Após subirem na segunda-feira, 18, os juros futuros se ajustam em baixa nesta terça-feira (19) de agenda fraca e véspera de feriado do Dia Consciência Negra, que mantém a B3 fechada. O dólar, por sua vez, tem leve alta ante o real. Aparentemente o mercado não reage ao anúncio da Petrobras de aumento de 2,77% do preço da gasolina nas refinarias.

Às 9h13 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,670%, de 4,679% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 5,790%, na máxima, de 5,820%, enquanto o vencimento para janeiro de 2027 marcava 6,650%, na máxima, de 6,680% no ajuste de segunda-feira.