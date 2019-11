O déficit comercial de bens dos Estados Unidos recuou de US$ 70,5 bilhões em setembro a US$ 66,5 bilhões em outubro, informou nesta terça-feira o governo do país. O montante, sazonalmente ajustado, atingiu o menor patamar desde maio de 2018, segundo o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam déficit de US$ 70,4 bilhões em outubro.

A queda no déficit comercial de bens ocorre em um quadro de recuo nas importações de bens, que ficaram em US$ 201,85 bilhões, queda mensal de 2,4% e no patamar mais fraco em dois anos, impulsionada por compras menores nos EUA de automóveis, bens de consumo, insumos industriais e alimentos. Já as exportações de bens americanos recuaram 0,7% na mesma comparação mensal, a US$ 135,22 bilhões, na mínima desde fevereiro de 2018, com queda nos embarques de alimentos, automóveis e bens de consumo. Fonte: Dow Jones Newswires.