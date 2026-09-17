Do Paraná a Singapura: estudantes têm até domingo para entrar em olimpíada de IA

Os estudantes da rede estadual do Paraná têm até as 22h deste domingo (20) para garantir vaga na 3ª Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA). A participação é gratuita, feita de forma online pelo site oficial do evento, e representa o principal caminho para quem quer integrar a delegação brasileira na Olimpíada Internacional de IA (IOAI), que será disputada em Singapura no próximo ano.

A competição aceita inscritos em três modalidades: anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano), Ensino Médio e uma categoria livre aberta a qualquer pessoa interessada em testar conhecimentos no setor. Para os alunos da rede pública paranaense, o acesso é simples: basta entrar no site da ONIA, acessar a área do participante com o e-mail institucional (@escola) e seguir o passo a passo. Quem já se inscreveu na 3ª Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia (OBICT) ou na 3ª Olimpíada Nacional de Astronomia Digital (ONAD) já está pré-inscrito automaticamente.

O torneio é dividido em dois ciclos. O primeiro começa no segundo semestre de 2026, com a primeira prova marcada para 30 de setembro e foco em letramento digital e aprofundamento técnico em fases totalmente online. Já a segunda etapa acontece no primeiro semestre de 2027 e prepara os classificados para o desafio internacional.

O Paraná carrega um histórico recente de forte desempenho na disputa. Na edição anterior, o estado teve oito finalistas entre os 28 melhores do país, somando oito medalhas de ouro, 21 de prata, 36 de bronze e 18 menções honrosas. Na etapa mundial de 2026, o egresso da rede estadual paranaense Rafael da Silva Pulcinelli conquistou uma menção honrosa, ajudando o Brasil a alcançar seu melhor resultado histórico na competição.

A ONIA é uma iniciativa científica e cultural organizada pela EDUSPACE em parceria com o Hub de Inovação em Inteligência Artificial da UFPel (H2IA) e o Instituto IA do LNCC. A proposta é popularizar os conceitos, usos e debates sobre os riscos e direitos ligados à tecnologia, alinhada às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Serviço:

Inscrições: 3ª Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA)

Prazo final: Domingo (20), até as 22h

Quem pode participar: Alunos do 6º ao 9º ano, Ensino Médio e público geral

Valor: Gratuito

Onde se inscrever: www.oniabrasil.com.br