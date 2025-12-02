Zoo de Curitiba recebe onça-pintada macho para programa de reprodução

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Zoológico Municipal de Curitiba recebeu nesta terça-feira (2/12) um novo morador: Tocantins, um macho de onça-pintada que chegou para integrar o programa de reprodução da espécie. O animal, vindo do Zoo Sonho de Criança, em Pitangueiras (SP), foi recomendado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap) e pela Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (Azab) para participar do programa de conservação mantido pelo Zoo de Curitiba.

Tocantins ficará inicialmente em um recinto de 400 metros quadrados, equipado com piscina, plataformas de madeira e troncos de árvores. Nas próximas semanas, começará o processo de aproximação com Cacau, uma onça-pintada melânica (pantera negra) que chegou ao zoo no ano passado.

Edson Evaristo, diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, explicou a importância da união: “Houve essa recomendação dos especialistas no âmbito nacional para que seja feito o cruzamento entre esses dois indivíduos, pensando mesmo na conservação da espécie onça-pintada pela maior proximidade genética. O interesse é que eles tenham filhotes”.

O Zoo de Curitiba abriga mais de 1,8 mil animais em uma área de 589 mil metros quadrados, com aproximadamente 165 recintos. A unidade é responsável pelo cuidado de diversas espécies nativas ameaçadas e participa de programas nacionais de conservação. Mais de 70% dos animais do zoo vieram de situações de intervenção humana, como apreensões e maus-tratos.

O Zoológico Municipal de Curitiba está localizado na Rua João Micheletto, 1.500, no bairro Alto Boqueirão. As visitas são gratuitas e podem ser realizadas de terça a domingo, das 10h às 16h.