De Bruno Mars a Milton Nascimento: mostra musical gratuita em Curitiba

Mais de 90 crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Dorcas vão se apresentar na Mostra Semestral de Música, no próximo dia 20 de junho, às 18 horas, em Curitiba, Com repertório que inclui Bruno Mars, Elba Ramalho e cantos tradicionais alemães e africanos, o espetáculo reúne alunos de 8 a 17 anos. A entrada é gratuita.

Participam da apresentação jovens dos grupos de metais, flautas, do grupo de flautas doces Ensemble Simul e dos corais Sabiá Azul e Pipa Amarela. O espetáculo acontece no auditório da Unespar Mário Schoemberger, no Centro.

O repertório foi construído para apresentar ao público a diversidade de experiências musicais vividas pelos alunos. Entre as obras escolhidas estão clássicos internacionais como What a Wonderful World, eternizada por Louis Armstrong, Moon River e sucessos contemporâneos como Happy, de Pharrell Williams, e Locked Out of Heaven, de Bruno Mars.

O programa também presta homenagem à música brasileira com interpretações de canções como Caçador de Mim, Bola de Gude, Bola de Meia e Voa, Bicho, associadas à trajetória artística de Milton Nascimento. As apresentações incluem ainda canções folclóricas e tradicionais de diferentes culturas, como a sul-africana Shosholoza e a alemã Canção de Maio, demonstrando o contato dos alunos com diferentes linguagens musicais.

Um dos destaques é a execução desta última obra com arranjo para flauta sopranino desenvolvido pelo ex-aluno Adriano Trarbach, hoje formado pela Hochschule für Musik und Theater Hamburg, na Alemanha.

Saiba mais sobre o Projeto Dorcas

O Projeto Dorcas atua há três décadas no Vale do Ribeira, região que concentra alguns dos menores índices de desenvolvimento humano do Paraná. Por meio de atividades educacionais, culturais, esportivas e de formação cidadã, a organização busca ampliar oportunidades para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A música ocupa papel central nesse trabalho, contribuindo para o desenvolvimento da disciplina, da autoestima, da convivência e da expressão artística dos participantes.

Ao reunir no palco dezenas de alunos de diferentes idades e níveis de aprendizado, a Mostra Semestral traduz um dos principais objetivos do projeto: oferecer oportunidades para que crianças e adolescentes desenvolvam seus talentos, construam vínculos e ampliem suas perspectivas de futuro.

Serviço

Show musical “Entre brincadeiras, cuidados e saberes”

Mostra Semestral Projeto Dorcas 2026

Dia 20, às 18h

Auditório Mário Schoemberger UNESPAR/EMBAP – Rua Barão do Rio Branco, 370 – Centro de Curitiba

Entrada gratuita