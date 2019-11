Outubro foi o melhor mês para produção e vendas de veículos automotores desde igual intervalo do ano passado. No acumulado do ano, foi o melhor período desde 2014, disse nesta quarta-feira, 6, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de veículos Automotores (Anfavea), Luiz Carlos Moraes. No mês passado as montadoras produziram 16,6% de veículos automotores a mais que em relação a setembro e 9,6% sobre idêntico mês do ano passado.

No mesmo sentido, e nas mesmas bases de comparação, as vendas cresceram 7,9%, embora tenham caído 0,5% na comparação com outubro do ano passado.

No acumulado do ano até outubro a produção cresceu 3,6% e as vendas subiram 8,7%.

De acordo com Moraes, o bom desempenho do setor no mês passado está relacionado, entre outras coisas, à queda da taxa de juros nominal do País e à retomada do crédito, muito importante para a atividade do setor.