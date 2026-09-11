De Zé Ramalho e Jovem Dionísio a Queen e dinossauros: veja o que fazer em Curitiba nesta sexta (11)

A programação cultural de Curitiba nesta sexta-feira (11) reúne shows, teatro, cinema, festas e atrações para diferentes públicos. Entre os destaques estão a apresentação de Zé Ramalho no Cine Lido, o espetáculo em homenagem a Belchior no Teatro Positivo e o show da Jovem Dionísio, que comemora os 80 anos do Sesc.

A agenda também traz uma homenagem a Freddie Mercury e ao Queen no Hard Rock Cafe, música eletrônica com Antdot, além das peças “Choque! Procurando Sinais de Vida Inteligente” e “A Insustentável Leveza do Ser”.

No cinema, o Korean Film Festival segue com sessões gratuitas, enquanto a Região Metropolitana tem a 33ª Feira da Louça, em Campo Largo, com 78 expositores e programação gastronômica. As demais redes de cinema de Curitiba adotam a promoção Semana do Cinema, com ingressos promocionais a partir de R$ 10.

Shows

Zé Ramalho no Cine Lido

Ao vivo, seus shows mantêm uma força atemporal. Com voz marcante, presença hipnótica e repertório repleto de clássicos, Zé Ramalho conduz apresentações que transformam grandes canções em experiências quase ritualísticas. No Cine Lido, a experiência ganha um formato mais próximo e intimista, oferecendo ao público curitibano a oportunidade de assistir a um dos maiores nomes da música brasileira em um ambiente pensado para privilegiar conexão, som e presença.

Horário: às 22h;

Local: Cine Lido (Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160 – Centro)

Ingressos pelo site Ticketmaster.

Viver é Melhor que Sonhar – Uma Celebração a Belchior

Idealizado por André Abreu, o espetáculo imersivo é dedicado à obra de Belchior, reunindo clássicos e falas originais gravadas pelo artista, revivendo grandes sucessos de álbuns icônicos como Alucinação e Coração Selvagem

Horário: abertura às 20h e início às 21h;

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido);

Ingressos a partir de R$ 80 pelo site Disk Ingressos.

Banda Jovem Dionísio (Sesc 80 Anos)

Os donos do hit “Acorda, Pedrinho” se apresentam em um show especial em comemoração aos 80 anos do Sesc. Apresentação com faixas do álbum Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais), lançado em 2024, que marca uma nova fase de sua trajetória e dando origem à “Cadeiraria Tour”.

Horário: às 20h;

Local: Sesc da Esquina (Rua Visconde de Rio Branco, 969 – Centro);

Entrada solidária mediante a doação de 1 brinquedo novo ou usado em bom estado.

Freddie-Verso: Homenagem a Freddie Mercury e Queen

O cantor Lord Krony presta homenagem a Freddie Mercury e à obra do Queen em um espetáculo que combina rock e participação do público. A noite conta com a abertura da banda Banks, apresentando clássicos do rock internacional.

Horário: às 19h30;

Local: Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 – Batel);

Reservas pelo WhatsApp (41) 98799-1178.

Música Eletrônica com Antdot

Apresentação de um dos principais nomes do Afro House e da cena eletrônica brasileira atual. O som do DJ e produtor Bruno Gustavo mistura batidas eletrônicas com elementos de ritmos regionais do Brasil, samba, baião e MPB.

Horário: às 23h;

Local: Club Vibe (Rua Desembargador Motta, 2311 – Batel);

Ingressos pelo site BlueTicket.

Peças de Teatro

CHOQUE! Procurando Sinais de Vida Inteligente

Estrelado por Danielle Winits e dirigido por Gerald Thomas, o espetáculo chega a Curitiba em atuação solo da atriz. A montagem mistura humor ácido e drama para refletir sobre as contradições da sociedade contemporânea, o papel da mulher e os dilemas da vida atual.

Horário: abertura da casa às 19h40 e show às 20h;

Local: Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517 – Batel);

Ingressos de R$ 80 a R$ 180 pelo site Disk Ingressos.

A Insustentável Leveza do Ser

Montagem teatral em exibição na capital paranaense. Dirigido por Bruno Fiani e inspirado no clássico de Milan Kundera, o espetáculo discute monogamia e liberdade, destino e acaso em dança.

Horário: às 20h;

Local: Guairinha – Salvador de Ferrante (Rua XV de Novembro, 971 – Centro);

Ingressos à venda pelo site Disk Ingressos (evento com desconto para ClubeDisk).

Estreia da Peça “Cão Vadio”

O espetáculo teatral apresentado pela Trupe Ave Lola cumpre sua temporada oficial na cidade.

Horário: em cartaz até 20 de setembro. Quartas a sextas-feiras às 20h; sábados (12/09 às 20h e 19/09 às 18h); domingos em sessão dupla às 11h e 18h30;

Local: Teatro José Maria Santos (Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco);

Entrada gratuita.

Filmes e Mostras

Korean Film Festival (KOFF)

O festival exibe curtas e longas-metragens da cinematografia sul-coreana. A programação do dia conta com a exibição do curta-metragem Theory of Mind (10 min) seguido do longa Fuzileiros que nunca retornaram (109 min) às 17h, e do curta Wave of Blue (13 min) seguido do longa The Mutation (107 min) às 19h30.

Horário: a partir das 17h;

Local: Cine Guarani (Avenida República Argentina, 3430 – Portão);

Ingressos gratuitos com retirada na bilheteria 30 minutos antes de cada sessão.

Festas e Baladas

Reggaeton no Hottel (Especial América Latina)

Pista comandada pelos DJs Lennon, Medusa e Lu Otávio tocando reggaeton e latinidades até o amanhecer. O evento conta com double de Aperol Spritz das 21h às 23h e café da manhã servido às 5h.

Horário: a partir das 21h;

Local: Hottel 418 (Rua Barão do Rio Branco, 418 – Centro):

Ingressos apenas na hora.

Exposições e Gastronomia

Dinos Alive: An Immersive Experience

Exposição interativa com mais de 80 réplicas animadas de dinossauros em tamanho real, além de aquário virtual e experiência em realidade virtual.

Horário: ao longo do dia (sessões de aproximadamente 60 minutos);

Local: Jockey Plaza Shopping – Piso L2 (Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2633 – Tarumã);

Ingressos disponíveis na plataforma Fever.

33ª Feira da Louça de Campo Largo

Evento tradicional do setor cerâmico com 78 expositores, opções de decoração, artesanato e a Feira da Louça Gourmet, que promove aulas-show gratuitas com chefs renomados.

Horário: 10h às 22h;

Local: City Center Outlet Premium (Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo);

Entrada gratuita.