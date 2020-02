As bolsas da Europa fecharam com maioria em queda nesta sexta-feira, 7, com Lisboa virando para o terreno positivo próximo ao horário de fechamento e Madri estável. Após sucessivos pregões de ganhos, os temores com o surto de coronavírus voltaram a pesar sobre os mercados, assim como dados fracos sobre as economias na Alemanha e na França, divulgados nesta sexta.

A divulgação do relatório de empregos americano, conhecido como “payroll”, porém, reduziu as perdas. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,26%, em 424,36 pontos, mas com elevação semanal de 3,19%.

A notícia de que o surto de coronavírus continua se espalhando, com 31.161 casos com 636 mortes até o momento, voltou a oferecer mau humor para os mercados do Velho Continente, interrompendo o movimento de recuperação de perdas verificado nos últimos dias, ainda que a criação de vagas para além das expectativas nos Estados Unidos tenha reduzido as perdas.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em queda de 0,51%, em 7.466,70 pontos, com elevação semanal de 2,48%. As ações da Antofagasta caíram 3,61% nesta sexta-feira. Os papéis da BP caíram 1,05%, enquanto as ações do BHP se desvalorizaram em 2,74%.

Indicadores de economias da zona do euro ajudaram a manter a cautela no mercado acionário. Na França, a produção industrial caiu em dezembro de 2019 ante novembro, mais do que apontavam os analistas.

O mesmo aconteceu na Alemanha, com uma queda na produção industrial pior do que previam os analistas consultados pelo Wall Street Journal.

Segundo o Commerzbank, o desempenho ruim da indústria da maior economia da Europa pode indicar uma queda no crescimento do país.

“Com o dado fraco de produção de dezembro, cresce o risco de que o Produto Interno Bruto (PIB) real da Alemanha tenha estagnado ou mesmo caído levemente no fim do ano,” ponderou o banco alemão em nota a clientes, referindo-se ao quarto trimestre de 2019.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 0,45%, a 13.513,81 pontos, com alta semanal de 4,10%. Destaque para ações das montadoras, com a Volkswagen caindo 2,34%, a BMW com desvalorização de 2,47% e os papéis da Daimler em queda de 2,70%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 fechou em queda de 0,14%, a 6.029,75 pontos, e elevação semanal de 3,85%. O papel da Renault caiu 2,85%. O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, caiu 0,05%, a 24.478,32 pontos, com alta de 5,34% na comparação semanal.

Em Madri, o Ibex 35 ficou estável, em 9.811.00 pontos, com elevação semanal de 4,73% e com a ação do BBVA em alta de 3,51%. Na contramão da maioria, na Bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 subiu 0,05%, a 5.289,93 pontos, com alta de 0,72% na comparação semanal.