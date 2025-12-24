Salário mínimo de 2026 tem aumento de pouco mais de R$ 100; veja o valor

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O salário mínimo será de R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026. O valor teve um aumento de 6,8%, um pouco mais de R$ 100, e foi estipulado por meio de publicação, nesta quarta-feira (24/12), no Diário Oficial da União pelo governo federal. O mínimo anterior era de R$ 1.518.

Pelas regras, o valor do salário mínimo deve ser atualizado anualmente pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses até novembro, mais o crescimento da economia brasileira de dois anos antes, ou seja, do ano de 2024, sujeito ao limite máximo de 2,5% ao ano, por conta do teto de gastos.

O salário mínimo é a menor remuneração que um trabalhador formalizado pode receber no país e, de acordo com a Constituição Federal, deve ser suficiente para atender a necessidades vitais básicas próprias e da família, como moradia, alimentação, saúde, lazer, higiene e transporte.

Com essa intenção, de acordo com o Dieese, o mínimo mensal de uma família de quatro pessoas no Brasil deveria ser de R$ 7.067,18, em novembro de 2025, o equivalente a 4,3 vezes o novo piso do mínimo nacional em janeiro de 2026.

De acordo com o departamento, cerca de 62 milhões de brasileiros recebem o mínimo. Com o reajuste para R$ 1,621, o incremento na economia será de R$ 81,7 bilhões.