A economia da Coreia do Sul desacelerou no terceiro trimestre, enquanto o investimento diminuiu e as exportações seguiram modestas. O Produto Interno Bruto (PIB) sul-coreano cresceu 0,4% no trimestre até setembro, na comparação com os três meses anteriores, após avanço de 1,0% no segundo trimestre, informou nesta quinta-feira (hora local) o Banco da Coreia. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam crescimento maior agora, de 0,6%.

Na comparação anual, o PIB cresceu 2,0% no terceiro trimestre, no mesmo ritmo do segundo trimestre. A previsão, nesse caso, era de avanço de 2,2%.

A economia sul-coreana perdeu força nos últimos anos, com diminuição nos embarques para o exterior pelo décimo mês consecutivo em setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.