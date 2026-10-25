Segundo turno

Ex-prefeito Rafael Greca se emociona ao votar em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 25/10/26 15h59
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O ex-prefeito de Curitiba defende que as disputas eleitorais não coloquem em risco o sistema democrático.
O ex-prefeito de Curitiba defende que as disputas eleitorais não coloquem em risco o sistema democrático. Foto: Gerson Klaina / arquivo Tribuna do Paraná.

Neste domingo (25), o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, se emocionou ao votar no segundo turno das eleições. O ex-prefeito recebeu críticas ao declarar apoio para a reeleição do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas afirmou que os ataques não o abalam.

“Por acaso, quis Deus, a minha seção eleitoral hoje é 13”, afirmou o ex-prefeito em entrevista ao portal Nosso Dia. Greca também se emocionou ao recordar Margarita, que morreu em 2024, e dava uma grande importância a política e ao direito de votar.

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“A paixão da Margarita sempre foi a música e a democracia. Eu até me emociono quando me lembro de como ela gostava da ideia de votar, como ela se indignava de não poder votar. Então, democracia é o que conta e é pela democracia que estou muito feliz hoje, vindo votar mais uma vez”, declarou.

Greca encerrou defendendo que as disputas eleitorais não coloquem em risco o sistema democrático. “A gente pode perder uma eleição. Eu já perdi algumas vezes e ganhei outras. Mas o mais bonito é que o país, com a graça de Deus, não perca a democracia numa eleição”, concluiu.

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