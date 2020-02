A Petrobras esclareceu que ainda não decidiu sobre o modelo de venda de sua participação de 51% na Gaspetro, embora já tenha iniciado os estudos para se desfazer da fatia. De acordo com o comunicado da empresa, o modelo de venda escolhido dependerá das condições de mercado.

De acordo com notícia publicada em O Globo no domingo, a Petrobras poderia fazer uma oferta pública de ações para vender a Gaspetro, e poderia ser acompanhada na operação pela japonesa Mitsui, que detém os 49% restantes.

Analistas de mercado consultados pela reportagem afirmaram que a venda conjunta poderia levantar cerca de R$ 4 bilhões.

A venda da Gaspetro é parte dos compromissos assumidos pela Petrobras com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em Termo de Compromisso de Cessação divulgado em julho do ano passado.

Além disso, de acordo com a estatal, a operação está em linha com seu posicionamento estratégico de sair integralmente da distribuição e do transporte de gás, conforme seu Plano Estratégico 2020-2024.