Dia com 25 horas? Entenda quando o dia Terra passará a ter uma hora a mais

A notícia de que a Terra passará a ter dias de 25 horas ganhou força recentemente, baseada na desaceleração contínua da rotação do planeta. Embora o fato exista, a variação ocorre em um ritmo de milissegundos, sendo praticamente imperceptível para a população. Afinal, se seguirmos nesta linha, quando que o dia passará a ter 24 horas? A resposta é simples: daqui 200 milhões de anos. Ou seja, não se preocupe.

Para compreender a escala, 1 milissegundo corresponde a apenas 0,001 segundo. Especialistas alertam, porém, que o tom exaltado desta questão pode confundir o entendimento real desse fenômeno astronômico.

A influência da Lua e das marés

De acordo com Fernando Roig, astrônomo do Observatório Nacional (ON), no Rio de Janeiro, a causa fundamental do fenômeno é a influência gravitacional da Lua através das forças de maré. Este processo é estudado pela ciência desde o século XVIII.

O pesquisador esclarece que não será necessário ajustar relógios ou calendários, pois não se trata de um evento novo. O movimento afetado é o de rotação, onde a Terra gira em torno do próprio eixo.

Próximos 100 anos: O dia ficará cerca de 2 milissegundos mais longo.

Próximos 1 milhão de anos: O dia terá cerca de 20 segundos a mais.

Cerca de 200 milhões de anos: O dia finalmente chegará às 25 horas.

Clima e velocidade de rotação

Além da Lua, fatores como mudanças climáticas interferem na velocidade do planeta. Períodos glaciares ou o aquecimento global causam alterações, mas Roig ressalta que esses impactos não são drásticos.

Atualmente, a duração exata da rotação é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Na linha do Equador, a velocidade chega a 1.666 Km/h, enquanto nos polos essa velocidade é nula.

Embora a Lua seja o fator principal, outros eventos podem acelerar ou retardar esse processo temporariamente:

Derretimento de geleiras: Quando o gelo nos polos derrete, a massa de água se redistribui em direção ao equador, o que tende a frear levemente a rotação (como um patinador que abre os braços para girar mais devagar).

Quando o gelo nos polos derrete, a massa de água se redistribui em direção ao equador, o que tende a frear levemente a rotação (como um patinador que abre os braços para girar mais devagar). Movimentos no núcleo: Mudanças no núcleo fluido da Terra também podem causar variações de milissegundos na duração do dia em escalas de décadas.

A Terra vai ter 25 horas em breve?

Não. Embora a rotação esteja desacelerando, a mudança ocorre na casa dos milissegundos a cada século, sem previsão de alteração nos relógios atuais. Apenas daqui 200 milhões de anos o dia na Terra irá durar 25 horas.

Impacto na divulgação científica

O uso de títulos exagerados é criticado por especialistas da área. Segundo o Departamento de Física da UFPR e o MCTI, o sensacionalismo atrapalha o ensino correto da física por trás do problema.

A medição do fenômeno é feita de forma sutil ao longo de décadas e séculos. Portanto, a transição para um dia significativamente mais longo ainda está muito longe da realidade atual.