Ademar da Silva Júnior, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ademar da Silva e Narci Dias da Silva. Sepultamento ontem.

Alcina Fernandes Silva, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Fernande da Silva e Armelinda Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Amanda Andressa Anacleto Novaske, 28 anos. Profissão: manicure. Filiação: Amilton Sebastião Novaske e Marilde Anacleto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônio Lourenço de Miranda, 87 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Pedro Acacio de Miranda e Maria Marcelino de Miranda. Sepultamento ontem.

Aparício Rufino Cavalheiro, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Rufino Cavalheiro e Maria dos Santos Cavalheiro. Sepultamento ontem.

Aracy Cabral, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Diogo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Arlindo Pereto, 92 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Aroldo Pereto e Maria Elvira Fiori. Sepultamento ontem.

Armindo Pereira Bueno, 86 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Antenor Pereira Bueno e Frida Luko Bueno. Sepultamento ontem.

Carlos Renato Kloss, 66 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Kloss e Otília Kloss. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Falecimentos em Curitiba e o obituário desta terça-feira (07)

Cláudio Antônio de Souza, 68 anos. Filiação: Alcídio Antônio de Souza e Maria Mendes da Silva. Sepultamento quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023 às 09:30h, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Clovis Daniel Cazuni Magedanz, 21 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Bruno Magedanz e Eliane Cazuni. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Cristian Latima de Castro, 34 anos. Profissão: técnico segurança do trabalho. Filiação: Jarbas de Castro e Maribel Aparecida Latima. Sepultamento ontem.

Deivid Maciel de Faria Santos, 17 anos. Filiação: Pedro de Faria Santos e Rosicleia dos Santos Ribeiro. Sepultamento ontem.

Dercio Pinheiro, 58 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Arnaldo Pinheiro e Genir Docini Pinheiro. Sepultamento ontem.

Edison Roberto Jansson, 64 anos. Profissão: gerente loja. Filiação: Edison Matheus Jansson e Dorilda Justus Jansson. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Eduardo Luiz Ramos de Almeida Lullez, 49 anos. Profissão: taxista. Filiação: Amalfi Lullez e Regina Célia Ramos de Almeida. Sepultamento ontem.

Elizabete Ferreira, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Ferreira Júnior e Albertina Delmonego Ferreira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Francisco José de Souza, 68 anos. Filiação: José Vicente de Souza Filho e Joaquina Ana de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ione Conceição Gomes, 73 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Jair Gomes e Lazara de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Ivandro Assunção, 50 anos. Filiação: Carlos Alberto Assunção e Marai de Jesus Santos Assunção. Sepultamento quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023 às 09:30h, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

James Wilhan Pereira, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Jandira Aparecida Pereira. Sepultamento ontem.

João Dias de Moura, 91 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Dionizio Dias de Moura e Júlia de Mesquita Lobo. Sepultamento ontem.

João Prudente Filho, 81 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: João Prudente e Josefina Percelina. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Joaquim Augusto Gouveia da Silva, 87 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João da Silva e Maria da Ressurreicao Gouveia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Joel Siqueira, 46 anos. Profissão: garçom. Filiação: Dorival Siqueira e Ivone Maria Barbosa Siqueira. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque.

Judith Antunes Prestes, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Maria Borges e Carmelita Antunes Borges. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim da Saudade Telêmaco Borba PR, saindo da Capela Monte Alegre Telêmaco Borba PR.

Júlia Santaren Lopes, 74 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Paulino Santaren e Clementina Rodrigues Santaren. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial Santa Quitéria.

Julieta Szymanski Voos, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Szymanski e Helena Szymanski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Júlio Cerzar da Silva Santos, 48 anos. Filiação: Valter Batista dos Santos e Sônia da Silva Santos. Sepultamento quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023 às 09:30h, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Luiz Pereira dos Santos, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Pereira dos Santos e Pedrosa Ferreira Coelho. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial Luto Curtiba Sala Amburana CurtibaPR.

Marcos Roberto Formighieri, 39 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Florêncio Formighieri e Maria José Formighieri. Sepultamento quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023 às 12hh, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Marcos Santiago de Oliveira, 73 anos. Filiação: João Santiago de Oliveira e Maria Santiago de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Maria Carmélia de Franca Duszinski, 84 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Evaristo Moreira dos Santos e Maria das Dores Franca. Sepultamento ontem.

Maria José Braga, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Gomes Braga e Maria Miranda Braga. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Maria Metezer Camargo, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Metezer e Catharina Nunes Metezer. Sepultamento ontem.

Maria Pedrosa de Morais, 99 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Pedroso de Morais e Analdina Izabel de Morais. Sepultamento ontem.

Maria Tereza Marquezotti da Silveira, 91 anos. Filiação: Durval Marquezotti e Dolores dos Santos Marquezotti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba.

Marines Corso, 65 anos. Profissão: atendente. Filiação: Casemiro Corso e Deonilda Maria Corso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Tres de Maio Rs.

Maurilia das Gracas Neiva, 70 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Neiva e Alexandrina de Ramos. Sepultamento ontem.

Nazaré Teixeira dos Santos, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cacemiro Teixeira dos Santos e Maria da Conceição Gorunga. Sepultamento ontem.

Nicolau Amilton Boscardin, 94 anos. Filiação: João Boscardin e Assunta Benato Boscardin. Sepultamento ontem.

Olinda Maria Fortes da Silva, 70 anos. Profissão: diarista. Filiação: Otaviano de Arruda Fortes e Ivone Padilha Fortes. Sepultamento ontem.

Prince Osei Bonsu, 37 anos. Filiação: Osei Yaw e Patience Annor. Sepultamento quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023 às 09:30h, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Raimunda Batista de Oliveira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raimundo Honato Batista e Luíza Otília Batista. Sepultamento ontem.

Rita de Cássia Bastos, 63 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Acacio do Carmo Veiga e Hilda Alves Veiga. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela Municipal do Boqueirão, Curitiba(PR).

Roseli Soares dos Santos, 62 anos. Filiação: Antônio dos Santos e Maria Rosa dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão, Curitiba(PR).

Sabrina Ferreiro Ponciano, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gessel Ponciano e Michelli Marins Ferreira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Unilutus.

Sebastião Martins Becker, 74 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Miguel Martins Becker e Amantina Nogueira Becker. Sepultamento ontem.

Sílvio César Ribeiro, 52 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: Jesus José Ribeiro e Thereza Rodrigues do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vera das Gracas Stein, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fermiano Stein e Sebastiana Stein. Sepultamento ontem.

Vilson Locks, 64 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Paulo Locks e Oliria Kuhnen Locks. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela do Crematório Perpétuo (Curitiba).

Wesley Ferreira dos Santos, 22 anos. Profissão: servente. Filiação: Manoel Domingos dos Santos e Gilda Aparecida Ferreira. Sepultamento ontem.

Zélia Machado Cardoso, 85 anos. Filiação: Paulo Geraldo Vieira Machado e Rita Tenório Vieira Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.