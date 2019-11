O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 7, que a valorização dos ativos na bolsa – que tem alcançado recordes nas últimas semanas – se refletirá em uma “onda de investimentos” na economia brasileira como um todo. “A bolsa está subindo, dólar caiu um pouco e isso dispara ondas na economia inteira. Quando melhoram as expectativas, os ativos aumentam de preço e isso incentiva investimentos para a construção de novos ativos. Até porque também sai mais barato construir do que comprar os ativos valorizados”, afirmou, no evento “Diálogos com o TCU”, organizado pelo Tribunal de Contas da União.

E acrescentou: “Ao se disparar essa onda de investimentos, isso se reflete no emprego. A valorização da bolsa desperta o interesse de milhões de empreendedores e o juro barato possibilita investimentos maiores.”

Eletrobras

O ministro voltou a defender a privatização da Eletrobras, com a saída da União do controle da estatal. “Se a Eletrobras abrir o capital, conseguirá continuar competindo no mercado. A Eletrobras precisa sair do controle do Estado para poder reagir a esses sinais do mercado”, completou.