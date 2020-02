O Grupo SEB anunciou nesta quarta-feira, 12, nova parceria com a Maple Bear Global Schools e vai adquirir 70% da companhia canadense com capital próprio. “Se fosse uma aquisição a gente ia adquirir 100%, é uma parceria, não é uma aquisição, não é uma compra”, afirma o CEO do SEB Chaim Zaher.

Rodney Briggs continua no comando da operação da marca.

“O grupo SEB já vem ensaiando há muito tempo internacionalizar o grupo”, afirma Zaher.

Com isso, o grupo de educação brasileiro passa a operar em mais de 20 países, como México, Marrocos, Bulgária e China.

Em 2017, o grupo SEB adquiriu as operações brasileiras da Maple Bear.