Crise bancária no Paraguai acende alerta para brasileiros investidores

A intervenção do Banco Central do Paraguai no Ueno Bank e o impeachment do presidente Santiago Peña trouxeram incertezas para brasileiros que investem ou planejam investir no país vizinho. A instituição financeira concentrava 9% dos depósitos do sistema paraguaio e atendia cerca de 3 milhões de clientes. Problemas de solvência levaram à suspensão das operações e deixaram correntistas temporariamente sem acesso aos recursos. As informações são da Gazeta do Povo.

O episódio desencadeou uma crise política que resultou na prisão preventiva de Peña, acusado de abuso de confiança e de favorecer o grupo controlador do banco. Ele nega as acusações. A turbulência institucional levanta dúvidas sobre a segurança de manter patrimônio e operações financeiras no Paraguai, destino que nos últimos anos atraiu empresários brasileiros por impostos menores, encargos trabalhistas reduzidos e energia elétrica mais barata.

Brasileiros lideram investimentos estrangeiros no país

Das 339 empresas instaladas sob o regime de Maquila até o fim de 2025, 231 eram brasileiras, representando 68,1% do total. Nos seis primeiros meses de 2026, o governo paraguaio recebeu 33.243 pedidos de residência de estrangeiros, alta de 62% em relação ao mesmo período de 2025. Foram concedidas 29.765 autorizações, sendo 22.628 para brasileiros, cerca de 76% do total.

O sistema tributário paraguaio funciona com alíquotas gerais de 10% para imposto de renda empresarial, pessoal e sobre valor agregado. No regime de Maquila, empresas pagam tributo único de 1% calculado sobre o valor agregado ou sobre a fatura de exportação. A energia elétrica industrial custa em média US$ 41 por megawatt-hora, contra US$ 113 no Brasil. Entre janeiro e setembro de 2026, as exportações pelo regime de Maquila somaram US$ 1,148 bilhão, crescimento de 25% sobre 2025.

Especialistas recomendam cautela sem pânico

Suelen Raizer, fundadora da consultoria Frontexa, afirma que a crise não deve provocar revisão imediata de projetos industriais em andamento. Segundo ela, a instalação de fábricas envolve decisões de longo prazo baseadas em infraestrutura, logística e planejamento financeiro. O que pode mudar é o grau de cautela dos investidores e as exigências para financiar projetos.

O Fundo de Garantia de Depósitos paraguaio cobre até 75 salários mínimos por depositante, equivalente a cerca de R$ 202 mil. Nos primeiros dias de pagamento aos clientes do Ueno, o Banco Central desembolsou aproximadamente R$ 880 milhões, beneficiando quase 1,2 milhão de poupadores. A Moody’s aponta que cerca de 97% dos depositantes estão integralmente cobertos, mas os valores protegidos correspondem a apenas 30% do total dos depósitos do banco.

Douglas Bubna, empresário com atuação em investimentos internacionais, destaca que a decisão de investir no exterior não pode se basear apenas na economia com impostos. É preciso avaliar solidez das instituições, segurança jurídica, liquidez e facilidade de movimentar recursos. A concentração de reservas em uma única instituição pode comprometer operações mesmo quando o negócio apresenta resultados positivos.

A Moody’s não identificou impacto imediato no perfil de crédito soberano do Paraguai, cuja classificação é Baa3 com perspectiva estável. A agência reconheceu, porém, que o episódio expôs fragilidades institucionais relacionadas ao controle insuficiente da corrupção. No mercado imobiliário, Gidalte Dias, diretor da master franquia da Apolar Imóveis no Paraguai, afirma que a empresa não registrou desistências de negócios, embora alguns clientes tenham pedido mais tempo para iniciar investimentos.