Anvisa libera Ypê após 76 irregularidades: veja a lista dos contaminados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou nesta segunda-feira (22) uma nova lista de produtos da marca Ypê que estavam suspensos desde maio. A medida abrange detergentes de louça, desinfetantes e lava-roupas fabricados pela empresa. As informações são da Gazeta do Povo.

A suspensão inicial atingiu mais de 100 lotes de produtos fabricados na unidade da Ypê em Amparo, interior de São Paulo. A Anvisa identificou 76 irregularidades sanitárias durante fiscalização e apontou risco de contaminação microbiológica nos itens produzidos na fábrica.

A agência constatou descumprimento de normas sanitárias em etapas críticas do processo produtivo. Entre os problemas estavam falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade dos produtos.

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Após mais de 30 dias, a Ypê apresentou laudos com resultados satisfatórios para os itens produzidos. Com base nisso, a Anvisa tem liberado as restrições em rodadas sucessivas.

Os produtos liberados incluem a linha de lava-louças Ypê (com enzimas ativas, concentrado Green e toque suave), os desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê, além de diversos lava-roupas líquidos da linha Tixan Ypê, como Combate ao Mau Odor, Cuida das Roupas, Antibac, Coco e Baunilha, Green, Express, Power Act, Premium, Maciez e Primavera.

A empresa informou à Anvisa que fará um recolhimento voluntário de produtos fabricados até 31 de março deste ano. A Ypê classificou a medida como preventiva, parte de uma estratégia de mitigação de riscos e normalização operacional aprovada pela Diretoria Colegiada da Anvisa.