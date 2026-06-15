Igreja de Ordem recebe concerto barroco gratuito nesta terça-feira

A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Chagas, o mais antigo templo católico de Curitiba, recebe nesta terça-feira (16) o concerto Viagem do Barroco entre Roma, Lisboa e o Paraná: Bernardino José de Sena e a Missa de Paranaguá. A entrada é gratuita.

A apresentação é conduzida pelo grupo musical Americantiga Ensemble, tem a regência do maestro Ricardo Bernardes e faz parte da programação oficial do Festival Camões de cultura lusófona.

O concerto será dividido em sessões temáticas nas quais o maestro explicará o contexto histórico das obras ao público, permitindo a compreensão mais profunda da produção musical do Barroco Romano e Português no Brasil do século 18.

O programa reforça a conexão cultural entre Portugal e o Sul do Brasil colonial, destacando a trajetória de dois compositores na Catedral da Sé de São Paulo: o mestre de capela português André da Silva Gomes, que desembarcou de Lisboa em 1774, e o paulistano Bernardino José de Sena (nascido em 1740), que já atuava como organista na instituição.

Na década de 1770, Bernardino transferiu-se para Paranaguá, onde consolidou sua carreira e se tornou o músico mais ativo e influente da região litorânea por mais de 30 anos, sendo por isso carinhosamente adotado como um legítimo “parnanguara”.

Missa de Paranaguá

A peça central da noite é a missa composta por Bernardino José de Sena, estruturada pelo Kyrie e pelo Glória. Vale notar que, conforme a tradição da época, as demais partes do ordinário, a exemplo do Credo, não recebiam a denominação técnica de “missa”. A obra é considerada o monumento musical mais importante e representativo do século 18 em território paranaense.

Segundo o maestro Ricardo Bernardes, o programa é marcado por um caráter festivo e melodias cativantes. “A composição tem como um de seus pontos altos o Laudamus te, um sensível dueto escrito para soprano e contratenor. A performance busca replicar fielmente a estética e as práticas interpretativas do período, apresentando a integralidade da missa como uma grande homenagem ao passado cultural do Estado”, lembra Ricardo.

A escolha da Igreja da Ordem para a apresentação não foi casual. Além de sua relevância cronológica e histórica, visto que o espaço construído pelos portugueses passou por reformulações no século 19 para receber a visita do Imperador Dom Pedro II, o local é amplamente reconhecido pela excelente acústica, que se mostra ideal para o instrumental e o canto coral da música barroca.

Americantiga Ensemble

Fundado em 1995 pelo maestro Ricardo Bernardes, o Ensemble Americantiga é especializado na interpretação do repertório português, brasileiro, hispano-americano e italiano, do século 17 ao início do século 19. Guiado por um rigoroso enfoque filológico (que estuda e preserva textos antigos), o grupo utiliza instrumentos históricos sempre que possível e técnicas de execução historicamente informadas, com profundo respeito pela autenticidade e uma sensibilidade artística apurada.

Serviço

Viagem do Barroco entre Roma, Lisboa e o Paraná: Bernardino José de Sena e a Missa de Paranaguá

Grupo: Americantiga Ensemble (Regência: Maestro Ricardo Bernardes)

Data: terça-feira (16/06)

Horário: 18h30

Local: Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Chagas (Largo da Ordem, bairro São Francisco)

Entrada: gratuita (sujeita à lotação do espaço)