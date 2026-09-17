Calamidade

Famílias afetadas por temporais no Paraná poderão receber até R$ 50 mil

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Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 17/09/26 15h29
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Fotografia em enquadramento amplo com plano geral elevado (plongée) de uma obra de construção e reforma residencial. Em primeiro plano, no canto inferior direito, destaca-se a caçamba de um caminhão carregado com areia e materiais de construção. Ao centro e no canto inferior esquerdo, sobre o solo de cascalho, um pedreiro de uniforme verde trabalha ao lado de um carrinho de mão e pilhas de tijolos de barro. No plano intermediário, o foco principal é a estrutura da casa em alvenaria. Três operários vestindo uniformes verdes trabalham sobre andaimes de madeira, assentando tijolos cerâmicos nas paredes externas em fase de elevação. O telhado da residência apresenta a armação de madeira exposta e sem telhas. Ao fundo, sob luz solar direta, o terreno do entorno exibe solo de terra vermelha, entulhos e outras residências vizinhas.
Benefícios serão limitados a quem sofreu danos em residências. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN.

As famílias paranaenses em situação de vulnerabilidade que perderem suas casas ou tiverem a estrutura dos imóveis danificada por desastres naturais agora contam com um apoio financeiro direto do Governo do Paraná.

O Decreto nº 15.104, publicado nesta terça-feira (15) oficializou a criação de um auxílio emergencial de até R$ 50 mil, gerenciado pela Defesa Civil por meio do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap).

O dinheiro é destinado a moradores de cidades que estejam com decreto de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública devidamente homologado. O valor varia de acordo com o estrago provocado nas moradias e precisa ser solicitado junto à prefeitura de cada município.

Como funciona a ajuda

A cota máxima de R$ 50 mil é voltada para os casos mais graves, quando há perda total da casa. Nos casos em que a estrutura foi seriamente comprometida e exige grandes reformas (destruição parcial grave), o benefício cobre até 70% desse teto.

Já para os imóveis com danos mais leves — como estragos em telhados, portas ou acabamentos —, o socorro financeiro é de até 40% do valor de referência. Além da reforma do imóvel, a verba também pode ser usada para comprar móveis e eletrodomésticos básicos perdidos na enxurrada ou no vendaval.

Quem tem direito e como pedir

Para receber a verba, o morador precisa comprovar que a residência fica na área afetada registrada pelo município e apresentar uma declaração de vulnerabilidade social, devidamente aprovada pelo setor de Assistência Social da prefeitura.

Também é necessário demonstrar o vínculo com a propriedade (como documento de posse ou escritura). Em situações de danos leves, contratos de aluguel ou recibos de locação também são aceitos.

Para atestar o tamanho do prejuízo, a Defesa Civil do Estado (ou outro órgão credenciado) fará a emissão de um laudo técnico. As prefeituras serão as responsáveis por cadastrar as famílias, conferir os documentos e repassar os valores assim que o Fecap aprovar e transferir a verba.

Os beneficiados deverão guardar as notas fiscais de tudo o que for comprado ou contratado (mão de obra e materiais), pois a prestação de contas precisa ser concluída em até 45 dias após o repasse municipal. Caso a nota fiscal não seja apresentada, o valor repassado precisará ser devolvido.

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