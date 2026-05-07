Curso em Curitiba ensina mecânica básica para Mães neste sábado

O Grupo Servopa realiza neste sábado (09/05) uma ação especial em homenagem ao Dia das Mães. A iniciativa oferece um curso de mecânica básica voltado exclusivamente para mulheres interessadas em compreender melhor o funcionamento dos automóveis. O evento reunirá 100 mães convidadas e terá início às 9h, com recepção que inclui café da manhã.

A atividade será conduzida por uma professora do Senai e apresentará noções fundamentais sobre mecânica automotiva. O conteúdo programático do curso de mecânica básica engloba o funcionamento de veículos elétricos, híbridos e a combustão.

As participantes terão acesso a informações práticas que facilitam o dia a dia ao volante, como interpretação dos alertas no painel, procedimentos para troca de óleo e orientações sobre a escolha adequada de combustível.

Durante o encontro, as participantes concorrerão a brindes das marcas Volkswagen, BYD, Honda, Servopa Seminovos, Triumph e Harley-Davidson The One.

O curso de “Mecânica básica para Mães” será na Oficina da Servopa Volkswagen – R. Gen. Mário Tourinho, 1082 – Campina do Siqueira, Curitiba. Inscreva-se aqui!