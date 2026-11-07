Santiago Peña é destituído e preso no Paraguai após crise bancária

O agora ex-presidente do Paraguai Santiago Peña foi colocado em prisão domiciliar após ser destituído do cargo pelo Senado. A crise política e financeira começou com o colapso do banco digital Ueno, com o qual Peña mantinha laços comerciais até 2025. Dezenas de manifestantes se reuniram em frente à sua residência em Assunção enquanto a polícia mantinha segurança no local.

O que levou à destituição de Santiago Peña?

O Senado paraguaio votou pela destituição de Peña devido à sua ligação com a falência do banco Ueno. As acusações incluem conflitos de interesse, manipulação da supervisão regulatória, desvio de fundos de previdência e participação em encobrimento institucional envolvendo o banco central. O colapso do banco congelou o acesso a milhões de contas.

Quando Peña renunciou ao cargo?

Peña apresentou sua renúncia na quinta-feira, um dia antes da votação do impeachment no Senado. Apesar da renúncia, os parlamentares decidiram prosseguir com o processo de destituição em uma votação rápida realizada na sexta-feira.

Qual é a situação atual do ex-presidente?

Peña permanece em prisão domiciliar enquanto o Ministério Público define as acusações finais contra ele. A polícia mantém um cordão de segurança ao redor de sua residência em Assunção, onde manifestantes se reuniram para acompanhar os desdobramentos.

Quem assumiu a presidência do Paraguai?

O Congresso paraguaio empossou o ex-vice-presidente Pedro Alliana para liderar o país. A transição foi rápida, ocorrendo logo após o impeachment de Santiago Peña.

O que é o banco Ueno e por que sua falência causou crise?

O Ueno é um banco digital que entrou em colapso financeiro, congelando o acesso a milhões de contas de clientes. A falência desencadeou uma crise política e financeira no Paraguai, especialmente porque Peña mantinha laços comerciais anteriores com a instituição, gerando acusações de conflito de interesses.

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