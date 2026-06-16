Cinema

Especial de Steven Spielberg tem entrada gratuita em cinema de Curitiba

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 16/06/26 11h38
Prefira a Tribuna no Google
Indiana Jones é um dos filmes da programação gratuita. Foto: Divulgação

Nessa segunda quinzena de junho, os cinemas da Fundação Cultural de Curitiba exibem algumas das principais obras do diretor Steven Spielberg. Enquanto o Cine Passeio e o Guarani têm em cartaz o novo lançamento do cineasta, Dia D, a Cinemateca programou sessões de obras clássicas de Spielberg: E.T. – O Extraterrestre, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Encurralado e Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. 

Os ingressos para as sessões do Cine Passeio e do Cine Guarani já estão disponíveis no site ingresso.com e na bilheteria local, já as exibições da Cinemateca são gratuitas.

Dia D

Após quatros anos longe das telonas, Steven Spielberg volta com mais uma produção do gênero que moldou sua filmografia, a ficção-científica, especialmente quando se trata de alienígenas.

+ Leia mais

Depois de 18 anos sem lançar um filme sobre o tema, Spielberg retorna com Dia D, longa que explora a existência de alienígenas, mostrando como essa descoberta irá afetar as pessoas ao redor do mundo em nossa sociedade atual. O novo filme está em cartaz no Cine Passeio e no Cine Guarani, com sessões às 19h10 e 19h respectivamente.

Mostra Spielberg na Cinemateca

De quinta-feira (18/6) a domingo (21/6) a Cinemateca de Curitiba exibirá quatro obras do diretor. A mostra O Mistério, o Encanto e o Desconhecido começa abre com o filme Encurralado, de 1971. 

“O público vai ter um pouco do cinema de Spielberg, onde o desconhecido nunca é apenas uma ameaça, mas, acima de tudo, um chamado”, afirma Edson Bueno, curador da Cinemateca de Curitiba.

Os outros três filmes que integram a mostra são Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977), que será exibido na sexta-feira (19/6), Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981), no sábado (20/6), e E.T. – O Extraterrestre (1982), que encerra a mostra no domingo (21/6).

Dia D

Cine Passeio – Rua Riachuelo, 410 – Centro, às 19h10
Cine Guarani – Av. Rep. Argentina, 3430 – Portão Cultural, às 19h
Ingressos: ingresso.com e na bilheteria local

Cinemateca de Curitiba

Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco
Entrada gratuita

18 de junho (quinta-feira)19h – Encurralado (EUA | 1971 | 95’ | 14 anos)

19 de junho (sexta-feira)19h – Contatos Imediatos do Terceiro Grau (EUA | 1977 | 105’ | 14 anos)

20 de junho (sábado)19h – Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (EUA | 1981 | 115’ | 14 anos)

21 de junho (domingo)18h – E.T. – O Extraterrestre (EUA | 1982 | 120’ | livre)

 

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google