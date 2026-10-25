Ex-prefeito Rafael Greca se emociona ao votar em Curitiba

Neste domingo (25), o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, se emocionou ao votar no segundo turno das eleições. O ex-prefeito recebeu críticas ao declarar apoio para a reeleição do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas afirmou que os ataques não o abalam.

“Por acaso, quis Deus, a minha seção eleitoral hoje é 13”, afirmou o ex-prefeito em entrevista ao portal Nosso Dia. Greca também se emocionou ao recordar Margarita, que morreu em 2024, e dava uma grande importância a política e ao direito de votar.

“A paixão da Margarita sempre foi a música e a democracia. Eu até me emociono quando me lembro de como ela gostava da ideia de votar, como ela se indignava de não poder votar. Então, democracia é o que conta e é pela democracia que estou muito feliz hoje, vindo votar mais uma vez”, declarou.

Greca encerrou defendendo que as disputas eleitorais não coloquem em risco o sistema democrático. “A gente pode perder uma eleição. Eu já perdi algumas vezes e ganhei outras. Mas o mais bonito é que o país, com a graça de Deus, não perca a democracia numa eleição”, concluiu.