A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), agora chamada de Santos Port Authority (SPA), apresentou no acumulado do ano até novembro um lucro líquido de R$ 138 milhões, crescimento de 154% na comparação com igual período do ano anterior. Segundo a empresa, o desempenho foi alcançado com as medidas para conter despesas e o aumento nas receitas no ano, reflexo do reajuste tarifário em junho de 2018 e o aumento da movimentação de cargas no último trimestre. Os dados foram divulgados em coletiva, nesta sexta-feira, em Santos.

Segundo a empresa, a estimativa é fechar 2019 revertendo o prejuízo de R$ 468,72 milhões do ano passado. “Ainda não é possível projetar o fechamento de 2019 devido a possíveis contingências a serem feitas até o dia 31 de dezembro”, apontou.

A receita líquida obtida nos onze primeiros meses de 2019 foi de R$ 895,3 milhões, crescimento de 9,4% na comparação com os R$ 818,7 milhões reportados em igual período do ano passado.

Com os melhores resultados, a estimativa é que a SPA encerre 2019 com Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 450 milhões, ante um Ebitda ajustado, sem considerar os efeitos de Libra, de R$ 270 milhões em 2018. A margem Ebitda ajustada deve atingir cerca de 45% em 2019, frente a uma margem Ebitda ajustada de 30% em 2018.