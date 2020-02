O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quarta-feira, 12, que o setor elétrico “precisa” da privatização da Eletrobras. Em evento do Grupo Voto, em Brasília, o ministro se direcionou ao presidente da estatal, Wilson Ferreira, que também participa do evento, e falou sobre sua “convicção” em torno do movimento de desestatização da Eletrobras. “Tenho certeza que a gente vai ser bem-sucedido”, disse o ministro.

No ano passado, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei sobre a privatização da estatal, que ainda não caminhou na Câmara dos Deputados.

No início da semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a privatização da Eletrobras poderá ser votada ainda este ano no Congresso, mas que a cada dia que passa se torna mais difícil prever se isso realmente ocorrerá.

“A cada dia que passa fica mais difícil (fazer a privatização este ano)”, disse Maia na segunda-feira.