Especial de Steven Spielberg tem entrada gratuita em cinema de Curitiba

Nessa segunda quinzena de junho, os cinemas da Fundação Cultural de Curitiba exibem algumas das principais obras do diretor Steven Spielberg. Enquanto o Cine Passeio e o Guarani têm em cartaz o novo lançamento do cineasta, Dia D, a Cinemateca programou sessões de obras clássicas de Spielberg: E.T. – O Extraterrestre, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Encurralado e Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida.
Os ingressos para as sessões do Cine Passeio e do Cine Guarani já estão disponíveis no site ingresso.com e na bilheteria local, já as exibições da Cinemateca são gratuitas.
Dia D
Após quatros anos longe das telonas, Steven Spielberg volta com mais uma produção do gênero que moldou sua filmografia, a ficção-científica, especialmente quando se trata de alienígenas.
Depois de 18 anos sem lançar um filme sobre o tema, Spielberg retorna com Dia D, longa que explora a existência de alienígenas, mostrando como essa descoberta irá afetar as pessoas ao redor do mundo em nossa sociedade atual. O novo filme está em cartaz no Cine Passeio e no Cine Guarani, com sessões às 19h10 e 19h respectivamente.
Mostra Spielberg na Cinemateca
De quinta-feira (18/6) a domingo (21/6) a Cinemateca de Curitiba exibirá quatro obras do diretor. A mostra O Mistério, o Encanto e o Desconhecido começa abre com o filme Encurralado, de 1971.
“O público vai ter um pouco do cinema de Spielberg, onde o desconhecido nunca é apenas uma ameaça, mas, acima de tudo, um chamado”, afirma Edson Bueno, curador da Cinemateca de Curitiba.
Os outros três filmes que integram a mostra são Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977), que será exibido na sexta-feira (19/6), Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981), no sábado (20/6), e E.T. – O Extraterrestre (1982), que encerra a mostra no domingo (21/6).
Dia D
Cine Passeio – Rua Riachuelo, 410 – Centro, às 19h10
Cine Guarani – Av. Rep. Argentina, 3430 – Portão Cultural, às 19h
Ingressos: ingresso.com e na bilheteria local
Cinemateca de Curitiba
Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco
Entrada gratuita
18 de junho (quinta-feira) – 19h – Encurralado (EUA | 1971 | 95’ | 14 anos)
19 de junho (sexta-feira) – 19h – Contatos Imediatos do Terceiro Grau (EUA | 1977 | 105’ | 14 anos)
20 de junho (sábado) – 19h – Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (EUA | 1981 | 115’ | 14 anos)
21 de junho (domingo) – 18h – E.T. – O Extraterrestre (EUA | 1982 | 120’ | livre)