Curitiba está recheada de atrações natalinas para você e toda família! Pensando nisso, a Tribuna separou as melhores atrações para você aproveitar com quem você ama que vão acontecer nesta sexta (8), sábado (9) e domingo (10).

Cantata de Natal do Bairro Novo – Coro de mil crianças

A Cantata de Natal do Bairro Novo abre programação de Natal do fim de semana em Curitiba. A estreia acontece às 20:00h, na rua da Cidadania Bairro Novo, com mil Crianças no mesmo tom marcando o fim da temporada de espetáculos nas Regionais.

Apresentação da Cantata de Natal do Bairro Novo.

Endereço: Rua da Cidadania Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1700

Horário: Dia 08 de Dezembro, às 20h

Entrada: Gratuita

Balé O Quebra-Nozes nas Ruínas do São Francisco

A primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo, e o bailarino Carlinhos de Jesus já estão confirmados no espetáculo O Quebra Nozes, junto com outros 30 bailarinos. A apresentação acontece no palco ao ar livre das Ruínas de São Francisco, que vem para encantar a todos que assistem.

Apresentação do balé O Quebra-Nozes, nas Ruínas de São Francisco.

Endereço: Avenida Jaime Reis, 0

Horário: Dias 08, 09 e 10 de Dezembro, às 20h

Entrada: Gratuita

Caminho de Luz da Ligga – Parque Náutico

A tradição natalina drive-thru, Luz dos Pinhais, pode ser contemplada em carros ou ônibus que saem do terminal do Boqueirão à partir de 18:45h até as 21:00h. São 1,5 km de apresentações para encher os olhos, passando por oito estações com coral de anjos, presépio em tamanho natural, uma árvore de Natal de 22 metros iluminada com 55 mil pontos de luz e até papai e mamãe noel.

Parque Náutico.

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto – Parque Náutico

Horário: De 01 a 23 de Dezembro, às 19h

Entrada: Gratuita

Festa das Lanternas no Bosque Alemão

O que já virou uma tradição natalina, acontece no Bosque Alemão, no Vista Alegre. A procissão de São Martinho é uma antiga tradição Cristã surgida na Idade Média. O costume é recordar o santo católico (San Martin) com uma procissão feita durante a noite, na qual crianças e adultos levam lanternas feitas com velas e papel colorido com diferentes formatos.

Laternenfest em comemoraçaõ ao Dia de São Martinho no Bosque Alemão.

Endereço: Rua Niccolo Paganini – Bosque do Alemão

Horário: Dia 10 de Dezembro, à partir das 19:00h

Entrada: Gratuita

Maria Fumaça de Natal

Fabricada em 1950, a locomotiva do modelo Mallet 204, única em circulação na América do Sul, vai percorrer dezenas de municípios no Paraná e em Santa Catarina. Em Curitiba e região ela será vista em Almirante Tamandaré, Sede da Rumo em Curitiba, Estação Ferroviária de Piraquara, Pinhais, Curitiba (Iguaçu) e Araucária.

A Maria Fumaça de Natal volta a circular pelos bairros de Curitiba neste domingo (18/12) à noite.

Endereço: Almirante Tamandaré e Curitiba

Horário: Dia 10 de Dezembro, às 19:30h

Entrada: Gratuita

Feirinhas de Natal – Praça Osório e Santos Andrade

Além disso as feirinhas de natal da Praça Osório e da Praça Santos Andrades continuam até dia 23 de Dezembro, todos os dias à partir das 10:00h. Com criatividade de sobra e uma grande diversidade de referências, a produção artesanal de Curitiba se revela através das mais variadas expressões.

Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade.

