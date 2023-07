Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (12)

Adão Antunes, 83 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valério Antunes e Idalina Antunes. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Adebaldo Brasileiro, 79 anos. Profissão: motorista. Filiação: Fausto Brasileiro e Teonilda Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Adenir Bozza, 75 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Júlio Bozza e Verônica Gabardo Bozza. Sepultamento ontem.

Aldemira Maria Pereira, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Manoel da Silva e Maria Braulia da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Aldori José Stunff, 58 anos. Filiação: Valdevino Marcelino Stunff e Judite Alves Stunff. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Antônio Alves Pereira, 70 anos. Filiação: Vicente Feliciano Pereira e Maria Souza Pereira. Sepultamento ontem.

Aparecida Muller da Silva Cadema, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Muller e Alyce da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Carmen Reny Libel Blitzkow, 91 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Bernardo Libel e Erna Libel. Sepultamento ontem.

Celestina Muniz Lemos Schultz, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira Lemos e Maria José Muniz. Sepultamento ontem.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (12)

Claudenir Correia de Morais, 48 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nestor Correia de Morais e Maria Aparecida Ferreira de Morais. Sepultamento ontem.

Cláudio Silvestre Pereira, 61 anos. Profissão: mecanico montador. Filiação: José Silvestre Pereira e Thereza Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Cleonice Lorena de Freitas Binda, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ari Carlos Ribeiro de Freitas e Olga Lorena de Freitas. Sepultamento ontem.

Dejalma de Souza Coelho, 71 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: José de Souza Coelho e Clenilde da Costa Coelho. Sepultamento ontem.

Eloir Antônio de Lara, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José de Lara e Adélia Bertassoni de Lara. Sepultamento ontem.

Ergica Hosko Vieira, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Paulo Hosko e Brameus Antônia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Evanira Barbosa, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adolfo Sibre e Maria Daluz Siebre. Sepultamento ontem.

Francisco Xavier Pereira, 64 anos. Profissão: fiscal. Filiação: José Rodrigues Pereira e Francisca Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Memorial Luto Curitiba/ Sal Jacaranda.

Geo Henrique Cassapula, 35 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Eros Henrique Cassapula e Jucimara do Rocio Pereira Pontes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Onix / Vaticano.

Giusmar Ganz, 67 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: João Batista Ganz e Helena Buturi Ganz. Sepultamento ontem.

Inêz de Oliveira de Miranda, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosa de Oliveira. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Ismael José Rodrigues do Nascimento, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benedito Rodrigues do Nascimento e Izabel Batista do Nascimento. Sepultamento ontem.

Janete Silveira Nass, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Poldeneu Silveira e Maria Vargas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

João Carlos Bielak, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Bielak e Paulina Bartochek. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Guilherme Gabriel de Almeida, 6 anos. Filiação: Sérgio Ferreira Almeida Júnior e Elizandra Mateus Gabriel. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de Igreja Dr:simao Kossobudski 823/alto Boqueirão.

Laurinda Mendes Ferreira, 74 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Artur Mendes Ferreira e Maria Rosa Ferreira. Sepultamento ontem.

Lazara Dias Gatti, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcibiades Dias da Rosa e Amália Miranda Dias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Luíza Kuncensius Borba, 96 anos. Profissão: outorgado. Filiação: Luiz Kuncensius e Emma Nata Neumann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Luzia Fortunato da Silva, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Fortunato da Silva e Paula Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Madalena Kaspchak, 83 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Kaspchak e Paulina Kaspchak. Sepultamento ontem.

Manoel Francisco dos Santos Dias, 15 horas. Filiação: Valdinei dos Santos e Adervania Maria dos Santos Dias. Sepultamento ontem.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (12)

Maria Lúcia Cruz Pedra, 71 anos. Filiação: Nicanor da Rosa Pedra e Elza da Cruz Pedra. Sepultamento ontem.

Maria Sikora, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Fister e Verônica Nalepa Fister. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Maria Silveria Cândida della Coletta, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Leôncio de Oliveira Cunha e Lazarina Vieira Cunha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Zelinda Plizka, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilio Frazio e Zulima Gregório. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Marli de Fátima da Silva Canedo, 54 anos. Profissão: coordenador(a). Filiação: João Lázaro da Silva e Maria Rangel da Silva. Sepultamento ontem.

Maura Dantas da Silva, 61 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Pedro Dantas da Silva e Clarinda Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Neusa Nunes da Costa Carvalho, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Nunes da Costa e Geralda Ribeiro da Costa. Sepultamento ontem.

Neuza Valenca Nogar, 84 anos. Filiação: Oscar Gonçalves Valenca e Izabel Saens Valenca. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Nilton Schneider, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Leopoldo Schneider e Maria Schneider. Sepultamento ontem.

Olinda Cavalin, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bolex Laskaski e Rosa Laskaski. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Olmiro Fonseca, 87 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Adão Fonseca e Antônia de Lima Fonseca. Sepultamento ontem.

Osmar Pavani, 66 anos. Profissão: taxista. Filiação: Arcidio José Pavani e Maria Mirtes Barizon. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Pedro Schon, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jair Schon e Eugenia Achon. Sepultamento ontem.

Regina Maria Schinzel, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Rodolpho Edmundo Schinzel e Elfrida Elara Schinzel. Sepultamento ontem.

Roberto Hlawatsch, 79 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Hlawatsch e Francisca Hlawatsch. Sepultamento hoje, Crematório Jaragua do Sul Sc, saindo de Capela Mortuária Municipal de Jaragua do Sul Sc.

Solange Alves Rodrigues, 48 anos. Profissão: manicure. Filiação: José Alves e Eunice Franco Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim dos Lirios/bauru/sp, saindo de Centro Velório Terra Branca/gerson Franca 555 Centro Bauru/sp.

Solange de Fátima Figueroa de Castro, 68 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Delfin Figueroa e Ledoneta dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Sueli Rodrigues, 60 anos. Profissão: diarista. Filiação: Napoleão Rodrigues e Mercedes da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 do Cemitério Municipal Santa Cândida.

Terezinha de Fátima de Oliveira, 60 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Mário Santos e Amália de Oliveira Santos. Sepultamento ontem.

Therezinha Nogochadle, 89 anos. Profissão: governanta. Filiação: Thomas Nogochadle e Anastácia Nogochadle. Sepultamento ontem.

Valterlei Salmazzo, 77 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Atilio Salmazzo e Mamedes Vilhegas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Woldtraut Kloc, 86 anos. Filiação: Kurt Gerlach e Martha Weid. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo de Igreja Evangélica Livre //boqueirao.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (12)

Você já viu essas??

Camuflado?? Agulha no palheiro! Vídeo mostra destroços de avião que caiu no Paraná Arranha-céu! Construção do maior prédio de Curitiba tem novidades! Fotos impressionam! Aqui é a fila? Está comprovado! Curitibano ama fila! Essa ficou ENORME! Tudo isso para….