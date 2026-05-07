Dia das Mães: Orquestra apresenta concerto com Mozart e Beethoven no Paraná

A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (Osuel) abre a Série Catuaí da Temporada Ouro Verde 2026 com um programa dedicado a Mozart e Beethoven. As apresentações acontecem nesta sexta-feira (8) e sábado (9), às 20 horas, no Cine Teatro Ouro Verde.

Os concertos serão realizados na véspera do Dia das Mães, oferecendo uma oportunidade especial para presentear quem aprecia música erudita. O programa reúne três obras clássicas do repertório sinfônico, sob direção artística e participação como solista do violinista Winston Ramalho. A venda de ingressos está disponível no site oficial da Osuel.

Abertura com Mozart

A noite começa com a Abertura A Clemência de Tito, de Wolfgang Amadeus Mozart. A peça, composta em 1791 no último ano de vida do compositor, é a abertura de sua derradeira ópera, encomendada para as festividades de coroação de Leopoldo II em Praga. Segundo a lenda, Mozart escreveu a abertura dentro de uma carruagem durante a viagem à cidade, concluindo-a poucas horas antes do primeiro ensaio. O resultado é uma obra brilhante e festiva que revela a capacidade do compositor de manter altíssimos padrões musicais mesmo sob pressão extrema.

Destaque para o Concerto para Violino de Beethoven

A grande atração da noite é o Concerto para Violino em Ré Maior, de Ludwig van Beethoven. Composta em poucas semanas no final de 1806, a pedido do violinista Franz Clement, a obra é uma das mais admiradas do repertório para violino. O diálogo entre solista e orquestra combina lirismo, grandeza e profundidade poética que tornaram o concerto uma referência indispensável nos palcos do mundo. Curiosamente, a obra não foi bem recebida na estreia, conquistando seu lugar definitivo no repertório apenas em 1844, quando o jovem Joseph Joachim a executou sob regência de Felix Mendelssohn.

Encerramento com a Sinfonia Linz

Para finalizar, a Osuel interpreta a Sinfonia número 36 em Dó Maior Linz, de Mozart. Escrita em apenas seis dias durante uma estadia na cidade austríaca que lhe dá nome, a sinfonia é considerada uma das joias de sua produção. Luminosa, enérgica e elegante, com um primeiro movimento de abertura lento numa homenagem direta ao estilo de Haydn, a obra apresenta um caráter ao mesmo tempo celebrativo e intimista.

Winston Ramalho assume dupla função

À frente do concerto estará Winston Ramalho, apontado pela crítica especializada como um dos mais destacados violinistas brasileiros de sua geração. Formado no Brasil e no Exterior, Ramalho construiu uma trajetória sólida em competições nacionais e internacionais, conquistando o primeiro prêmio em todas de que participou, entre elas o Shell Competition for Young Musicians em Londres e o Concurso Jovens Solistas da Osesp.

Além da carreira como solista, tem intensa atuação didática nos principais festivais de música do Brasil e da América do Sul. Atualmente é diretor musical e spalla da Orquestra de Câmara de Curitiba, da Camerata Antiqua de Curitiba e da Orquestra Anima Musicale, além de ser Endorsement Artist da marca de cordas Thomastik Infeld.

Ingressos e informações

Os ingressos para os concertos desta série variam de R$ 20 a R$ 30 a meia-entrada, e de R$ 40 a R$ 60 a entrada inteira, dependendo do setor, e já estão à venda.

Serviço:

Concerto da Orquestra Sinfônica da UEL – Série Catuaí

Datas: 08 (sexta) e 09 (sábado)

Horário: 20 horas

Onde: Cine Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, 85 – Centro)