30h.

RONALDO BUCHOSKI, 70 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARGARIDA GOMES. Filiação: ANTENOR BUCHOSKI e ALBERTINA CORREIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 16:30h.

ROSA MARIA FERREIRA DE SOUZA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO PINTO FERREIRA DE SOUZA. Filiação: SEBASTIAO LEMES e LAZARA LEMES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 17 de dezembro de 2024 às 17:00h.

RUTH MARIA VOOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADOLAR MARCOS VOOS. Filiação: CELSO PEDRA DA SILVA e ORLANDINA MEDEIROS DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 18 de dezembro de 2024.

SIMEAO MARTINS SOARES, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA e ZENIRA SOARES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024.

SONIA APARECIDA GANDINI HEGERMANN, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KARL LUDWIG HEGERMANN. Filiação: AFONSO GANDINI e ZILDA CAMPELO GANDINI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 13:00h.

SORAI DEL CARMEN VELASQUEZ ROMERO, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JESUS RAFAEL VELASQUEZ e YNES MARCEDEZ ROMERO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 10:00h.

SUELI DO ROCIO GODOI, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GELMAR PEDRO PAGGI. Filiação: JOAQUIM DE GODOI e CATARINA CECCON DE GODOI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 11:00h.

THEREZINHA MAURA MARCHESINI ROMANOWSKI, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OSMAR ROMEU ROMANOWSKI. Filiação: ADRIANO MARCHESINI e HERMINIA CEZARIO MARCHESINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 16:00h.

VINA PEREIRA DE ALMEIDA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE PEREIRA DE ALMEIDA e MARIA PEREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 13:00h.

VITORIA RAFAELA BRENNER, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE GABRIEL DE MORAES BRENNER e EUNICE CORREA BRENNER. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024.

