Nova operadora de celular da Nubank, Nucel tem três planos; Valores

O Nubank anunciou nesta terça-feira (29) o NuCel, serviço próprio de telefonia móvel do banco digital. A empresa promete planos sem fidelidade e afirma que o principal diferencial com relação à concorrência será menor complexidade e mais transparência para clientes.

Clientes do NuCel terão acesso a benefícios que fazem parte do ecossistema Nubank, como Caixinhas Turbo com rendimento de 120% do CDI. Clientes Ultravioleta e Nubank+ terão GBs extras liberados automaticamente em caso de uso total da franquia de dados.

Planos da Nucel e valores

O NuCel será gradualmente disponibilizado ao longo dos próximos meses, inicialmente apenas para aparelhos com eSIM. São três opções de planos: 15GB por R$ 45/mês, 20GB por R$ 55/mês e 35GB por R$ 75/mês. O pagamento será feito com cobrança no cartão de crédito do Nu. Na fase inicial de testes, apenas algumas funcionalidades estarão disponíveis.

Todos os planos incluem:

– Pacote de voz ilimitado, válidos para ligações locais e interurbanas;

– WhatsApp ilimitado, incluindo ligações de voz e vídeo, e acesso ilimitado ao aplicativo do Nubank;

– Acesso a Caixinha com rendimento de 120% do CDI dos valores depositados pelo cliente, com limite de até R$10 mil, e por pelo menos um ano.

O Nubank afirma que o NuCel terá cobertura de 93% do território nacional e conexão 5G. Para isso, o banco firmou parceria com a Claro. Clientes interessados em receber notificação sobre a disponibilidade do serviço poderão se cadastrar na lista de interesse, via aplicativo, e serão notificados quando o NuCel estiver disponível para contratação, diz o banco.