Falecimentos do dia Curitiba; Veja o obituário desta terça-feira (07)

Alayr Pinto de Castro, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Pinto Ferro e Mercedes Costa Ferro. Sepultamento ontem.

Alexandro José Rodrigo Pimentel, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio da Cruz Pimentel e Maria Helena da Cruz Pimentel. Sepultamento ontem.

Arlette Maria Machado, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcídio Daros e Adelayde Lambertucci Daros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Benedito Polycarpo, 90 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Joaquim Policarpo e Maria Júlia de Oliveira. Sepultamento ontem.

Benvinda Martendal, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Lopes Santana e Tereza do Nascimento. Sepultamento ontem.

Cacilda Freire dos Santos de Brito, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Vieira dos Santos e Ladi Freire dos Santos. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Gorski, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Floriano Gorski e Celina Agner Gorski. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Carma Freitag Brito, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raymundo Freitas e Elsbeth Thitz. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo de Residencia.

Carmen Lúcia Lohmann Azevedo, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Erica Teresinha Lohmann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Carmen de Cezaro Silva, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Paulo de Cazaro e Rosa Ciconello de Cezaro. Sepultamento ontem.

Christopher Pertile Zaparolli, 1 mes(es). Filiação: Edemilson Ângelo Zaparolli e Angelita Cleiviana Pertile Zaparolli. Sepultamento ontem.

Claudiney Teles Pereira Júnior, 38 anos. Profissão: promotor(a) eventos. Filiação: Claudiney Teles Pereira e Sandra Mara Cardoso. Sepultamento ontem.

Cristina Domanski Schubert Meira, 47 anos. Profissão: recursos humanos. Filiação: Marcos Alexandre Domanski e Carmen Lúcia Domanski. Sepultamento ontem.

Daniel Mossurunga Moraes, 90 anos. Profissão: militar. Filiação: Moacyr Carvalho de Moraes e Carolina Mossurunga Moraes. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Dornelo Agostinho Moreira, 68 anos. Filiação: Sebastião Moreira e Ana Moreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Eduardo Good do Rosário, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcos Aurélio do Rosário e Daniele de Fátima Good. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mafra Sc, saindo da Capela da Funerária Henning.

Elvira Kurowski, 97 anos. Profissão: secretária. Filiação: Luiz Kurowski e Joanna Tokarz. Sepultamento ontem.

Eva Moreira dos Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Moreira dos Santos e Marcilia Moreira. Sepultamento ontem.

Ezequiel da Silva Ramos, 34 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Antônio Ramos e Roselia Cardso da Silva Ramos. Sepultamento ontem.

Ezera Doroti Ferreira, 67 anos. Filiação: Eduardo Ferreira e Theresinha Oliveira Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Fábio Cardoso, 41 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Marilda Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Francisco Junqueira, 67 anos. Profissão: economia. Filiação: Willian Junqueira e Maria Aparecida Junqueira. Sepultamento ontem.

Gabriel José Arcila Sanchez, 34 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Rosalino Serapio Arcila Lira e Paula Marcelina Sanchez de Arcila. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Gabriela Valentini, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Valacir Valentini e Sheila Daniele Teixeira. Sepultamento quarta-feira, 8 de março de 2023 às 10hh, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – 02 Boqueirão.

Gladis Maria Brun, 88 anos. Filiação: Raimundo Sauer e Eduarda Lopes Sauer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Henrique Lang, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Adriano Lang e Keite Vieira Lang. Sepultamento ontem.

Ignez Marzall Martines, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Marzall e Amanda Marschner Marzall. Sepultamento ontem.

Iomara Ligoski Wolff dos Santos, 51 anos. Profissão: gerente. Filiação: José Ligoski e Alexandra Lulek Ligoski. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Jacaranda Luto Curitiba.

Ivone Aparecida Oracio, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Ferreira e Rita Sophia Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de São Rafael – Cic.

João Antônio da Cruz, 81 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Leopoldo de Macedo Cruz e Carolina de Macedo Cruz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

João Augusto Pinto, 72 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Francisco Augusto Pinto e Bernardina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

João Ferreira da Silva, 58 anos. Profissão: policial militar. Filiação: José Ferreira da Silva e Maria Aparecida da Silva. Sepultamento ontem.

José Rodrigues Padilha, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Padilha e Carolina Rodrigues Padilha. Sepultamento ontem.

Katia Marques Farias, 40 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Pedro Marques de Farias e Elidia da Silva Farias. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Rua João Trevisan, 19 Jardim Monza ColomboPR.

Leoni Clea Kisperger, 77 anos. Profissão: secretária. Filiação: Augusto Kisperger e Lealdina Kisperger. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 – Municipal do Água Verde.

Luiz Antônio Migdalski, 57 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Migdalski e Eni Migdalski. Sepultamento ontem.

Luíza Soczek, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mietysaw Besciak e Estanislawa Besciak. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Maria Helena Nemer Ribiero, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Nicolau Nemer e Acacia Gomes Bastos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria de Jesus, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Vicente de Almeida e Josefa Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Maria de Oliveira Bueno, 87 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Domingos de Oliveira e Ana de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria de Souza Gomes, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldino Pereira de Souza e Ofelia Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Maria do Carmo Martins Dantas, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Martins e Carlota Joanna Martins. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Santa Quitéria.

Mercedes Ferreira dos Santos, 86 anos. Filiação: Virgulino Pereira dos Santos e Ana Florêncio dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba – Sala Manaca.

Nadir Aparecida de Oliveira Gomes, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Oliveira Filho e Irene Guedes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Nelson Luís Milani Neiva de Lima, 69 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Paulo Francisco Ramos Neiva de Lima e Alba Milani Neiva de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Mortuária Essencial.

Otacílio Rocha Marins, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adão Rocha Marins e Antônia Alves da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Visão Missionaria – Rua Tenório Cavalcanti, 613 -Uberaba.

Pedro Vieira Machado, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Amndo Vieira Machado e Etelvina Vieira Machado. Sepultamento ontem.

Ronaldo Siqueira Marques, 47 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ciro Siqueira Marques e Maria Guilhermina Marques. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Roselino Braz dos Santos, 47 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: José Braz dos Santos e Isaura Feliz dos Santos. Sepultamento ontem.

Sidney Lopes, 47 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Carlos Lopes e Natalina Miranda Lopes. Sepultamento ontem.

Tânia Fátima Bobienski, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonilda Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido.

Vivaldino Fernandes, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alinor Fernandes e Pureza Alves Fernandes. Sepultamento ontem.

Weliton Santos Figueiredo, 61 anos. Filiação: Manoel Figueiredo de Deus e Maria Eunice Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Câmara Municipal de Piraquara,PR.

Zuleima Coromoto Mendoza de Coronel, 60 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Maria Ricarda Mendoza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

