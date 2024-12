Após polêmica, Marinha anuncia concurso com 800 vagas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Marinha do Brasil anunciou um novo concurso público com 800 vagas de nível médio para as escolas de aprendizes-marinheiros. O edital, divulgado pelo Ministério da Defesa e o Comando da Marinha, surge após uma polêmica envolvendo um vídeo promocional que comparava a vida de marinheiros e civis.

Oportunidades e distribuição das vagas

Das 800 vagas oferecidas, 704 são destinadas aos homens e 96 às mulheres. O concurso também reserva 160 vagas para candidatos negros, seguindo as políticas de ação afirmativa. Os interessados devem ter entre 18 e 21 anos, além de terem concluído ou estarem concluindo o ensino médio.

Uma exigência incomum do edital é que os candidatos não tenham filhos, dependentes ou sejam casados. A taxa de inscrição é de R$ 50, com possibilidade de isenção para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

Processo seletivo e formação

As inscrições estarão abertas de 29 de janeiro a 13 de fevereiro, através do site da Marinha. A prova objetiva, marcada para 6 de abril, contará com 50 questões de português, matemática, ciências e inglês.

O curso de formação, previsto para iniciar em janeiro de 2026, será realizado em regime de internato nas escolas de aprendizes-marinheiro localizadas em Fortaleza (CE), Olinda (PE), Vila Velha (ES) e Florianópolis (SC). Durante o período de formação, os aprovados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 1.303,90.

Áreas de atuação e remuneração

Os candidatos poderão escolher entre as áreas de eletroeletrônica (296 vagas), apoio (290 vagas) e mecânica (214 vagas). Após a formação, a remuneração inicial será de R$ 2.294,50.

Cronograma do concurso

– Inscrições: 29 de janeiro a 13 de fevereiro

– Prova escrita: 6 de abril

– Divulgação do resultado da prova: 15 de maio

– Testes físicos: 16 de junho a 23 de julho

– Inspeção de saúde: 7 de julho a 15 de agosto

– Avaliação psicológica: 11 a 22 de agosto

– Resultado final: 5 de dezembro de 2025

– Início do curso: 26 de janeiro de 2026

Este concurso representa uma oportunidade significativa para jovens interessados em ingressar na carreira militar naval, oferecendo formação gratuita e perspectivas de carreira na Marinha do Brasil.