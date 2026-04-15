Whindersson Nunes convida criador da Ecobarreira para despoluir rios

Criador da Ecobarreira do Rio Atuba, em Curitiba, o ativista ambiental Diego Saldanha foi surpreendido com uma “intimada” do comediantes e criador de conteúdo Whindersson Nunes, um dos maiores nomes da internet brasileira. Pouco antes de passar pela capital paranaense e participar do Risorama, do Festival de Curitiba, ele chamou Diego para ajudar a despoluir um rio, sem dar mais detalhes da missão.

Diego respondeu ao contato, também em modo público, se colocando à disposição. “Vai ser uma honra. Conte comigo, de verdade. Eu comecei sozinho, só querendo ver o rio limpo de novo. Se você ver junto, a gente pode mostrar para muita gente que ainda dá tempo de cuidar do que é nosso”, escreveu Saldanha. E é muita gente, mesmo. Apenas no Instagram, Whindersson tem quase 57 milhões de seguidores.

Em conversa com a Tribuna, Diego contou que depois das mensagens públicas, conversou com a assessoria do criador de conteúdo. “Convidei ele pra conhecer a Ecobarreira, mas não deu tempo. Logo depois do show eles precisaram ir embora. Mas o Whindersson quer realmente ajuda para despoluir um ou mais rios e nos colocamos à disposição para levar a Eco-barreira para o Brasil todo”, disse.

Diego agradeceu o apoio de seus seguidores ao promover essa conexão. “Ele falou num podcast que tinha o sonho de despoluir um rio na cidade dele (Palmeira do Piauí (PI) e desde então muita gente marcada o meu perfil nos comentários e mandaram meus conteúdos. Ele chegou a publicar vídeos meus nos stories dele”, explicou Diego.

Detalhes sobre essa eventual parceria – que talvez nem existam – ainda não foram revelados nem por Diego, nem por Whindersson.

Com seus pouco mais de 1,1 milhão, Diego consegue impactar muita gente pelo Brasil. Diversos artistas e personalidades já comentaram ou compartilharam seus conteúdos, como Glória Pires, Fábio Porchat, Fátima Bernardes, Mateus Solano Cézar Menotti e Luciano Huck. O ator Marcos Palmeira já visitou a Ecobarreira e ajudou a despoluir o Rio Atuba em uma passagem por Curitiba.

Em 2023, Diego foi surpreendido por uma mensagem/convite que de início julgou ser uma tentativa de golpe. A equipe da banda inglesa Cold Play, famosa por engajar campanhas sociais e de de sustentabilidade pelo mundo, convidou o ativista ambiental para acompanhar o show realizado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, como forma de agradecimento ao trabalho que Diego desenvolve para o mundo.

Projeto da Ecobarreira para realizar sonho de infância

Diego Saldanha, retirando lixo do Rio numa das primeiras versões da Ecobarreira. Foto: Leticia Akemi / Gazeta do Povo

O projeto da Ecobarreira começou em 2017. Depois de curtir a infância nadando e pescando no rio que passa nos fundos da sua casa, Diego viu a poluição acabar com essa possibilidade para as gerações futuras. Inconformado, decidiu por conta própria fazer a sua parte, já que não encontrou respaldo no poder público ou mesmo na comunidade ao redor.

Com garrafas pet de 2 litros amarradas umas às outras, ele puxou uma corda de fora a fora do Rio Atuba, no bairro Jardim das Flores, divisa entre Colombo e Curitiba (bairro Santa Cândida). Após os bons resultados, aperfeiçoou o sistema, com galões maiores, reforçando a estrutura, automatizando o sistema (que era danificado em enchentes) e com muito esforço, já conseguiu retirar o rio 40 toneladas de lixo.

Criou um museu com alguns dos achados, recebe estudantes e projetos para falar sobre a importância da preservação ecológica, realiza palestras sobre seu trabalho e já levou a Ecobarreira para outras cidades, como a recente instalação da estrutura em um córrego em Maceió (AL) e também uma experimental em Belém (PA), durante a COP 30. Diego também produz e vende as chamadas Ecopeneiras, usadas para recolher lixo nas areias das praias brasileiras.

Nada de política

O trabalho de Diego chama atenção também de políticos e governantes. Só neste ciclo eleitoral, Diego disse que recebeu pelo menos 10 convites/sondagens para ingressar na carreira política (neste ano como deputado). Recusou todos, educadamente, dizendo que não é o momento e que prefere continuar impactando vidas pelo exemplo do trabalho que ele desenvolve.