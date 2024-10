Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (16)

ALFREDO JUNGKLAUS, 91 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA IRACEMA JUNGKLAUS. Filiação: OSCAR JUNGKLAUS e VERONICA BERKENBROK JUNGKLAUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 10:00h.

AMELIA LEOCADIA MACHADO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO MACHADO. Filiação: ANDRE EMILIO DE MEDEIROS e LEOCADIA AMELIA DE MEDEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 10:30h.

ANA RAMOS MARGULESKI, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAO MIGUEL MARGULESKI. Filiação: JOAO BERTOLDO RAMOS e EULINDA BITTENCOURT RAMOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 16:00h.

ANA ROSA FURTADO, 76 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: FRANCISCO NUNES FURTADO e ANA LOPES FURTADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 15:00h.

ANDRE OLIVEIRA MACHADO, 52 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. Cônjuge: ANDREIA DA SILVA SOUZA. Filiação: CELSO OLIVEIRA MACHADO e NEUSA ALVES MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 17:00h.

ANISIA DE PAULA FERREIRA, 78 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: BRASILINO DE PAULA TEIXEIRA e MARIA CLARINDA TEIXEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 16 de outubro de 2024.

ARTINA DE MIRANDA ROSA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL COSTA ROSA. Filiação: JOSE DE ARAUJO MACHADO e OTILIA MACHADO DE MIRANDA. Sepultamento: CEMITÉRIO ANTINHO (RIO BRANCO DO SUL), quarta-feira, 16 de outubro de 2024.

CASTORINA PEREIRA DO NASCIMENTO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA HONORIO. Filiação: NESTOR DO NASCIMENTO e IRENA DE SOUZA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 09:00h.

CECILIA LUDON FERNANDES, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AIRTON FERNANDES. Filiação: ESTANISLAU LUDON e MARIA KUCARZ LUDON. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 11:00h.

CELSO MARIO TAVARES, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: TEREZA ALINA KONIARSKI TAVARES. Filiação: RENATO TAVARES e DELCIA DE LOURDES VIEIRA TAVARES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 16:30h.

CLEVERSON DA MAIA MACHADO, 48 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VANTUIR MACHADO e CLAIR GONCALVES DA MAIA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 15:00h.

DONATO WALESKO, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARGOT REGINA WALESKO. Filiação: BRUNO WALESKO e MARIA VILSEQUE WALESKO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 17:00h.

EDUARDO HENRIQUE JESUS DOS SANTOS, 1 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: PABLO HENRIQUE DOS SANTOS e AMANDA CRISTINA DE JESUS. Sepultamento: CEMITÉRIO DE CORREIAS (PALMEIRA), quarta-feira, 16 de outubro de 2024.

ELIZANGELA DE SOUZA SILVA SANTOS, 45 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: RENIVAL ANTONIO DOS SANTOS. Filiação: JOSE NILTON DA SILVA e ANA BEZERRA DE SOUZA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 16 de outubro de 2024.

GEORGINA SILVA DE CASTRO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LIRIO DE CASTRO. Filiação: FRANCISCO SOARES DA SILVA e SUZANA SOARES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 12:00h.

GERALDA BARBOZA DANIEL, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DANIEL. Filiação: JOAQUIM BARBOZA e RAIMUNDA MARCIANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de outubro de 2024.

IZOLDE REHBEIN, 81 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: GUILHERME REHBEIN e ISAURA REHBEIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 16:30h.

JOSE LEOCADIO DE OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: MIGUEL CIRILO DE OLIVEIRA e ZEFERINA FRANCISCA OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 16:00h.

LENI GHELFI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARAMIS GHELFI. Filiação: LUIZ BAYER e HELENA BAYER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 16:00h.

LUAN PEREIRA RODRIGUES, 14 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: NAO CONSTA e SUZANA APARECIDA PEREIRA RODRIGUE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 17:00h.

LUIZ LECHENAKOSKI, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DA LUZ LECHENAKOSKI. Filiação: JOAO LECHENAKOSKI e PAULINA MIKOSZZ LECHENAKOSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 11:30h.

MARIA DE LURDES ACOSTA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ACOSTA. Filiação: JOAO LUIZ DE CARVALHO PRIMO e LUIZA TOMAZ DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 15 de outubro de 2024.

MARIA ELISABETE PERDONCIM, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDISON LUIZ PERDONCIM. Filiação: JULIO BINHARRA SOBRINHO e MARIA DE LOURDES BINHARRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 14:00h.

MARIA JOSE QUEIROZ REZENDE, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL REZENDE. Filiação: ALVARO BARBOSA DE QUEIROZ e MARIA ARMANTINA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 10:30h.

MARIA LUCIA DA COSTA PINTO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO FERREIRA PINTO SOBRINHO. Filiação: MANOEL LEANDRO DA COSTA JUNIOR e PAULINA BAUMANN DA COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 13:30h.

NIVALDO DUARTE, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTENOR DUARTE e JORGINA CLAUDINA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 10:00h.

PAULO ROBERTO CARDOSO GONCALVES, 74 ano(s). Filiação: MARIO RODRIGUES GONCALVES e NILDA CARDOSO GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 15 de outubro de 2024.

SINIVALDO TELES CAMARGO, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: HOSANA LOPES FRANCISCO. Filiação: RAUL DO AMARAL CAMARGO e FLORIZA TELES DE OLIVEIRA CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 16:00h.

SIRLENE DE SOUZA SOARES, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO SOARES e ARMELINDA LEANDRO DE SOUZA SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 16 de outubro de 2024.

SOLANGE MAGALHAES DE CAMARGO, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DURVALINO MAGALHAES DE CAMARGO e AMALIA CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 10:00h.

TEREZA ALVES DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LUCIO DE OLIVEIRA. Filiação: AMADEU VIDAL DE ANDRADE e JULIA ALVES DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 17:00h.

VERGELINO NICACIO RODRIGUES, 77 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ALVACIR BRANCO RODRIGUES. Filiação: NICACIO MANOEL RODRIGUES e GENOVEVA INGRACIA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 16:30h.

VILMAR KULIK, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: RITA DE CASSIA FERREIRA KULIK. Filiação: ELYZIO MARTINS KULIK e THEREZA BAUDE KULIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 11:00h.

